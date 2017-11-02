Сколько зарабатывают российские ученые

российские ученые

Прежде чем описывать уровень зарплат, стоит определиться с самим понятием. Под ученым подразумевают представителя сообщества, деятельность которого связана с формированием научных картин мира и получила признание от членов этого сообщества. Выражаясь еще проще, ученого можно трактовать как специалиста в определенной области, внесшего вклад в развитие науки. Это может также быть научный сотрудник или эксперт в одной или нескольких сферах.