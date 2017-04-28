Как собрать железного коня из велозапчастей своими руками?

Вам недостаточно ассортимента веломагазинов? Хочется эксклюзива и чего-то особенного? Тогда можно сделать из этого настоящее хобби, собрав своего железного коня самостоятельно, купив лишь отдельные запчасти. У вас может получиться как уникальный байк, который будет гораздо функциональнее и лучше обычных моделей, так и забавный «Франкенштейн», который будет иметь ценность только потому, что вы сами его собрали.

Основные подходы к самостоятельной сборке велосипедов

- Для начала нужно определиться с концепцией: что вы хотите получить в итоге. Для этого нужно насмотреться на существующие модели, понять, что вы хотите в них улучшить или совместить. Посмотреть варианты и разновидности можно в каталоге Велопробег.ру.



- Нужно выбрать подходящее для реализации концепции основание. Если вы не собираетесь самостоятельно варить раму из каких-нибудь железных труб и прочих причудливых конструкций, нужно начать именно с рамы. Подобрав ее по росту, размеру и назначению.



- Дальше переходим к «наполнению» этого скелета. В соответствии с поставленной задачей подбираются колеса, к ним – необходимые механические элементы. Важным преимуществом кастомной сборки является возможность подобрать передачи и все конструктивные элементы под себя.



- Наконец последний этап – это дополнительные элементы и электроника. Современный «обвес» байка может быть очень сложным и продвинутым. Потому вы можете закупить различные устройства. с помощью которых расширите функционал.



Собирать свою модель стоит, только имея немалый опыт

Конечно, чтобы собрать велосипед самостоятельно, вам понадобится немало знаний и умений по механике. Однако современные изделия имеют модульную конструкцию, поэтому ничего сверхъестественного в процессе сборки нет. Кратких видеокурсов с Ютуба, помноженных на терпение и настойчивость будет достаточно.Специалисты veloprobeg.ru поделились информацией о том, что нужно соблюдать при самостоятельной сборке:В завершение отметим, что самостоятельная сборка – это высший пилотаж. Потому решаться на подобное стоит только в том случае, если вы уже «собаку съели» на велосипедах, очень хорошо разбираетесь в механике и во всех конструктивных особенностях. Более того, нужно также четко ориентироваться в специфике разных моделей, их назначении и сфере применения. Чтобы уже располагая всеми необходимыми знаниями собрать модель под себя.