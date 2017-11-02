Сколько зарабатывают российские ученые

Прежде чем описывать уровень зарплат, стоит определиться с самим понятием. Под ученым подразумевают представителя сообщества, деятельность которого связана с формированием научных картин мира и получила признание от членов этого сообщества. Выражаясь еще проще, ученого можно трактовать как специалиста в определенной области, внесшего вклад в развитие науки. Это может также быть научный сотрудник или эксперт в одной или нескольких сферах.
Для ученых обязательна степень кандидата или доктора наук. Ее можно получить, защитив диссертацию. Работа этих людей оценивается высоко, но оплачивается, к сожалению, низко. Еще 50 лет назад профессия считалась престижной. Но сегодня теряет былую актуальность.
Однако на рынке труда время от времени встречаются достойные предложения. Какую работу предлагают учёным — рассказал GorodRabot.ru
Однако на рынке труда время от времени встречаются достойные предложения. Какую работу предлагают учёным — рассказал GorodRabot.ru
- Доцент в сфере биотехнологий. Специалиста с опытом работы от трех лет разыскивают в Северной столице и приглашают преподавать профильные дисциплины на кафедре информационных технологий. Кафедра имеет несколько лабораторий для исследований. В обязанности кроме преподавания входит создание научных трудов, сотрудничество с аспирантами, магистрами. От кандидата ждут высшего образования, ученой степени. Взамен работодатель готов предложить работу на полной ставке в одном из научно-образовательных центров, считающимся лидером в стране.
- Инженер в отдел научно-технической информации. Сотрудника ждут во Фрязино, обещают платить от 30 тысяч рублей ежемесячно. Из требований значится высшее образование, уверенное пользование компьютером, знания в области СВЧ-электроники. Обязанности сводятся к составлению электронного каталога литературы, к верстке в одной из специальных компьютерных программ, работа с документами. Есть возможность вырасти по карьерной лестнице, попасть в совет ученых.
- Научный сотрудник. Рассматривают кандидатов с опытом от года в Красноярске на полную занятость. Кроме высшего профильного образования желателен опыт работы научным сотрудником или преподавателем. Потребуется знать технологию проведения лабораторных анализов, иметь представление об оборудовании химической лаборатории. Неплохо, если соискатель будет обладать аналитическим складом ума, стратегическим мышлением и навыками организатора. Потребуется выстраивать системную деятельность по созданию и внедрению новых технологий.