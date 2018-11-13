Ученые КФУ создали вещество для производства мониторов нового поколения

«Пиксели для мониторов создавались на основе неорганических материалов, так называемых кристаллофосфоров. Они яркие, но любой экран на их основе - жесткая конструкция. Позже был открыт новый класс соединений, которые дают достаточно большую цветовую палитру, но уже на основе органических соединений. Мы сумели синтезировать синий люминофор – получили новое органическое вещество, которое генерирует синий цвет при пропускании электрического тока», — объясняет доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии Алексей Гусев.



По его словам, открытие заинтересовало исследователей из Стокгольма и Вроцлавского политехнического университета.



«Коллегам очень быстро удалось, используя наше вещество, сделать небольшое устройство с идеальным синим цветом, то есть наша идея долгоживущих люминофоров сработала. Теперь мы пытаемся сделать все три цвета именно из таких веществ, чтобы получить полную цветную картинку из собственных материалов», — добавляет Гусев.



Именно такие органические соединения смогут стать основой для ультратонких и гибких мониторов будущего.



«Плюс таких дисплеев – это очень большой угол обзора – практически 175 градусов — без потери качества изображения. Во-вторых, это энергосберегающие устройства. Речь идет буквально о работе от батареек. И самое главное – гибкость. Предположим, нам необходимо в реальном времени произвести съемку данных человеческого организма.



Произведенный на основе наших веществ гибкий монитор, представляющий из себя тоненькую пленочку с дисплеем 2x2, можно будет просто наклеить на руку, и он будет напрямую контактировать с тканями и показывать полную картину данных. Да, это звучит как фантастика, но многие вещи, которыми мы пользуемся сегодня, еще несколько лет назад тоже казались фантастикой», — заключил Гусев.



В настоящее время разработчики органолюминофоров из КФУ сотрудничают также с Институтом общей и неорганической химии РАН, с учеными из Австрии и Японии.