Наступила эра GaN зарядок, и пионер в этом направлении - Baseus

Способен быстро зарядить широкий спектр портативных девайсов.



Устройство хорошо ложится в руку, имеет эргономичный дизайн.



Безопасность устройства доказана международными сертификатами.



Корпус выполнен из прочного ABC пластика, устойчивого к открытому огню и механическим воздействием.



Не боится резких перепадов напряжений в сети.



Присутствует функция защиты утечки заряда, что позволяет обеспечить стабильный процесс зарядки нескольких устройств.



Умный чип сам подстраивает входное напряжение под конкретный тип девайса.



Может использоваться в сети с диапазоном напряжения от 100 до 240 В.



Поддерживается скоростная зарядка protocal для устройств MacBook Pro.



Чтобы решить эту проблему, Baseus выпустил многопортовое зарядное устройство для быстрой зарядки GaN мощностью 65 Вт, обладающее высокой мощностью, несколькими портами для зарядки, многопротокольной совместимости и компактного корпуса. Девайс уже понравился многим потребителям уже сразу после поступления в продажу. Его запуска.В этом году Baseus выпустил еще один новый многопортовый зарядный девайс GaN мощностью 120 Вт. При условии сохранения преимуществ многопротокольного и многоинтерфейсного режима максимальная выходная мощность одного порта увеличена до 100 Вт, что значительно ускорит зарядку даже очень серьезных устройств. Корпус оснащен двумя интерфейсами Type-C и одним интерфейсом USB-A. При одновременном использовании интерфейса C1 + C2 выходная мощность составляет 60 Вт + 60 Вт, что позволяет заряжать два ноутбука одновременно. Также возможно использовать и порт USB, выходная мощность которого составляет 30 Вт, что может легко удовлетворить потребность в зарядке мобильных телефонов, планшетов и других небольших устройств.Baseus 120W GaN charger– это высокопроизводительное портативное устройство компактных габаритов (94.8х54.8х29.6 мм). GaN легко носить с собой, его вес составляет всего 216 г. Матовое покрытие и слегка закругленные контуры выглядят стильно.Для удобство пользователя, портативное устройство оснащено тремя портами USB с технологией GaN и SiC. Это позволяет зарядить смартфон или планшет в 5 раз быстрее традиционного адаптера питания. Мощность Baseus GaN составляет 120 Вт, что позволяет заряжать ноутбук, рассчитанный на 87 Вт одновременно вместе с телефоном без потери эффективности.Baseus GaN – это идеальный выбор для активных людей, которые много общаются по телефону и постоянно находятся в движении. Блок питания может использоваться в качестве подарка, его оценят любители современных гаджетов.Дополнительно зарядное устройство оснащено встроенной защитой от перегрузок напряжения, перегрева, перезарядки и короткого замыкания. Встроенный интеллектуальный чип автоматически осуществляет настройку выходного положения. Даже при подключении нескольких девайсов, напряжение будет поддерживаться на безопасном уровне. Это позволило не только повысить эффективность Baseus GaN, но и значительно увеличить срок его эксплуатации.Блок питания поставляется вместе с кабелем длиной в 1 метр и инструкцией по эксплуатации. Корпус устройства отличается надёжностью, так как заварен ультразвуковой сваркой. Если сравнивать с конкурентами Apple Magsafe и БП от NetEase, Baseus GaN выглядит компактнее.Достоинства мультипортового зарядного устройства Baseus 120W GaN:Заряжайся быстро! Бери Baseus!"Заряжайся быстро! Бери Baseus!" - супер событие начинается 10 августа в 0:00 по тихоокеанскому времени и продлится три дня. Каждый день действует скидка 10% на товары с ограниченным ассортиментом, а при покупке товаров на сумму свыше 49 долларов – отличные подарки. С 20 июля посещайте официальный магазин Baseus на AliExpress, чтобы получить купон на солидную скидку за посещения магазина. Baseus также приглашает пользователей принять участие в фан-мероприятии Baseus на Facebook, чтобы выиграть подарочный набор для iPhone и полную серию зарядных устройств GaN от Baseus.