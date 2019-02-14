Революционные волновые электростанции дешевле и эффективнее ветровых

Разработанное учеными устройство — диэлектрический эластомерный генератор (DEG) — оборудовано гибкими мембранами, которые крепятся на конце вертикально стоящих осциллирующих колонн. Эти колонны частично заполнены водой, и вместе с движением волн уровень воды то поднимается в трубе, то падает, создавая давление воздуха.



Эксперимент показал, что один такой генератор может вырабатывать 500 кВт электроэнергии, которой хватит на 100 домов. Инженеры Эдинбургского университета предлагают установить такие станции в прибрежной зоне Шотландии, сообщает EurekAlert.



Шотландские инженеры считают, что такая система может заменить уже существующие волновые электростанции и сложные воздушные турбины с их дорогими подвижными элементами.



«Энергия волн — это ценный ресурс побережья Шотландии, и разработка систем, которые могут вырабатывать ее, сыграет значительную роль в производстве чистой энергии для будущих поколений», — подчеркивает профессор Дэвид Инграм, один из участников проекта.



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