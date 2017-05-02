Илон Маск показал концепцию подземных тоннелей
Автор: Mega
Просмотров: 75
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Категория: Видеоархив
Дата: 2-05-2017, 10:01
Илон Маск показал концепцию подземных тоннелей
Илона Маск на конференции TEDИлона Маск на конференции TEDПредполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками.
Основатель SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск рассказал подробности о своих планах по бурению тоннелей под землей на конференции TED, передает N+1.
В феврале этого года Маск начал копать тестовую яму шириной 15 метров на парковке штаб-квартиры SpaceX.


Тогда же стало известно, что концепция предполагает строительство до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться автомобили и скоростные поезда, в том числе Hyperloop.

В планы Маска также входит проведение испытаний и дальнейшее улучшение техники.

Главный ограничивающий фактор современного строительства тоннелей это скорость проходки, поэтому Маск рассчитывает изучить принципы работы приобретенной машины и увеличить скорость проходки вплоть до десять раз.

На конференции TED Маск впервые наглядно показал, как именно может использоваться система транспортных тоннелей для транспортировки автомобилей.

Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками, которые также будут выполнять роль лифта для сообщения тоннелей с поверхностью.

В тоннелях не будет ограничения скорости, поэтому тележка с автомобилем сможет разгоняться вплоть до 200 километров в час.

Основатель Boring Company также отметил, что на данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени. Вероятно концепция на сегодняшний день еще далека от реализации.

В марте сообщалось, что в США компания Hyperloop One построила первый участок "трубы" для системы сверхскоростных перевозок.
Ранее Компания SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетных перелетов Raptor.

Просмотров: 75
Комментариев: 0
Категория: Видеоархив
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