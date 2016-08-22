Преимущества бетона
Автор: Mega
Просмотров: 560
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Категория: Знаете ли Вы?
Дата: 22-08-2016, 19:13
Преимущества бетона

бетонбетон

Бетон является востребованным строительным материалом, используемым для производства монолитных железобетонных и бетонных конструкций. Сфера применения материала достаточно широка, а популярность обеспечивается высокой начальной пластичностью, позволяющей проводить заливку любых форм, которые в дальнейшем приобретают прочность камня.

Свойства материала во многом зависят от его состава, и сегодня гораздо проще купить бетон высокого качества у нашей компании «Биплан», чем самостоятельно подбирать компоненты согласно сомнительной рецептуре.


Наши предложения и преимущества



  1. Экономическая выгода - мы непосредственный производитель материала и предлагаем купить бетон без наценок, надбавок и прочих накруток. 

  2. Удобная и широкая география - производственные мощности расположены в верхней части Нижнего Новгорода. Это позволяет осуществлять быструю доставку на многочисленные строительные объекты, расположенные в близлежащих районах. Также мы выполняем поставки по всему городу и Нижегородской области.

  3. Оптимальный объем, комфортная отгрузка – наша компания предлагает купить бетон в любом необходимом количестве. Наш автопарк состоит из мощных автобетононасосов емкостью от 5 до 12 м3. Мы поставляем вам готовую смесь требуемого объема с минимальным количеством задействованной техники. Автонасосы позволяют произвести выгрузку бетона непосредственно к месту использования (заливка, укладка и т.д.).

  4. Высокое качество – при производстве строительных смесей мы используем инновационное оборудование от компании LIEBHERR. Это признанный лидер среди производителей бетоносмесительных установок. Это позволяет нам выпускать продукцию отличного качества. 

  5. Широкий ассортимент – наша компания предлагает купить бетон различных марок и составов, с опгс, пгс, щебнем различных фракций и лещадности.

  6. Качественный сервис – кроме своей отличной продукции наша компания давно известна своим прекрасным обслуживанием. Свяжитесь с нашими представителями, получите исчерпывающую информацию, сделайте быстрый заказ. Все спорные вопросы мы решаем в пользу клиента.


Помните, что приобрести  готовую смесь в больших объемах всегда экономически выгодней, чем сделать ее самостоятельно.


 

Просмотров: 560
Комментариев: 0
Категория: Знаете ли Вы?
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