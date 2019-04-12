Хольгер Торстен Шубарт: «Энергия нейтрино - будущее независимой энергетики»

В 2017 году исследовательская группа Чикагского университета смогла с помощью специальных детекторов доказать, что молекулы могут приводиться в движение посредством частиц нейтрино. Это подтвердило физическую предпосылку «Теории энергии нейтрино". Согласно этой теории, нейтрино - подобно крыльям ветряка под действием ветра - приводят в движение молекулы, вызывая так называемые «атомные вибрации». Но это не происходит само по себе. Предпосылкой для возникновения подобных вибраций является материал, который должен быть настолько плотным, чтобы при прохождении через материал нейтрино отдавали часть своей кинетической энергии. В природе такого материала не существует, это и объясняет то факт, что мы обычно не замечаем нейтрино, которые присутствуют везде и постоянно: 60 миллиардов нейтрино в секунду незаметно проникают через каждый квадратный сантиметр Земли.



NEUTRINO ENERGY Group удалось создать материал, который является более плотным, чем алмаз. Он состоит из нескольких слоев легированного графена и кремния определенной нано-толщины, которые наносятся на металлический материал-носитель. Проникая через эти слои, частицы нейтрино приводят слои графена в вертикальное колебание, а частицы кремния - в горизонтальное. Горизонтальное движение посредством резонанса передается на материал - носитель, в котором вырабатывается энергия.



Для того, чтобы узнать больше подробностей об этом открытии независимый корреспондент Манфред Шток провел интервью с генеральным директором немецкой - американской компании Хольгер Торстен Шубарт (Holger Thorsten Schubart).



Господин Шубарт, есть ли альтернативы производству электроэнергии из ископаемого топлива?



Хольгер Торстен Шубарт: Да, конечно. Я рад, что мы можем предложить не только альтернативу производству электроэнергии на ископаемом топливе, но и альтернативу устаревшей существующей системе централизованного энергоснабжения. На сегодняшний день технический прогресс во многих областях показывает впечатляющие результаты: мы используем смартфоны с сенсорным экраном, работаем в медицинских центрах с лазерами, мы исследуем при помощи космических зондов Вселенную, но, что касается вопросов энергоснабжения мы как бы находимся в телефонной будке с циферблатом и лишь с трудом находим возможность выйти за рамки устаревшей системы.



Совсем недавно комиссия по использованию бурого угля в качестве ископаемого топливо рекомендовала использовать его до 2038 года. Действительно не знаю, плакать над этим или смеяться.



Что такое нейтрино?



Holger Thorsten Schubart: Я избавлю вас от объяснения фундаментальных научных основ, но хочу объяснить легко и понятно для всех. Землю достигает излучение солнца и космоса, которое разделяется на различные спектры излучения. Одна часть, видимый спект излучения - это свет. Другие спектры излучения невидимы, но также имеют свое действие, именно об этом мы и говорим сейчас. Под понятием Neutrino Energy мы понимаем взаимодействие невидимого спектра излучения и разрабатываем технические и прикладные решения для его продуктивного использования в будущем, как и в свое время первые пионеры на заре фотогальваники.



Вы недавно представляли „Neutrino Power-Cube“ в Берлине. Что это такое?



Holger Thorsten Schubart: Это небольшой куб из стопы фольги, который демонстрирует возможность получения постоянного тока на металлическом материале — носителе посредством взаимодействия невидимых спектров излучения. То что происходит – это и описывается как «атомные вибрации на наноматериалах», которые запускаются излучением невидимого спектра. В этом месте очень важно подчеркнуть, что мы не собираемся «ловить» нейтрино, как исследователи научных основ. Мы используем лишь небольшую часть кинетической энергии частиц нейтрино.



Какое практическое использование можно представить на основе текущих результатов исследований?



Holger Thorsten Schubart: Если вы можете преобразовать энергию в маленьком Power-Cube Energie, большое превосходство в физике в том, то вы сможете наращивать эти результаты. То есть, когда куб в два раза больше, у нас получается в два раза больше энергии. В конце концов, это всего лишь математические расчеты, которые необходимы для того, чтобы рассчитать насколько большим должен быть соответствующий куб, чтобы полностью автономно снабжать электрической энергией электроприбор или целое домашнее хозяйство. Важным в этом контексте является осознание того, что современные электроприборы требуют все меньше и меньше энергии, а благодаря интеллектуальному управлению энергопотреблением и небольшой батарее, которая необходима только в качестве буфера для покрытия пикового момента энергопотребления, входящая энергия балансируется или накапливается таким образом, чтобы электроприбор стал полностью независим от розетки и силовых кабелей.



Как долго Вы проводите исследования в этой области?



Holger Thorsten Schubart: Лично я присоединился к компании в 2008 году, а с 2014 года являюсь генеральным директором NEUTRINO ENERGY Group. Сами исследования длятся уже в течении многих десятилетий. Однако, благодаря новым методам измерения и новым материалам, прорыв и внимание общественности были достигнуты только в последние годы. В частности, нам также помогла Нобелевская премия по физике, которая была присуждена в 2015 году двум физикам за исследования в области частиц нейтрино. Они были удостоены этой чести за предоставление научных доказательств того, что нейтрино имеют массу. И теперь каждому, кто знает одну из самых фундаментальных формул физики (E = mc2), или, проще говоря, означает, что масса в движении также несет в себе энергию, становится ясно, что энергия нейтрино является реалистичной физической моделью.



На какие знания опираются ваши исследования?



Holger Thorsten Schubart: Мы взяли за основу знания лидеров 1950-х и 1960-х годов в области разработки первого солнечного элемента, когда они думали о том, как генерировать электричество из излучения видимого спектра, а именно - света. Технология, над которой вначале смеялись, которая считалась технически невозможной, сейчас широко признана и утвердилась во всем мире. Мы идем намного дальше. Потому что сейчас мы можем исключить недостатки системы преобразования солнечной энергии, которая может работать только на видимых спектрах излучения. Neutrino Cubes работают 24 часа / 7 дней в неделю в полной темноте, а не только когда свет попадает на них.



Что означает возможное использование нейтрино для получения энергии в будущем?



Holger Thorsten Schubart: Уже более века мы практически высасываем энергию из земли и эксплуатируем природные ресурсы. Энергия, которая приходит сверху, является «энергетическим полем будущего», которое мы должны научиться «обрабатывать». С чисто математической точки зрения, мы давно знаем, что каждый день к нам приходит все больше энергии, достаточной для нескольких тысячелетий глобальных энергетических потребностей. Каждый день больше энергии, чем всё вместе взятое остальное ископаемое топливо сегодня. Это огромное космическое энергетическое поле предназначено для сбора энергии, окружающей нас, чтобы удовлетворить мировые энергетические потребности следующих поколений.



Господин Шубарт, большое спасибо за интервью! Это было представление о мире, с которым большинство граждан не сталкивается ежедневно. Тем не менее, тема стабильности, перспективы нашего будущего важна для всех нас. Желаем успехов в дальнейших исследованиях!