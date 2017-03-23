Світлодіодна стрічка в Харкові: величезний вибір

Світлодіодна стрічка в Харкові представлена ​​в широкому діапазоні цін і технічних характеристик: з мінімальною кількістю світлодіодів на метр, 30 штук, і до максимальних 240, в герметичній і негерметичной оболонці, монохромних і кольорових, з режимом напруги 4,8, 12, 24 вольта постійного струму і 220 вольт змінного.

Світлодіодна стрічка - новий формат освітлювального приладу на основі SMD типів 5050, 3014, 2835, 3528, 5014, які встановлені паралельно на гнучкій металевій платі з мідними напівпровідниками. Стрічка реалізується максимальною довжиною п'ять метрів, кожна має власну кратністю різання, тобто мінімальним відрізком, який можна підключити до блоку живлення або диммери. Кратність різання просто зрозуміти за певними позначок ножиць на самій платі.







Стрічка дає рівномірно розподіляються світло, максимально наближений до природного сонячного в трьох колірних температурах - з теплим відтінком в режимі 2500-2700 кельвінів, в нейтральному 4500 кельвінів і яскраво-білому 6000 кельвінів. Кожен світлодіод білого кольору видає яскравість від трьох і до 30 люмен максимально, особливо це стосується великих діодів розмірами 5 на 5 міліметрів, які включають в себе по три кристала.

Led-стрічка в Харкові - переваги

Led-стрічка до Харкова поставляється від провідних світових виробників або ж випускається вітчизняними фірмами з переважно зарубіжних деталей. Перевагами такого типу освітлювальних приладів є значно менше енергоспоживання в порівнянні з лампами розжарювання і навіть люмінесцентними або галогеновими джерелами світла. Діод в світлодіодним стрічці споживає на 90% менше на виробництво аналогічної яскравості в порівнянні з лампочкою «Ілліча» і на 30-40% менше найекономнішої «економки». Може працювати без збоїв і перегорання протягом п'яти-семи років, не вимагає спеціальної утилізації, тому що не містить газів, парів ртуті, кобальту, нікелю і т.п. Індекс передачі кольору знижується всього на менш відсотка тільки після 30 тисяч годин використання. Діоди не мерехтять, не видають сторонніх шумів, не випромінюють інфрачервоних променів або ультрафіолету, тому безпечні для зору, не втомлюють очі.

Встановлювати їх просто завдяки клейкою тильній стороні - просто, як наклейку, встановити її на будь-яку рівну поверхню. Двостороннім скотчем не споряджений тільки моделі водонепроникні, які встановлюються безпосередньо в рідкому середовищі - вони являють собою герметичну силіконову трубку, проклеєну епоксидною смолою на стиках, в яку поміщена сама плата.

В якому магазині світлодіодну стрічку можна купити в Харкові?

Світлодіодну стрічку купити в Харкові можна повсюдно, найбільш зручно зробити замовлення з доставкою додому в інтернет-магазинах. Одним з найбільш популярних в Першій столиці є фірмовий інтернет-магазин компанії Ledstorm, що спеціалізується на виробництві власного бренду з аналогічною назвою і на продажу виробів зі світлодіодами кращих світових торгових марок.