Илон Маск показал концепцию подземных тоннелей

Тогда же стало известно, что концепция предполагает строительство до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться автомобили и скоростные поезда, в том числе Hyperloop.В планы Маска также входит проведение испытаний и дальнейшее улучшение техники.Главный ограничивающий фактор современного строительства тоннелей это скорость проходки, поэтому Маск рассчитывает изучить принципы работы приобретенной машины и увеличить скорость проходки вплоть до десять раз.На конференции TED Маск впервые наглядно показал, как именно может использоваться система транспортных тоннелей для транспортировки автомобилей.Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками, которые также будут выполнять роль лифта для сообщения тоннелей с поверхностью.В тоннелях не будет ограничения скорости, поэтому тележка с автомобилем сможет разгоняться вплоть до 200 километров в час.Основатель Boring Company также отметил, что на данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени. Вероятно концепция на сегодняшний день еще далека от реализации.В марте сообщалось, что в США компания Hyperloop One построила первый участок "трубы" для системы сверхскоростных перевозок.Ранее Компания SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетных перелетов Raptor.