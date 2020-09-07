В NASA придумали новый простой способ добраться до Луны

Космическая организация показала, что она обнаружила новую траекторию к Луне, которая позволит более эффективно выполнять будущие миссии к нашему небесному соседу. Новый метод NASA позволяет небольшому беспилотному космическому кораблю относительно быстро достигать Луны и при очень небольшой затрате топлива.



Метод, который был запатентован NASA, позволяет беспилотному космическому аппарату, по сути, соединяться со спутниками связи, чтобы достичь высокой околоземной орбиты, прежде чем использовать гравитацию Земли и Луны для выполнения маневра "рогатка" на Луну.



В патенте маневр описывается как "метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную".



Как сообщает Business Insider, первым космическим кораблем, который будет использовать новую траекторию, будет Polarimeter Pathfinder Dark Ages (Dapper), миссия, разработанная Университетом Колорадо в Боулдере, которая будет впервые записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиоволны, которые были излучены во время раннего формирования Вселенной.



Траектория и патент, которые впервые были обнаружены юристом Джеффом Штеком, как сообщается, возникли из-за необходимости минимизировать расходы миссии Dapper, поскольку она была при относительно небольшом бюджете на космические миссии в 150 миллионов долларов. "Эта траектория к Луне возникла по необходимости, как это часто бывает", - сказал Business Insider Джек Бернс, астрофизик из Университета Колорадо в Боулдере и руководитель миссии Dapper. "Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до Луны".



Хотя новый метод будет работать не так быстро, как миссия "Аполлон-11", которая достигла Луны всего за несколько дней, он будет работать намного быстрее, чем аналогичные более мелкие миссии, в которых используется гораздо меньше ракетного топлива.



По оценкам NASA, полет на Луну займет около двух с половиной месяцев, в то время как миссии аналогичного размера обычно занимают до шести месяцев.