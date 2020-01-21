Автор: Алексей Дудников (написать автору)

В чем заключается технология блокчейн и каким образом она влияет на материальный, финансовый и информационный потоки.Блокчейн – система поэтапных записей, технология хранения информации, которая позволяет всем участникам сети одновременно использовать информацию.Основные качества блокчейн-цепочек – прозрачность, безопасность и отсутствие стороннего регулятора – могут стать для логистики незаменимыми.Влияние технологии блокчейн на материальный поток:Использование технологии блокчейн помогает достижению надежности и прозрачности перевозок товаров. Это легко продемонстрировать следующим примером.Представим, что магазин одежды закупает товары у компании-производителя. Тот, в свою очередь, получает лен и прочие материалы из стран Азии. Торговля идет, и участники довольны сотрудничеством.Однако компания-производитель решает закупать лен более низкого качества. Обман или не обнаружится совсем, или только через какое-то время. В случае использования блокчейна мошенничество невозможно: данные хранятся в системе, и история транзакции не останется незамеченной для магазина одежды. Это один из примеров, как блокчейн гарантирует безопасность и уверенность сторон в соблюдении условий сделки другими.Организация Provenance контролирует качество поставляемых ингредиентов с помощью технологии блокчейн. Так проверяется пойманный в Океании тунец на предмет его «подлинности». Информация о перевозке рыбы отслеживается вплоть до ее доставки на кухню ресторана.Компания Walmart, которая с помощью технологии блокчейна контролирует поставки свинины из Китая.DeBeers, компания, добывающая алмазы, применяет блокчейн, чтобы следить за добычей и продажей своих алмазов. Так покупатель может быть уверен, что он не покупает драгоценные камни, добытые на территории военных действий, деньги от продажи которых будут использованы для покупки вооружения («кровавые алмазы»).Maersk и IBM. В 2017 году 2 эти компании создали платформу TradeLens. TradeLens позиционируется как открытая и нейтральная платформа для управления морскими грузоперевозками и цепочками поставок, созданная на базе блокчейна. Платформа объединяет все задействованные в цепочке поставок стороны: грузовладельцев, экспедиторов, внутренних поставщиков транспорта (включая железнодорожный и автомобильный), морских перевозчиков, порты и терминалы, таможенные и другие государственные органы. Стороны подключаются и взаимодействуют в рамках общей нейтральной сети, где процессы стандартизированы и во многом автоматизированы.1. К грузу, транспорту и портовому оборудованию прикрепляем датчики,которые отслеживают местоположение и, при необходимости, некоторые другие показатели: температура, влажность, тряска и т.п. Информация из датчиков в режиме реального времени записывается на блокчейн и становится доступной всем заинтересованным сторонам. Это позволяет отслеживать груз и его состояние.2. В заранее прописанных случаях отдельные датчики могутвзаимодействовать между собой посредством смарт-контрактов. Например, если датчик контейнера попадает на сухогруз, то он передает датчику сухогруза информацию о самом себе и о том, что у него внутри. Таким образом, сухогруз всегда знает, что он везет. Когда этот сухогруз приходит в порт, его датчик передает порту информацию о судне и о том, что оно перевозит (контейнеры и их грузы).3. Эти данные используются для автоматического заполнения документов идругих взаимодействий: финансовых расчетов, уплаты таможенных сборов, аудита и тому подобного. Именно благодаря этим автоматическим взаимодействиям система сильно ускоряет и упрощает документооборот, делает финансовые расчеты более надежными и безопасными.Блокчейн позволяет предприятиям вести цифровую запись всех транзакций и, следовательно, устранять необходимость в ручной документации.Технология предоставляет доступ к информации о перевозке, о местоположении и деталях груза, о торговых документах за секунды.Пример:Maersk и IBM. Платформа TradeLens в режиме реального времени обеспечивает между всеми участниками сети удобный, безопасный и быстрый обмен полезной информацией: задействованный транспорт, местоположение и детали груза, торговые документы, показания датчиков и многое другое. Заинтересованные стороны могут отслеживать состояние груза и сопровождающей его документации в рамках своих ролей: отправитель, перевозчик, таможня, получатель груза и конечный потребитель.Одним из преимуществ использования блокчейна являются прозрачные, но полностью безопасные транзакции.Все участники сделки могут свободно наблюдать за перемещением средств. Но доступ к средствам имеют только пользователи с необходимыми правами. При этом они могут оставаться полностью анонимными или идентифицироваться в системе, в зависимости от конкретной платформы и целей ее создания.Таким образом, все сделки на базе блокчейна отличаются открытостью: вся цепочка транзакций дублируется и хранится в неизменном зашифрованном виде у каждого участника. И находятся в полной безопасности: блокчейн децентрализован, нет “командного центра”, взломав который можно уничтожить или подменить данные. Если проводится транзакция с участием 100 человек, то данная блокчейн-цепочка останется рабочей даже в случае взлома 99 компьютеров. Выход из строя нескольких звеньев цепи никак не скажется на сохранности данных и не повредит их.Сокращение расходов на обслуживание. Отсутствие необходимости дополнительно заверять сделки, вводить ограничения и т. д. приводит к тому, что расходы на обслуживание сокращаются. Экономия денег происходит из-за ненужности содержания отдельных серверов, работающих исключительно с одним приложением. Мультизадачность позволяет одному компьютеру заниматься обработкой нескольких условий одновременно.Пример:Умные контракты — автоматически выполняемые сделки. Они происходят, если соблюдаются определенные заранее условия. Например, грузовик с товаром прибыл к покупателю, груз автоматически стал собственностью покупателя, и оплата за него перевелась на счет продавца.Большинство китайских продавцов не готовы работать с россиянами через аккредитивы, потому что не доверяют российским банкам. Бизнесменам приходится переводить 100% предоплату за товар, который потом доставляется к ним два месяца. Это большая проблема, и смарт-контракты могли бы серьезно упростить жизнь предпринимателей.Самый заметный смарт – контракт провел производитель хлопка Brighann Cotton совместно с банками Wells Fargo и Commonwealth Bank of Australia. Партия хлопка из Техаса отправилась в Китай. Ее оснастили датчиками местоположения, передающими информацию в приватный блокчейн, использовался протокол Skuchain. Когда товар прибыл, оплата за него автоматически поступила продавцу.Участники заявили, что новая технология дала возможность сделать отношения между продавцом и покупателем прозрачнее, снизить затраты и уменьшить количество времени на оформление документов. Пока смарт-контракты не стали привычным методом расчетов, но все к этому идет.Так как большинство китайских продавцов не готовы работать с россиянами через аккредитивы, потому что не доверяют российским банкам, можно попробовать ввести смарт-контракты, чтобы существенно упростить жизнь бизнесменам. Деньги у покупателя спишутся только тогда, когда товар будет у него.Предпринимателям это очень выгодно, им не нужно будет платить вперед за товар и ждать его потом длительное время. А продавец ничем не рискует.В этом случае, с помощью технологии блокчейн можно уменьшить время на оформление документов, снизить затраты и все сделки будут открыты и в полной безопасности.