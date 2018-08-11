США решили развернуть в космосе элементы ПРО
Автор: Mega
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Категория: Технологии
Дата: 11-08-2018, 11:29
США решили развернуть в космосе элементы ПРО
США решили развернуть в космосе элементы ПРОСША намерены развернуть в околоземном пространстве датчики обнаружения пусков ракет и других элементов систем противоракетной обороны (ПРО).
Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление директора агентства по ПРО генерал-лейтенанта Сэма Гривза.

Гривз отмечает, что властям предстоит согласовать требования по процедуре поставок и развитию космических технологий. При этом «ключевым фактом является то, что необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку».

Напомним, 7 августа текущего года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает идею формирования Космического командования ВС, так как Вашингтону необходимо рассматривать космос в качестве «нового театра военных действий».

В проекте военного бюджета США на 2019 финансовый год указывается, что военные приступят к разработке датчиков и оружия космического базирования, которые будут использоваться для обнаружения пуска и перехвата баллистических ракет.

Просмотров: 150
Комментариев: 0
Категория: Технологии
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