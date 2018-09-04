Высчитана оптимальная продолжительность сна

Если вы спите меньше 6 часов в день - вы недосыпаете. Ученые провели метаанализ исследований, посвященных связи между продолжительностью сна и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний, и показали, что в группе риска находятся и те, кто спят слишком мало, и те, кто спят слишком много. Оптимальное количество сна составляет от шести до восьми часов. Работа медиков была представлена на конгрессе Европейского общества кардиологии 26 августа.
По данным американской некоммерческой организации National Sleep Foundation, взрослому человеку в возрасте от 18 до 65 лет необходимо спать по 7-9 часов в день. Недосып, как и избыток сна, считаются вредным для организма. Было показано, что они могут привести к развитию метаболического синдрома после 40 лет, который характеризуется увеличением жировых масс в области живота, нарушением углеводного и жирового обмена, инсулинорезистентностью и артериальной гипертензией. Кроме того, недостаток сна также связывают с появлением навязчивых, повторяющихся мыслей, которые обычно наблюдаются в тревоге или депрессии, и считают возможным фактором риска развития заболевания Альцгеймера.
Группа ученых под руководством Эпамейнондаса Фунтаса из Центра сердечной хирургии Онасси, Афины, Греция, провела метаанализ одиннадцати проспективных исследований, в которых рассматривалось, как влияет количество сна на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности в них приняло участие более миллиона взрослых человек, у которых в течение последних пяти лет не наблюдалось сердечно-сосудистых заболеваний. Медики сравнили между собой три группы: первая спала менее шести часов, вторая более восьми часов и третья от шести до восьми часов.
Выяснилось, что как недостаток, так и избыток сна связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца и смерти от нее или от инсульта в течение среднего периода наблюдения около 9 лет. По сравнению с контрольной группой, риск был увеличен на 11 и 33 процента соответственно. «Полученные нами результаты говорят о том, что недостаток и избыток сна могут плохо влиять на сердце. Чтобы определить точные причины, необходимы дополнительные исследования, однако нам известно, что сон влияет на биологические процессы, в частности на углеводный обмен, артериальное давление и воспалительные процессы — все эти факторы, в свою очередь, влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний», — заключает Фунтас.
Главное достоинство проведенного учеными метаанализа заключается в том, что в него были включены только проспективные исследования, в которых врачи самостоятельно наблюдали за определенной группой людей (когортой). Это позволяет избежать ошибки памяти — систематической ошибки, которая вызвана различием в точности или полноте воспоминаний о прошлых событиях.
Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в мире среди причин смерти и инвалидности. В течение года после диагностирования сердечной недостаточности женщины умирают чаще, чем мужчины. Исследования показывают, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний помогает ежедневное употребление яиц, быстрая ходьба и контроль за количеством съедаемой соли.
Группа ученых под руководством Эпамейнондаса Фунтаса из Центра сердечной хирургии Онасси, Афины, Греция, провела метаанализ одиннадцати проспективных исследований, в которых рассматривалось, как влияет количество сна на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности в них приняло участие более миллиона взрослых человек, у которых в течение последних пяти лет не наблюдалось сердечно-сосудистых заболеваний. Медики сравнили между собой три группы: первая спала менее шести часов, вторая более восьми часов и третья от шести до восьми часов.
Выяснилось, что как недостаток, так и избыток сна связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца и смерти от нее или от инсульта в течение среднего периода наблюдения около 9 лет. По сравнению с контрольной группой, риск был увеличен на 11 и 33 процента соответственно. «Полученные нами результаты говорят о том, что недостаток и избыток сна могут плохо влиять на сердце. Чтобы определить точные причины, необходимы дополнительные исследования, однако нам известно, что сон влияет на биологические процессы, в частности на углеводный обмен, артериальное давление и воспалительные процессы — все эти факторы, в свою очередь, влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний», — заключает Фунтас.
Главное достоинство проведенного учеными метаанализа заключается в том, что в него были включены только проспективные исследования, в которых врачи самостоятельно наблюдали за определенной группой людей (когортой). Это позволяет избежать ошибки памяти — систематической ошибки, которая вызвана различием в точности или полноте воспоминаний о прошлых событиях.
Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в мире среди причин смерти и инвалидности. В течение года после диагностирования сердечной недостаточности женщины умирают чаще, чем мужчины. Исследования показывают, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний помогает ежедневное употребление яиц, быстрая ходьба и контроль за количеством съедаемой соли.