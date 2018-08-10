Ford внедряет костюм-экзоскелет EksoVest на всех заводах

«Производство автомобиля – тяжелый физический труд, - поясняет вице-президент Ford Group по вопросам производства и занятости Брюс Хеттл. – Мы заботимся о персонале и хотим уменьшить физическую нагрузку для наших сборщиков».



Пилотная модель экзоскелета для работника сборочного цеха была представлена и протестирована еще в прошлом году. В окончательном варианте эти «доспехи» подходят человеку ростом от 1.53 до 1.93 м; принцип действия основан на пружинном механизме поддержки опоры в диапазоне от 2.2 до 6.8 кг на каждую руку сборщика.



Задача экзокостюма EksoVest состоит в том, чтобы уменьшить утомляемость мышц работника при многочисленных повторяющихся манипуляциях с поднятыми руками; такие задачи выполняют сборщики, работающие под днищем автомобиля в яме. Один из первых испытателей поддерживающего костюма Ник Готтс с восторгом оценил преимущества новинки, признавшись, что он эффективен при всех видах рабочих операций, выполняемых в верхнем положении тела.



EksoVest является одной из новинок в передовом направлении разработки экзоскелетов – «дополнении человеческих возможностей». Это значит, что они или улучшают эффективность приложения усилий, или облегчают физическую нагрузку работника, выполняющего тяжелую механическую работу. В частности, активно ведутся разработки экзоскелетов для нужд американской армии и сотрудников пожарных бригад. Также такие устройства используются в медицинских целях – для восполнения утраченных функций тела и увеличения сил мышц.