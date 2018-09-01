Создана футболка, которую невозможно испачкать

Уникальная футболка обладает водоотталкивающими свойствами. Работа над созданием футболки продолжалась около полутора лет. Водонепроницаемость футболки может сохраняться до пятидесяти стирок. Создано немало изобретений, без которых бывает не обойтись. Их качество всегда на должном уровне, так как производятся они с использованием инновационных технологий.



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