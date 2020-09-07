В NASA придумали новый простой способ добраться до Луны

До Луны теперь можно добраться даже на небольшом космическом корабле. Когда дело доходит до космических путешествий, даже небольшое снижение затрат может привести к огромной сумме денег и ресурсов. Имея это в виду, NASA только что запатентовало новый способ добраться до Луны быстрее и дешевле, и это не с помощью новых космических кораблей.
Космическая организация показала, что она обнаружила новую траекторию к Луне, которая позволит более эффективно выполнять будущие миссии к нашему небесному соседу. Новый метод NASA позволяет небольшому беспилотному космическому кораблю относительно быстро достигать Луны и при очень небольшой затрате топлива.
Метод, который был запатентован NASA, позволяет беспилотному космическому аппарату, по сути, соединяться со спутниками связи, чтобы достичь высокой околоземной орбиты, прежде чем использовать гравитацию Земли и Луны для выполнения маневра "рогатка" на Луну.
В патенте маневр описывается как "метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную".
Как сообщает Business Insider, первым космическим кораблем, который будет использовать новую траекторию, будет Polarimeter Pathfinder Dark Ages (Dapper), миссия, разработанная Университетом Колорадо в Боулдере, которая будет впервые записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиоволны, которые были излучены во время раннего формирования Вселенной.
Траектория и патент, которые впервые были обнаружены юристом Джеффом Штеком, как сообщается, возникли из-за необходимости минимизировать расходы миссии Dapper, поскольку она была при относительно небольшом бюджете на космические миссии в 150 миллионов долларов. "Эта траектория к Луне возникла по необходимости, как это часто бывает", - сказал Business Insider Джек Бернс, астрофизик из Университета Колорадо в Боулдере и руководитель миссии Dapper. "Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до Луны".
Хотя новый метод будет работать не так быстро, как миссия "Аполлон-11", которая достигла Луны всего за несколько дней, он будет работать намного быстрее, чем аналогичные более мелкие миссии, в которых используется гораздо меньше ракетного топлива.
По оценкам NASA, полет на Луну займет около двух с половиной месяцев, в то время как миссии аналогичного размера обычно занимают до шести месяцев.
Метод, который был запатентован NASA, позволяет беспилотному космическому аппарату, по сути, соединяться со спутниками связи, чтобы достичь высокой околоземной орбиты, прежде чем использовать гравитацию Земли и Луны для выполнения маневра "рогатка" на Луну.
В патенте маневр описывается как "метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную".
Как сообщает Business Insider, первым космическим кораблем, который будет использовать новую траекторию, будет Polarimeter Pathfinder Dark Ages (Dapper), миссия, разработанная Университетом Колорадо в Боулдере, которая будет впервые записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиоволны, которые были излучены во время раннего формирования Вселенной.
Траектория и патент, которые впервые были обнаружены юристом Джеффом Штеком, как сообщается, возникли из-за необходимости минимизировать расходы миссии Dapper, поскольку она была при относительно небольшом бюджете на космические миссии в 150 миллионов долларов. "Эта траектория к Луне возникла по необходимости, как это часто бывает", - сказал Business Insider Джек Бернс, астрофизик из Университета Колорадо в Боулдере и руководитель миссии Dapper. "Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до Луны".
Хотя новый метод будет работать не так быстро, как миссия "Аполлон-11", которая достигла Луны всего за несколько дней, он будет работать намного быстрее, чем аналогичные более мелкие миссии, в которых используется гораздо меньше ракетного топлива.
По оценкам NASA, полет на Луну займет около двух с половиной месяцев, в то время как миссии аналогичного размера обычно занимают до шести месяцев.