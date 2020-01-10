Rolls-Royce разрабатывает самый быстрый электрический самолет

Батарея самолета имеет достаточно энергии, чтобы питать 250 домов или лететь из Лондона в Париж, примерно 200 миль, за один заряд. Полет планируется совершить из Великобритании весной 2020 года.



Компания сотрудничает с правительством Великобритании, YASA и Electroflight для совершения технологического подвига. YASA является британским производителем “мощных, легких” электродвигателей и контроллеров для различных применений, в том числе для автомобилей и авиакосмической промышленности. Electroflight – это стартап, специализирующийся на электрических силовых агрегатах на заказ.



«Мы приобретаем ноу-хау не только для того, чтобы стать первопроходцем в области авиации с электрическим приводом и безэмиссионной авиации, но и для того, чтобы возглавить ее. На данный момент наша уверенность невероятно высока», – сказал менеджер проекта Rolls-Royce ACCEL Мэтью Парр в заявлении.



Чтобы следить за прогрессом самолета, его производители отслеживают 20 000 точек данных в секунду на трансмиссии, которая обеспечивает пропеллеры энергией, и все это при контроле батареи. Батарея имеет 6000 ячеек и систему охлаждения для удовлетворения потребностей самолета, что делает ее «самым энергоемким парком батарей в мире».



Будущее от Rolls-Royce



«Мы полагаем, что в обозримом будущем чисто электрические или полностью электрические двигатели будут питать самолеты малой авиации. Большие самолеты будут полагаться на гибридные электрические решения, сочетающие электрификацию с развитием газовой турбины», – сказал технический директор Rolls-Royce Пол Стейн в своем заявлении.



В отдельном заявлении член парламента Великобритании и министр бизнеса и промышленности Надхим Захави сказал: «Электрификация полетов может совершить революцию в путешествиях и преобразить авиацию на десятилетия вперед. И обеспечит возможность путешествовать по всему миру, сохраняя при этом низкий уровень углеродного следа.”