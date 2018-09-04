Высчитана оптимальная продолжительность сна

По данным американской некоммерческой организации National Sleep Foundation, взрослому человеку в возрасте от 18 до 65 лет необходимо спать по 7-9 часов в день. Недосып, как и избыток сна, считаются вредным для организма. Было показано, что они могут привести к развитию метаболического синдрома после 40 лет, который характеризуется увеличением жировых масс в области живота, нарушением углеводного и жирового обмена, инсулинорезистентностью и артериальной гипертензией. Кроме того, недостаток сна также связывают с появлением навязчивых, повторяющихся мыслей, которые обычно наблюдаются в тревоге или депрессии, и считают возможным фактором риска развития заболевания Альцгеймера.



Группа ученых под руководством Эпамейнондаса Фунтаса из Центра сердечной хирургии Онасси, Афины, Греция, провела метаанализ одиннадцати проспективных исследований, в которых рассматривалось, как влияет количество сна на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности в них приняло участие более миллиона взрослых человек, у которых в течение последних пяти лет не наблюдалось сердечно-сосудистых заболеваний. Медики сравнили между собой три группы: первая спала менее шести часов, вторая более восьми часов и третья от шести до восьми часов.



Выяснилось, что как недостаток, так и избыток сна связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца и смерти от нее или от инсульта в течение среднего периода наблюдения около 9 лет. По сравнению с контрольной группой, риск был увеличен на 11 и 33 процента соответственно. «Полученные нами результаты говорят о том, что недостаток и избыток сна могут плохо влиять на сердце. Чтобы определить точные причины, необходимы дополнительные исследования, однако нам известно, что сон влияет на биологические процессы, в частности на углеводный обмен, артериальное давление и воспалительные процессы — все эти факторы, в свою очередь, влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний», — заключает Фунтас.



Главное достоинство проведенного учеными метаанализа заключается в том, что в него были включены только проспективные исследования, в которых врачи самостоятельно наблюдали за определенной группой людей (когортой). Это позволяет избежать ошибки памяти — систематической ошибки, которая вызвана различием в точности или полноте воспоминаний о прошлых событиях.



Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в мире среди причин смерти и инвалидности. В течение года после диагностирования сердечной недостаточности женщины умирают чаще, чем мужчины. Исследования показывают, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний помогает ежедневное употребление яиц, быстрая ходьба и контроль за количеством съедаемой соли.