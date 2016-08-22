Преимущества бетона

Свойства материала во многом зависят от его состава, и сегодня гораздо проще купить бетон высокого качества у нашей компании «Биплан», чем самостоятельно подбирать компоненты согласно сомнительной рецептуре.
Наши предложения и преимущества
- Экономическая выгода - мы непосредственный производитель материала и предлагаем купить бетон без наценок, надбавок и прочих накруток.
- Удобная и широкая география - производственные мощности расположены в верхней части Нижнего Новгорода. Это позволяет осуществлять быструю доставку на многочисленные строительные объекты, расположенные в близлежащих районах. Также мы выполняем поставки по всему городу и Нижегородской области.
- Оптимальный объем, комфортная отгрузка – наша компания предлагает купить бетон в любом необходимом количестве. Наш автопарк состоит из мощных автобетононасосов емкостью от 5 до 12 м3. Мы поставляем вам готовую смесь требуемого объема с минимальным количеством задействованной техники. Автонасосы позволяют произвести выгрузку бетона непосредственно к месту использования (заливка, укладка и т.д.).
- Высокое качество – при производстве строительных смесей мы используем инновационное оборудование от компании LIEBHERR. Это признанный лидер среди производителей бетоносмесительных установок. Это позволяет нам выпускать продукцию отличного качества.
- Широкий ассортимент – наша компания предлагает купить бетон различных марок и составов, с опгс, пгс, щебнем различных фракций и лещадности.
- Качественный сервис – кроме своей отличной продукции наша компания давно известна своим прекрасным обслуживанием. Свяжитесь с нашими представителями, получите исчерпывающую информацию, сделайте быстрый заказ. Все спорные вопросы мы решаем в пользу клиента.
Помните, что приобрести готовую смесь в больших объемах всегда экономически выгодней, чем сделать ее самостоятельно.