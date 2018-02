Как работает Любовь? Квантовая связь нейронной активности Людей.

Предисловие

Любовь — одно из самых прекрасных, самых ярких, самых нужных человеку чувств. Каждый из нас испытывал это состояние хотя бы раз в жизни. Его трудно описать словами, это необыкновенно приятные ощущения, море эмоций, огромная энергетика, людям кажется, что они могут свернуть горы, им под силу любые задачи, они испытывают связь с человеком, которую трудно описать словами. Но что такое любовь? Реально существующее состояние, объединяющее людей, локализованный в человеке химический процесс или массовое заблуждение?

Общее описание

Наблюдая за поведением влюбленных и анализируя существующие научные эксперименты по взаимодействию людей на расстоянии, можно предположить, что в основе состояния, которое люди привыкли называть любовью, лежит явление квантовой природы. Все наши ощущения, мысли, чувства кодируются активностью нейронов — клеток головного мозга. Вследствие взаимодействия людей между собой элементарные частицы в нейронах их головного мозга входят в так называемое спутанное состояние, между ними формируется и поддерживается естественная квантовая связь, которая оказывает влияние на работу клеток мозга. За счет своей массовости и сложности внутриклеточных и нейронных процессов в частности, данное влияние в конечном счете выходит на макроуровень, отражаясь на мыслях и поведении, приводя к спонтанным эффектам передачи информации и ощущений между людьми, находящимися на физическом расстоянии друг от друга.

Квантовые эффекты элементарных частиц активно изучаются учеными по всему миру. Частицы проявляют волновой дуализм, подвержены туннельному эффекту, состоянию спутанности, влияя друг на друга, невзирая на физические расстояния.

Как формируется связь?

Люди любят друзей, родственников, коллег по работе, однако самые сильные ощущения мы испытываем по отношению к тем, с кем планируем выполнить главную биологическую программу — продолжение рода, и это неслучайно.

Подсознание людей постоянно находится в поиске пары, для этого у него есть множество механизмов, к примеру, для определения идентичности генов подсознание может анализировать симметрию лица людей противоположного пола. Если подсознание обнаруживает нужного нам человека, оно концентрирует на данном человеке наше внимание, используя гормональные механизмы, что вызывает ощущение счастья и эйфории. Если симпатии двух людей взаимны, они начинают активно взаимодействовать друг с другом, что вызывает сильную нейронную активность: взгляды, разговоры, прикосновения; порождают зеркальные паттерны нейронных всплесков у обоих людей, что приводит к «запутыванию» элементарных частиц в клетках их мозга на квантовом уровне. Наше внимание, подобно направленной антенне, концентрирует активность нейронов разных областей мозга на определенном человеке, усиливая количество спонтанных квантово-спутанных частиц и, как следствие, уровень связи, что в конечном счете приводит к состоянию, которое мы привыкли называть любовью. Состояние спутанности для пары становится нормой, оно поддерживается и усиливается постоянными мыслями друг о друге, влюбленные люди переписываются, созваниваются, встречаются, совершают большое количество различного рода контактов, истинной целью которых является именно коммуникация с целью поддержания и усиления уровня связи, при этом сама обсуждаемая информация в процессе коммуникаций не имеет особой важности и зачастую является всего лишь поводом.

Примеры подсознательных коммуникаций в жизни

Вспомнил человека, и он тут же позвонил. Мы не раз наблюдали ситуацию, когда случайно вспоминали знакомого человека и тут же поступал звонок от него. Как это работает? Боб берет в руки телефон и собирается позвонить Элис. В момент поиска ее в записной книжке мобильного он невольно концентрирует свое внимание на Элис, думает о ней, мысленно произносит ее имя. В голове Боба вспыхивает паттерн нейронной активности, описывающий Элис, спутанные с Элис элементарные частицы в нейронах Боба активизируются и начинают менять свои состояния, что тут же приводит к изменению состояний элементарных частиц, связанных на квантовом уровне с частицами в голове Элис, порождая всплеск нейронной активности в ее голове, вызывая спонтанную мысль о Бобе. Пока Боб искал Элис в записной книжке своего мобильного, он активно думал о ней, и Элис это ощутила, после чего Боб нажал клавишу вызова и Элис поступил звонок от него.

Ребенок попал в беду. Для родителей ребенок — часть их жизни и огромное количество приложенных усилий, обычно в большей степени для матери. Мать часто взаимодействует со своим ребенком, поэтому она сильно связана с ним на квантовом уровне. Если ребенок попал в беду либо волнуется за что-либо, мать подсознательно ощущает это. Стресс, переживания, сильные эмоции — это чрезмерная активность самых разных областей мозга. Яркая нейронная активность ребенка порождает зеркальную нейронную активность в голове матери, вызывая чувство тревоги, и она начинает узнавать, что случилось.

Любимая позвонила не вовремя. Влюбленные люди находятся в постоянном режиме поддержания подсознательной связи друг с другом, думая друг о друге они как радиомаяки посылают сигналы нейронной активности своей паре, и это становятся для них нормой, дарит им ощущение спокойствия и комфорта. Если Боб и Элис – влюбленная пара, и Боб начинает интересоваться другой женщиной, он начинает меньше думать об Элис, особенно, если он в данный момент рядом с другой. Подсознание Элис обнаруживает «дефицит» нейронной активности, поступающей от Боба, у Элис срабатывает сигнал «тревоги». Посредством гормональных механизмов подсознание Элис вызывает у нее переживание, волнение. Элис берет трубку и звонит Бобу в самый не подходящий момент.

Ребенок требует внимания родителей. Если рассмотреть поведение ребенка, особенно в раннем возрасте, когда собственные органы чувств не дают большой информативности поступающей информации, то мы увидим, что он необыкновенно требователен к вниманию, особенно родителей, и всеми возможными способами пытается его получить: кричит, плачет, хватает и теребит родителей, ему важно, чтобы их внимание было постоянно на нем, так как это важный канал коммуникации для ребенка, посредством которого он получает информацию о мире наряду с традиционными органами чувств.

Влияние на здоровье. Когда за тяжело больного человека молятся люди, думая о человеке и испытывая позитивные эмоции, это имеет вполне реальный положительный эффект. Собственный мозг больного, работая не эффективно в следствии интоксикации и плохого снабжения питательными веществами и кислородом, не способен эффективно работать и справиться с заболеванием, либо справляется с ним крайне медленно. За счет формирования квантовых связей между частицами в нейронах мозга молящегося и больного, молящийся передает дополнительный вычислительный ресурс больному, помогает его организму справиться с болезнью посредством стабилизации и ускорения работы нейрохимических процессов в организме, оказывая восстановительный и иммуномодулирующий эффект.

Случаи и эксперименты в истории

Племя бушменов. В наши дни явные способности к телепатии демонстрируют представители племени бушменов, живущие в Калахари у границы Бечуаналенда. Лоуренс Грин (южноафриканский писатель) много лет изучал жизнь этого племени. Наибольшее впечатление на исследователя произвела работа «радио Калахари» — так называют столбы дыма, которыми бушмены передают сообщения на расстоянии. Парадокс заключается в том, что такие сигналы не имеют никакой кодовой системы. Просто при взгляде на дым некоторые представители племени понимают, о чем идет речь… «Завидев дым, бушмены сосредоточивают на нем свое внимание. Вскоре некоторые из них уже знают, что произошло у охотников, и рассказывают об этом остальным. Одни умеют «читать дым», другие не умеют».

Один изавстралийскихаборигенов объяснил необычную информативность дымов таким образом: «Я делаю дым для того, чтобы другой человек знал, что я думаю. И он тоже думает, и таким образом он думает мои мысли». Скорее всего, дым играет роль сигнала «выход на связь» и сам по себе информации не несет. «Радио Калахари» иногда транслирует очень сложные и развернутые сообщения, которые доходят намного быстрее, чем если бы они передавались при помощи условных сигналов.

Пожар в Стокгольме. Один из самых ранних случаев подсознательной связи между людьми был зафиксирован 19 июля 1759 года. В то время еще не было телефонов, радио и иных средств оперативной коммуникации. Во время пожара в Стокгольме знаменитый ученый и изобретатель Эмануэль фон Сведенборг находился в компании друзей в городе Гетеборге, который располагается на расстоянии около 250 миль от Стокгольма, куда его пригласил его друг Уильям Кастел. Около 6 часов вечера Сведенборг внезапно побледнел и объявил окружающим о бушующем пожаре в Стокгольме. Он также сказал, что пожар распространяется очень быстро и что дом его друга уже сгорел, и теперь его дом в опасности. Через два дня в Гетеборг приехал королевский курьер и сообщил об ужасном пожаре в Стокгольме. Многие предполагают, что информацию о пожаре он получил, услышав от своего друга, дом которого сгорел.

Эксперимент с литием. В 1986 году ученые из Корнелльского университетаизучали, какой эффект два изотопа лития оказывают на поведение крыс. Беременных крыс разделили на три группы: одной давали литий-7, другой — литий-6, а третья служила контрольной группой. После рождения потомства у крыс, получавших литий-6, материнский инстинкт, выражавшийся в уходе, заботе и строительстве гнезд, был развит гораздо сильнее, чем у двух остальных групп. Химически два изотопа должны быть идентичными, и тем более в заполненной влагой среде человеческого тела у них не должны проявляться какие-то различия. Так что же могло послужить причиной появления различий в поведении наблюдаемых исследователями? Поскольку у лития-7 и у лития-6 различное количество нейтронов, у них отличаются и спины. В результате литий-7 теряет когерентность слишком быстро, а литий-6 может дольше оставаться запутанным, что увеличивает способность к подсознательным коммуникациям матери и ребенка.

Квантовые эффекты в природе

За последнее десятилетие появляется все больше доказательств того, что некоторые биологические системы могут работать с квантовой механикой. Например, в процессе фотосинтезаквантовые эффектыпомогают растениямпревращать солнечный свет в топливо. Ученые такжепредполагают, что у перелетных птиц есть «квантовый компас», позволяющий им использовать для навигации магнитное поле Земли, и что чувство запаха также корнями уходит в квантовую механику.

Как появилась любовь?

Множество, если не все биологические формы жизни, вероятно, имеют предрасположенность к квантовым связям на уровне элементарных частиц, составляющих их мозг. Любовь позволяет быть более устойчивым к внешним угрозам, создает более стабильные союзы, влюбленные пары дают более здоровое потомство, заботятся и поддерживают друг друга, в случае с людьми любовь оказывает благоприятное влияние на множество систем человека, в том числе иммунную систему и здоровье в целом, позволяет легче справляться со стрессами, сложностями и различного рода нагрузками. Анализируя положительные эффекты любви, разумно предположить, что данная способность появилась и развивалась в процессе эволюции, так как имеющие ее пары обладали более высокой выживаемостью, чаще давали потомство, чем люди, не имеющие данную способность.

Что такое энергия человека?

Наша энергия есть не что иное, как скорость работы нашего мозга. Когда люди говорят об энергии человека, они рассуждают лишь о наблюдаемых со стороны вещах: человек активен, смело вступает в дискуссии, смеется, радуется, уверенно отстаивает точку зрения, изматывая собеседников, но почему и отчего он так себя ведет? Если у человека быстро работает мозг, это дарит ему эйфорию и уверенность, он понимает, что ему по силам любые задачи, не страшны сложности, он легко разберется с любой проблемой. Скорость работы нашего мозга — главный и самый важный ресурс человека. Ускорьте мозг — человек становится активным, уверенным, целеустремленным, талантливым, замедлите — тут же человека окутывает страх, нервозность, неуверенность, ресурса мозга не хватает, чтобы осознать и понять причины происходящих событий, ему становится некомфортно, он начинает везде видеть подвох и угрозу.

Что дает любовь людям?

«Шаринг» ресурса мозга. Принципы работы нейронных сетей позволяют решать поставленные задачи за счет входящих в эту сеть элементарных вычислительных единиц — нейронов. Чем больше нейронов в областях мозга, тем быстрее и эффективнее работает эта нейронная сеть. За счет спутывания частиц в нейронах мозга влюбленных людей они получают возможность использовать часть мозга своей пары, мы неосознанно заставляем нейроны своей пары решать нужные нам задачи. Этим объясняется подсознательное стремление людей к формированию социальных связей. Наше подсознание знает, насколько ценно получать подпитку в виде дополнительного вычислительного ресурса мозга связанных с нами людей, поэтому мы постоянно стремимся увеличивать количество таких связей. Нашему подсознанию нужно, чтобы о нас думали, особенно близкие люди, так как уровень связи с ними больше за счет большего количества спутанных с ними частиц в нейронах мозга. Именно поэтому наше подсознание посредством гормональных механизмов дарит нам множество приятных ощущений, когда мы общаемся с близкими людьми, увеличиваем количество социальных связей, влюбляемся.

Решение сложных задач. Моменты наибольшей скорости работы мозга мы назвали вдохновением — это настолько большой переизбыток вычислительного ресурса мозга, что нам хочется выплеснуть его во что-то невообразимое. В обычной жизни для наступления такой ситуации необходимо, чтобы сошлось множество обстоятельств: отличное состояние здоровья человека, мозг хорошо снабжается питательными веществами и микроэлементами, отсутствуют проблемы и иные значимые отвлекающие мозг факторы, человека окружают друзья, которым он доверяет, и любимый человек, с которым он видит будущее и полностью открыт. Так были созданы самые красивые и, как следствие, интеллектуально сложные произведения, гениальные творения искусства, архитектуры, живописи. За всеми ими стоит математика интеллектуального ресурса, который автор получил за счет усиления связи с близкими ему людьми.

Телепатия. В моменты максимально сильной связи влюбленные люди проявляют телепатические способности, что выражается в передаче мыслей, образов и ощущений, не смотря на физические расстояния между ними. Связь между людьми крайне непостоянна и за 1 минуту может сильно менять свое значение, поэтому для проведения подтверждающих существование телепатии экспериментов с высокой степенью научной значимости необходимо учитывать данные обстоятельства, создать необходимые условия для фиксации данного феномена.

Можно ли измерить уровень связи людей?

В повседневной жизни самую масштабную связь нейронов мозга мы наблюдаем между двумя влюбленными людьми, особенно в случаях, когда это взаимные чувства. Однако не только влюбленные люди предрасположены к такой связи. Спонтанные эффекты передачи нейронной активности наблюдаются повсеместно между родственниками, друзьями, тесно связанными людьми на работе. Как правило, чем интереснее нам человек, чем сильнее мы концентрируем на нем внимание, и, как следствие, чем больше частиц в нейронах разных областей мозга находятся в квантово-спутанном состоянии, тем чаще и сильнее люди подсознательно ощущают друг друга на расстоянии.

В мозге человека примерно 85 миллиардов нейронов. Если принять за меру уровня связи количество связанных нейронов в мозге человека (содержащих спутанные частицы), при условии, что нейрон либо проявляет эффекты связи, либо нет, то можно ввести условную переменную L (Love), которая будет отражать уровень связи людей, принять, что 1 L = 1 миллиарду связанных нейронов.

Каждому уровню связи L соответствуют испытываемые человеком физические ощущения и статусы, которым люди дали названия, от родственных связей до очень сильного ощущения любви.

Уровень связи L является крайне нестабильной характеристикой, его волнения происходят в режиме реального времени и с достаточно сильной амплитудой. В современном мире на уровень связи влияет множество обстоятельств, от состояния здоровья человека до состояния его дел на работе. В данном описание первостепенной задачей стоит передать принцип, в действительности значения могут отличаться.

Как спутываются частицы?

Наш мозг находится в темной черепной коробке и никогда не видел свет, он создает картину мира посредством органов чувств. Цвет предметов, ощущение времени, наблюдаемые объекты в большей степени создаются в нашей голове, нежели связаны с реальностью.

Все наши взаимодействия посредством органов чувств тесно связаны с нашими мыслями. Мы думаем произнести слово, произносим, нас слышит человек, который воспринимает произнесенное слово. В обоих случаях активность нейронов — порожденная мыслями в голове говорящего и активность нейронов слушателя — зеркальна. Похожим образом работают так называемые зеркальные нейроны, предположительно ответственные за обучение и адаптацию человека. Если человека колют иголкой, он ощущает боль, которая кодируется определенным паттерном нейронной активности. Если он наблюдает, как другого человека колют иголкой, зеркальные нейроны также активизируются, как будто кололи его.

Как поддерживается связь?

Микротубулы. Микротубулы – полые белковые внутриклеточные структуры диаметром 25 нанометров, входящие в состав цитоскелета клеток. Британский физик Роджер Пенроуз опубликовал несколько статей, в которых изучалась работа микротубул, содержащихся в нейронах головного мозга и синапсах. Микротубулы состоят из 2-х видов белка – тубулина. В работе изучаются протекающие в микротубулах квантовые процессы, описываются принципы формирования и хранения квантовых состояний, а также их влияние на работу синапсов и нейронов.

Молекулы Познера. В 1975 году Аарон Познер, ученый из Корнелльского университета,обнаружилнепонятную кластеризацию кальция и фосфора при изучении рентгеновских снимков костей. Он нарисовал структуру этих кластеров — девять атомов кальция и шесть атомов фосфора, и позднее в его честь их стали называть «молекулами Познера». Эти кластеры вновь заявили о себе в 2000-х, когда ученые, симулируя рост костей в искусственной жидкости,заметили их плавающими в ней. Последующие экспериментыобнаружилидоказательства наличия их в теле. Ученые считают, что «молекулы Познера» могут служить естественным кубитом мозга.

Электроны. Элементарная частица, cчитается фундаментальной и является одной из основных структурных единиц вещества, образующая его «электронные оболочки». Электрон присутствует в различных химических элементах, входящих в состав нейронов мозга и подвержен квантовым эффектам, в том числе квантовой запутанности. Учеными неоднократно проводились эксперименты по запутыванию электронов, в том числе с использованием ионных ловушек. В экспериментах было установлена возможность передачи запутанного состояния от фотонов к электронам, так же было установлено что электроны могут сохранять запутанное состояние длительные промежутки времени.

Предлагаемый эксперимент

Для получения научно значимого подтверждения существования подсознательных коммуникаций людей и проявления телепатических способностей необходимо с помощью высокоточного оборудования зафиксировать наличие одновременных нейронных всплесков находящихся на расстоянии людей, исключив традиционные каналы получения информации. Для участия в эксперименте необходимо пригласить влюбленные пары в возрасте 16-25 лет. Анализируя через камеры видеонаблюдения их поведение с помощью психологов и специалистов по невербалике, в зале ожидания необходимо отобрать 50 влюбленных пар, которые по мнению специалистов, сильно любят друг друга. Каждая пара приходит на эксперимент, в котором проверяется их способность к подсознательным коммуникациям, после чего их разделяют в разные комнаты, находящиеся на расстоянии и хорошо изолированные. Один человек ложится в прибор для проведения МРТ, где в режиме реального времени сканируется активность разных областей головного мозга, другой человек находится в комнате, где на экране появляется информация, вызывающая всплески нейронной активности. Анализируя собранные данные, можно делать вывод о наличии либо отсутствии статистически значимого научного подтверждения изложенной в данной статье теории.

Заключение

Люди сталкивались с феноменом подсознательных коммуникаций на протяжении многих сотен лет. Сложность научного обоснования и непостоянство данного феномена привели к тому, что данная тематика обросла большим количеством паранормальных и изотерических толкований.

Данная статья призвана научно обосновать и подтвердить квантовые коммуникации между мозгом различных людей, привлечь к данному феномену общественное внимание, доказать, что как любовь, так и более слабые уровни связи между людьми так же реальны, как и все, что нас окружает.

Продолжая данную теорию, учитывая распространенность химических элементов и их соединений в окружающем нас мире, к примеру, повсеместное присутствие воды, данная теория может стать научной основой для доказательства влияния нейронной активности человека, его мыслей и эмоций на окружающий нас мир, связь психоэмоционального состояния социума с погодой и иными природными явлениями.

Литература

Алексей Николаевич ИГНАТЬЕВ

Адыгейский Государственный Университет, физический факультет, специалист АСОИУ (2000-2006г). Группа компаний «Информ-Системы», Директор.

ignatiev

@

inf

-

sys

.

ru

