Neutrino: бесконечный экологически чистый источник получения электроэнергии

С 2008 года компании NEUTRINO INC., США, Neutrino Deutschland GmbH и Neutrino ENERGY Research and Development UG работают вместе как Neutrino Energy Group над идеей получения электроэнергии под воздействием космического излучения. Но только сейчас этим исследованиям стали уделять больше внимания.



Исследования последних двух лет, проведенные в Чикагском университете и других известных американских институтах, предоставили важные доказательства и идеи, которые могут обеспечить глобальную поставку энергии в будущем.



Как применить энергию нейтрино



В настоящее время энергоснабжение домашних хозяйств основано главным образом на разрушающем климат сжигании ископаемого топлива, такого как нефть, уголь или газ. Большая часть потребляемой энергии централизованно производится на крупных электростанциях, а затем поступает в точки потребления по длинным линиям электропередач. Совсем не так давно министр экономики Альтмайер объявил, что Германии нужны новые линии электропередач, и он хотел бы значительно увеличить расширение сети. Каждый километр кабеля означает потерю энергии, затраты на строительство трассы и, следовательно, в конечном итоге высокие цены на электроэнергию для потребителя.



Загрязнение окружающей среды и природы, невыносимое бремя для людей и животных из-за возрастающего электросмога и нанесения ущерба климату, например, из-за получения электроэнергии путем переработки бурого угля – способа, который должен быть исключён в будущем при помощи новых фундаментальных подходов в области энергоснабжения – об этом уже невозможно умолчать. «Требование дальнейшего расширения сети сегодня весьма непродуктивное, как говорит профессор Strauss, потому что на это потребуется время, а через несколько лет появятся уже более эффективные и надежные альтернативы ».



В будущем энергия всегда должна вырабатываться там, где она потребляется, а именно в домашнем хозяйстве. Преобразование нейтринной энергии в электричество, которое можно использовать в домашних условиях, имеет много преимуществ, и это не так утопично, как может показаться.



Для этих целей каждое домашнее хозяйство например, будет оснащено преобразователем нейтринной энергии (так называемый Neutrino Power Cube), который вырабатывает электрическую энергию совершенно независимо от региональной энергосистемы, подобно фотогальваническим элементам, где свет (видимый спектр излучения) преобразуется в энергию. Но Neutrino Power Cube обладает при этом несомненным преимуществом, т.к. энергия может вырабатываться непрерывно 24 часа в сутки, потому что фоновое излучение (невидимый спектр излучения) достигает Земли даже в полной темноте.



Осуществить этот проект в реальности является целью деятельности Neutrino Energy Group. Исследователи также используют тот факт, что потребность в энергии бытовой техники продолжает неуклонно падать. Это значительно уменьшает препятствия на пути к децентрализованной независимости энергосистемы в будущем.



Прогресс исследований



В 2015 году мало кто заметил, что Нобелевская премия по физике была присуждена двум ученым, которые представили математические и физические доказательства эффективности энергии нейтрино в своих исследованиях. Arthur McDonald и Takaaki Kajita смогли доказать, что нейтрино имеют массу. Благодаря новаторским открытиям Альберта Эйнштейна также известно, что, когда есть какая-то масса, она также содержит энергию (E = mc²). В основных средствах массовой информации исследованиям уделяется мало внимания, хотя многие ученые во всем мире в настоящее время работают над дальнейшим развитием результатов. Новые результаты, полученные в 2016 и 2017 годах, подтвердили уверенность в том, что нейтрино и другое космическое фоновое излучение способны вырабатывать электроэнергию. «Закон сохранения энергии также не нарушается, потому что это открытая система, которая постоянно снабжается новой энергией», - подчеркивает профессор Strauss.



Создать оптимальный резонанс



Но как именно можно преобразовать кинетическую энергию нейтрино в электрическую энергию, которая может питать устройство? Секрет заключается в геометрии специальной конструкции и вибрациях, создаваемых при ударе нейтрино. Слои кремния и легированного углерода наносятся с рассчитанной точностью на металлический материал - носитель в соответствии с определенной конструкцией таким образом, чтобы воздействие нейтрино на них приводило к резонансу.



В мире физики и техники понятие резонанса относится к повышенной вибрации вибрирующей системы, когда указанная система подвергается воздействию, изменяющемуся во времени. Как только процесс приведен в движение, резонанс может привести даже к более сильным вибрациям, чем те, которые вызваны самим ударом, если, конечно, принять во внимание соответствующие геометрические принципы. Ученым удалось использовать эту геометрию для конструирования специально покрытых резонирующих материалов - носителей, чтобы они действительно могли преобразовывать периодическую частоту удара нейтрино в резонирующую частоту на электрическом проводнике. «Это явление сравнимо с работой ветряков: ветер приводят в движение лопасти ветряков, частицы заставляют атомы вибрировать», - говорит профессор Strauss и подчеркивает, что ни ветер, ни, в свою очередь, нейтрино не улавливаются, однако кинетическая энергия частиц превращается в электричество.



Патент на это открытие зарегистрирован под номером WO2016142056 A1 от 7.03.2016 и принадлежит Neutrino Deutschland GmbH. Данная технология является основой энергии будущего.



Данная технология может изменить жизнь каждого из нас. Открытие стало возможным благодаря геометрическому пониманию того, как достичь оптимального уровня резонанса, который позволяет бесконечно малым частицам, различимым только с помощью электронного микроскопа, вибрировать, заставляя электроны металлического материала - носителя вибрировать в свою очередь. Сам процесс довольно сложен, но как результат мы получаем энергию чистую и простую. Кроме того, это чисто математический вопрос сложения и умножения, чтобы точно определить, сколько энергии будет необходимо для питания электрического устройства, будь то мобильный телефон, электромобиль или потребности домашнего хозяйства для всей семьи. Да, возможно, это звучит невероятно, но станет реальностью в ближайшие десятилетия.



Получение энергии посредством взаимодействия нейтрино с веществом была подтверждена 18 февраля 2018 года Министерством энергетики США. В недалёком будущем Neutrino Energy Group сможет поставлять аккумуляторы для мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров или электромобилей без питания от розетки и / или зарядной станции. С чисто математической точки зрения, эта энергия может быть использована для покрытия всей потребности в энергии в мире. Konstantin Meyl (профессор по силовой электронике и приводной технике), недавно подтвердил это на мероприятии к 162-му дню рождения Тесла.



Бесконечная энергия



Всемирно известный и почитаемый физик Stephen Hawking также в свое время неоднократно опубликовал работы о важности энергии нейтрино и других космических фоновых излучений. Энергия, которая может быть получена из такого излучения, потенциально бесконечно доступна на Земле. Мы все еще далеки от промышленного применения, которое использует технологии для всего энергоснабжения человечества. Однако важные шаги уже сделаны сегодня. «Исследования будут продолжаться, и в будущем можно избежать существенных геополитических конфликтов из-за сырья (таких как нефть, газ, чистая питьевая вода) с помощью энергии нейтрино», - утверждает Holger Thorsten Schubart, генеральный директор Neutrino Energy Group.



После того, как до сих пор широкая общественность встречала исследования главным образом скептично, сейчас настроение заметно меняется. Во всем мире крупные СМИ стали серьезнее относятся к этой теме; даже если революционный характер сотрясёт существующую энергосистему и экономику. В будущем не только скудные ресурсы ископаемого топлива будут полностью заменены бесконечно доступной энергией частиц из космоса, но и экологические катастрофы, такие как изменение климата, станут контролируемыми. Настало время воплотить результаты науки в практические, технические и политические решения и начать сегодня с революции в области энергоснабжения.



В конце концов, выбор за нами: или продолжить наш нынешний путь и гарантировать собственное уничтожение, или принять новые идеи и искать более разумные способы решения современных проблем на планете.