Илон Маск показал концепцию подземных тоннелей

Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками.
Основатель SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск рассказал подробности о своих планах по бурению тоннелей под землей на конференции TED, передает N+1.
В феврале этого года Маск начал копать тестовую яму шириной 15 метров на парковке штаб-квартиры SpaceX.
Основатель SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск рассказал подробности о своих планах по бурению тоннелей под землей на конференции TED, передает N+1.
В феврале этого года Маск начал копать тестовую яму шириной 15 метров на парковке штаб-квартиры SpaceX.
Тогда же стало известно, что концепция предполагает строительство до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться автомобили и скоростные поезда, в том числе Hyperloop.
В планы Маска также входит проведение испытаний и дальнейшее улучшение техники.
Главный ограничивающий фактор современного строительства тоннелей это скорость проходки, поэтому Маск рассчитывает изучить принципы работы приобретенной машины и увеличить скорость проходки вплоть до десять раз.
На конференции TED Маск впервые наглядно показал, как именно может использоваться система транспортных тоннелей для транспортировки автомобилей.
Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками, которые также будут выполнять роль лифта для сообщения тоннелей с поверхностью.
В тоннелях не будет ограничения скорости, поэтому тележка с автомобилем сможет разгоняться вплоть до 200 километров в час.
Основатель Boring Company также отметил, что на данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени. Вероятно концепция на сегодняшний день еще далека от реализации.
В марте сообщалось, что в США компания Hyperloop One построила первый участок "трубы" для системы сверхскоростных перевозок.
Ранее Компания SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетных перелетов Raptor.