Типичные ошибки при выборе и покупке контактных линз

Нельзя устранить серьезные проблемы со зрением с помощью капель или "волшебных" витаминов. Необходимо обратиться к офтальмологу, он назначит подходящий тип коррекции. Это могут быть контактные линзы - оптические изделия, которые имеют много плюсов. При их выборе и покупке люди часто делают ошибки.

Ошибка №1 - покупка линз без рекомендации врача

Если вы хотите приобрести подходящие и удобные линзы, например, такие варианты , учтите несколько советов.

При выявлении проблем со зрением вы должны записаться на прием к специалисту. Офтальмолог проверит качество зрения, параметры глазного яблока, общее здоровье ваших глаз. Доктор даст важные рекомендации, касающиеся выбора и покупки контактных линз. Без детальной консультации можно приобрести такие линзы, которые не подойдут по основным характеристикам. Самостоятельный подбор той или иной модели часто становится причиной воспалительных процессов, глазных заболеваний.

Не нужно покупать оптические изделия по советам знакомых, родственников. Не стоит полагаться на мнение консультанта из оптики. Линзы контактные - такой лечебный "инструмент", выбор которого должен быть согласован с офтальмологом.

Ошибка №2 - покупка без примерки

Можно купить линзы высокого качества не только в оптике, но и в онлайн-магазине. Многие компании предлагают продукцию для коррекции зрения в обычных, а также интернет-магазинах. Вы можете примерить линзы в физическом магазине-оптики. Если они подойдут, то осуществить покупку можно удобным способом (в оптике или интернет-магазине, где цена обычно ниже).

Иногда нужно перемерять несколько моделей контактных линз, чтобы подобрать самый оптимальный вариант. Изделия с идентичными параметрами, произведенные разными брендами, могут иметь отличия.

Ошибка №3 - стиль жизни имеет значение!

При выборе контактных линз вы должны учитывать образ жизни, график работы. Заядлым путешественникам больше подойдут однодневные модели, эти изделия не требуют промывки, сложного ухода. Офисные работники смогут купить такие контактные линзы, которые отличаются высоким содержанием влаги. Для людей, которые много времени проводят на воздухе, правильным вариантом станут линзы с функцией защиты от ультрафиолетовых лучей.

Ошибка №4 - покупка линз малоизвестных брендов

Все знают, что на здоровье нельзя экономить. Это правило относится и к выбору оптических устройств. Линзы контактные считаются медицинскими изделиями, они должны иметь сертификат качества, инструкцию. Лучше купить линзы для глаз проверенной торговой марки, чем выбрать модель от малоизвестного бренда. Качественную продукцию предлагают такие компании:



CooperVision;



Johnson & Johnson;



Bausch & Lomb;



Alcon;



ClearLab;



Gelflex;



другие торговые марки.



Ошибка №5 - вы не смотрите на параметры линз

Многие покупатели приобретают те модели, которые идеально подходят по стоимости. На контактные линзы цена зависит от разных факторов. Обращайте внимание не только на стоимость, но и на такие характеристики изделий:



назначение (оптические, декоративные, терапевтические, косметические линзы);



степень влагосодержания;



количество штук в упаковке;



степень кислородопроницаемости;



срок ношения;



материал, из которого произведена конкретная модель.



Линзы обязательно должны соответствовать параметрам глаз. "Правильные" контактные линзы обеспечат вам высокую остроту зрения, не доставят дискомфорта даже в первый день использования.