Блокчейн – это децентрализованная база данных, поддерживающая и шифрующая стремительно растущую цепочку блоков без возможности редактирования, удаления и добавления информации.
Использование технологии блокчейн помогает достижению надежности и прозрачности перевозок товаров.
Блокчейн позволяет предприятиям вести цифровую запись всех транзакций и, следовательно, устранять необходимость в ручной документации.
Все сделки на базе блокчейна отличаются открытостью: вся цепочка транзакций дублируется и хранится в неизменном зашифрованном виде у каждого участника. И находятся в полной безопасности: блокчейн децентрализован, нет “командного центра”, взломав который можно уничтожить или подменить данные.
Использование технологии блокчейн помогает достижению надежности и прозрачности перевозок товаров.
Блокчейн позволяет предприятиям вести цифровую запись всех транзакций и, следовательно, устранять необходимость в ручной документации.
Все сделки на базе блокчейна отличаются открытостью: вся цепочка транзакций дублируется и хранится в неизменном зашифрованном виде у каждого участника. И находятся в полной безопасности: блокчейн децентрализован, нет “командного центра”, взломав который можно уничтожить или подменить данные.
В чем заключается технология блокчейн и каким образом она влияет на материальный, финансовый и информационный потоки.
Блокчейн – система поэтапных записей, технология хранения информации, которая позволяет всем участникам сети одновременно использовать информацию.
Основные качества блокчейн-цепочек – прозрачность, безопасность и отсутствие стороннего регулятора – могут стать для логистики незаменимыми.
Влияние технологии блокчейн на материальный поток:
Использование технологии блокчейн помогает достижению надежности и прозрачности перевозок товаров. Это легко продемонстрировать следующим примером.
Представим, что магазин одежды закупает товары у компании-производителя. Тот, в свою очередь, получает лен и прочие материалы из стран Азии. Торговля идет, и участники довольны сотрудничеством.
Однако компания-производитель решает закупать лен более низкого качества. Обман или не обнаружится совсем, или только через какое-то время. В случае использования блокчейна мошенничество невозможно: данные хранятся в системе, и история транзакции не останется незамеченной для магазина одежды. Это один из примеров, как блокчейн гарантирует безопасность и уверенность сторон в соблюдении условий сделки другими.
Применение технологии блокчейн компаниями:
Организация Provenance контролирует качество поставляемых ингредиентов с помощью технологии блокчейн. Так проверяется пойманный в Океании тунец на предмет его «подлинности». Информация о перевозке рыбы отслеживается вплоть до ее доставки на кухню ресторана.
Компания Walmart, которая с помощью технологии блокчейна контролирует поставки свинины из Китая.
DeBeers, компания, добывающая алмазы, применяет блокчейн, чтобы следить за добычей и продажей своих алмазов. Так покупатель может быть уверен, что он не покупает драгоценные камни, добытые на территории военных действий, деньги от продажи которых будут использованы для покупки вооружения («кровавые алмазы»).
Maersk и IBM. В 2017 году 2 эти компании создали платформу TradeLens. TradeLens позиционируется как открытая и нейтральная платформа для управления морскими грузоперевозками и цепочками поставок, созданная на базе блокчейна. Платформа объединяет все задействованные в цепочке поставок стороны: грузовладельцев, экспедиторов, внутренних поставщиков транспорта (включая железнодорожный и автомобильный), морских перевозчиков, порты и терминалы, таможенные и другие государственные органы. Стороны подключаются и взаимодействуют в рамках общей нейтральной сети, где процессы стандартизированы и во многом автоматизированы.
В основе TradeLens довольно простая концепция:
1. К грузу, транспорту и портовому оборудованию прикрепляем датчики,
которые отслеживают местоположение и, при необходимости, некоторые другие показатели: температура, влажность, тряска и т.п. Информация из датчиков в режиме реального времени записывается на блокчейн и становится доступной всем заинтересованным сторонам. Это позволяет отслеживать груз и его состояние.
2. В заранее прописанных случаях отдельные датчики могут
взаимодействовать между собой посредством смарт-контрактов. Например, если датчик контейнера попадает на сухогруз, то он передает датчику сухогруза информацию о самом себе и о том, что у него внутри. Таким образом, сухогруз всегда знает, что он везет. Когда этот сухогруз приходит в порт, его датчик передает порту информацию о судне и о том, что оно перевозит (контейнеры и их грузы).
3. Эти данные используются для автоматического заполнения документов и
других взаимодействий: финансовых расчетов, уплаты таможенных сборов, аудита и тому подобного. Именно благодаря этим автоматическим взаимодействиям система сильно ускоряет и упрощает документооборот, делает финансовые расчеты более надежными и безопасными.
Влияние технологии блокчейн на информационный поток:
Блокчейн позволяет предприятиям вести цифровую запись всех транзакций и, следовательно, устранять необходимость в ручной документации.
Технология предоставляет доступ к информации о перевозке, о местоположении и деталях груза, о торговых документах за секунды.
Пример:
Maersk и IBM. Платформа TradeLens в режиме реального времени обеспечивает между всеми участниками сети удобный, безопасный и быстрый обмен полезной информацией: задействованный транспорт, местоположение и детали груза, торговые документы, показания датчиков и многое другое. Заинтересованные стороны могут отслеживать состояние груза и сопровождающей его документации в рамках своих ролей: отправитель, перевозчик, таможня, получатель груза и конечный потребитель.
Влияние технологии блокчейн на финансовый поток:
Одним из преимуществ использования блокчейна являются прозрачные, но полностью безопасные транзакции.
Все участники сделки могут свободно наблюдать за перемещением средств. Но доступ к средствам имеют только пользователи с необходимыми правами. При этом они могут оставаться полностью анонимными или идентифицироваться в системе, в зависимости от конкретной платформы и целей ее создания.
Таким образом, все сделки на базе блокчейна отличаются открытостью: вся цепочка транзакций дублируется и хранится в неизменном зашифрованном виде у каждого участника. И находятся в полной безопасности: блокчейн децентрализован, нет “командного центра”, взломав который можно уничтожить или подменить данные. Если проводится транзакция с участием 100 человек, то данная блокчейн-цепочка останется рабочей даже в случае взлома 99 компьютеров. Выход из строя нескольких звеньев цепи никак не скажется на сохранности данных и не повредит их.
Сокращение расходов на обслуживание. Отсутствие необходимости дополнительно заверять сделки, вводить ограничения и т. д. приводит к тому, что расходы на обслуживание сокращаются. Экономия денег происходит из-за ненужности содержания отдельных серверов, работающих исключительно с одним приложением. Мультизадачность позволяет одному компьютеру заниматься обработкой нескольких условий одновременно.
Пример:
Умные контракты — автоматически выполняемые сделки. Они происходят, если соблюдаются определенные заранее условия. Например, грузовик с товаром прибыл к покупателю, груз автоматически стал собственностью покупателя, и оплата за него перевелась на счет продавца.
Большинство китайских продавцов не готовы работать с россиянами через аккредитивы, потому что не доверяют российским банкам. Бизнесменам приходится переводить 100% предоплату за товар, который потом доставляется к ним два месяца. Это большая проблема, и смарт-контракты могли бы серьезно упростить жизнь предпринимателей.
Самый заметный смарт – контракт провел производитель хлопка Brighann Cotton совместно с банками Wells Fargo и Commonwealth Bank of Australia. Партия хлопка из Техаса отправилась в Китай. Ее оснастили датчиками местоположения, передающими информацию в приватный блокчейн, использовался протокол Skuchain. Когда товар прибыл, оплата за него автоматически поступила продавцу.
Участники заявили, что новая технология дала возможность сделать отношения между продавцом и покупателем прозрачнее, снизить затраты и уменьшить количество времени на оформление документов. Пока смарт-контракты не стали привычным методом расчетов, но все к этому идет.
Так как большинство китайских продавцов не готовы работать с россиянами через аккредитивы, потому что не доверяют российским банкам, можно попробовать ввести смарт-контракты, чтобы существенно упростить жизнь бизнесменам. Деньги у покупателя спишутся только тогда, когда товар будет у него.
Предпринимателям это очень выгодно, им не нужно будет платить вперед за товар и ждать его потом длительное время. А продавец ничем не рискует.
В этом случае, с помощью технологии блокчейн можно уменьшить время на оформление документов, снизить затраты и все сделки будут открыты и в полной безопасности.
Блокчейн – система поэтапных записей, технология хранения информации, которая позволяет всем участникам сети одновременно использовать информацию.
Основные качества блокчейн-цепочек – прозрачность, безопасность и отсутствие стороннего регулятора – могут стать для логистики незаменимыми.
Влияние технологии блокчейн на материальный поток:
Использование технологии блокчейн помогает достижению надежности и прозрачности перевозок товаров. Это легко продемонстрировать следующим примером.
Представим, что магазин одежды закупает товары у компании-производителя. Тот, в свою очередь, получает лен и прочие материалы из стран Азии. Торговля идет, и участники довольны сотрудничеством.
Однако компания-производитель решает закупать лен более низкого качества. Обман или не обнаружится совсем, или только через какое-то время. В случае использования блокчейна мошенничество невозможно: данные хранятся в системе, и история транзакции не останется незамеченной для магазина одежды. Это один из примеров, как блокчейн гарантирует безопасность и уверенность сторон в соблюдении условий сделки другими.
Применение технологии блокчейн компаниями:
Организация Provenance контролирует качество поставляемых ингредиентов с помощью технологии блокчейн. Так проверяется пойманный в Океании тунец на предмет его «подлинности». Информация о перевозке рыбы отслеживается вплоть до ее доставки на кухню ресторана.
Компания Walmart, которая с помощью технологии блокчейна контролирует поставки свинины из Китая.
DeBeers, компания, добывающая алмазы, применяет блокчейн, чтобы следить за добычей и продажей своих алмазов. Так покупатель может быть уверен, что он не покупает драгоценные камни, добытые на территории военных действий, деньги от продажи которых будут использованы для покупки вооружения («кровавые алмазы»).
Maersk и IBM. В 2017 году 2 эти компании создали платформу TradeLens. TradeLens позиционируется как открытая и нейтральная платформа для управления морскими грузоперевозками и цепочками поставок, созданная на базе блокчейна. Платформа объединяет все задействованные в цепочке поставок стороны: грузовладельцев, экспедиторов, внутренних поставщиков транспорта (включая железнодорожный и автомобильный), морских перевозчиков, порты и терминалы, таможенные и другие государственные органы. Стороны подключаются и взаимодействуют в рамках общей нейтральной сети, где процессы стандартизированы и во многом автоматизированы.
В основе TradeLens довольно простая концепция:
1. К грузу, транспорту и портовому оборудованию прикрепляем датчики,
которые отслеживают местоположение и, при необходимости, некоторые другие показатели: температура, влажность, тряска и т.п. Информация из датчиков в режиме реального времени записывается на блокчейн и становится доступной всем заинтересованным сторонам. Это позволяет отслеживать груз и его состояние.
2. В заранее прописанных случаях отдельные датчики могут
взаимодействовать между собой посредством смарт-контрактов. Например, если датчик контейнера попадает на сухогруз, то он передает датчику сухогруза информацию о самом себе и о том, что у него внутри. Таким образом, сухогруз всегда знает, что он везет. Когда этот сухогруз приходит в порт, его датчик передает порту информацию о судне и о том, что оно перевозит (контейнеры и их грузы).
3. Эти данные используются для автоматического заполнения документов и
других взаимодействий: финансовых расчетов, уплаты таможенных сборов, аудита и тому подобного. Именно благодаря этим автоматическим взаимодействиям система сильно ускоряет и упрощает документооборот, делает финансовые расчеты более надежными и безопасными.
Влияние технологии блокчейн на информационный поток:
Блокчейн позволяет предприятиям вести цифровую запись всех транзакций и, следовательно, устранять необходимость в ручной документации.
Технология предоставляет доступ к информации о перевозке, о местоположении и деталях груза, о торговых документах за секунды.
Пример:
Maersk и IBM. Платформа TradeLens в режиме реального времени обеспечивает между всеми участниками сети удобный, безопасный и быстрый обмен полезной информацией: задействованный транспорт, местоположение и детали груза, торговые документы, показания датчиков и многое другое. Заинтересованные стороны могут отслеживать состояние груза и сопровождающей его документации в рамках своих ролей: отправитель, перевозчик, таможня, получатель груза и конечный потребитель.
Влияние технологии блокчейн на финансовый поток:
Одним из преимуществ использования блокчейна являются прозрачные, но полностью безопасные транзакции.
Все участники сделки могут свободно наблюдать за перемещением средств. Но доступ к средствам имеют только пользователи с необходимыми правами. При этом они могут оставаться полностью анонимными или идентифицироваться в системе, в зависимости от конкретной платформы и целей ее создания.
Таким образом, все сделки на базе блокчейна отличаются открытостью: вся цепочка транзакций дублируется и хранится в неизменном зашифрованном виде у каждого участника. И находятся в полной безопасности: блокчейн децентрализован, нет “командного центра”, взломав который можно уничтожить или подменить данные. Если проводится транзакция с участием 100 человек, то данная блокчейн-цепочка останется рабочей даже в случае взлома 99 компьютеров. Выход из строя нескольких звеньев цепи никак не скажется на сохранности данных и не повредит их.
Сокращение расходов на обслуживание. Отсутствие необходимости дополнительно заверять сделки, вводить ограничения и т. д. приводит к тому, что расходы на обслуживание сокращаются. Экономия денег происходит из-за ненужности содержания отдельных серверов, работающих исключительно с одним приложением. Мультизадачность позволяет одному компьютеру заниматься обработкой нескольких условий одновременно.
Пример:
Умные контракты — автоматически выполняемые сделки. Они происходят, если соблюдаются определенные заранее условия. Например, грузовик с товаром прибыл к покупателю, груз автоматически стал собственностью покупателя, и оплата за него перевелась на счет продавца.
Большинство китайских продавцов не готовы работать с россиянами через аккредитивы, потому что не доверяют российским банкам. Бизнесменам приходится переводить 100% предоплату за товар, который потом доставляется к ним два месяца. Это большая проблема, и смарт-контракты могли бы серьезно упростить жизнь предпринимателей.
Самый заметный смарт – контракт провел производитель хлопка Brighann Cotton совместно с банками Wells Fargo и Commonwealth Bank of Australia. Партия хлопка из Техаса отправилась в Китай. Ее оснастили датчиками местоположения, передающими информацию в приватный блокчейн, использовался протокол Skuchain. Когда товар прибыл, оплата за него автоматически поступила продавцу.
Участники заявили, что новая технология дала возможность сделать отношения между продавцом и покупателем прозрачнее, снизить затраты и уменьшить количество времени на оформление документов. Пока смарт-контракты не стали привычным методом расчетов, но все к этому идет.
Так как большинство китайских продавцов не готовы работать с россиянами через аккредитивы, потому что не доверяют российским банкам, можно попробовать ввести смарт-контракты, чтобы существенно упростить жизнь бизнесменам. Деньги у покупателя спишутся только тогда, когда товар будет у него.
Предпринимателям это очень выгодно, им не нужно будет платить вперед за товар и ждать его потом длительное время. А продавец ничем не рискует.
В этом случае, с помощью технологии блокчейн можно уменьшить время на оформление документов, снизить затраты и все сделки будут открыты и в полной безопасности.
Автор: Алексей Дудников (написать автору)