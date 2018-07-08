Голландский студент решил проблему океанского мусора

То, что в Тихом океане дрейфует огромный континент из примерно 200 миллионов тонн пластиковых отходов, известно давно. А вот что с ним делать, никто в мире не знал. Все варианты решения этой сложнейшей экологической проблемы неизменно отбраковывались из-за невероятно высоких издержек. И вот спасение, кажется, пришло.



Несмотря на юный возраст, Слат смог предложить удивительно зрелую идею, удовлетворяющую двум взаимоисключающим условиям. С одной стороны, себестоимость сбора одного килограмма отходов с поверхности Мирового океана не будет превышать 5 евро, что на порядок меньше, чем всех конкурирующих проектов. С другой – по расчетам, за десять лет работы промышленной установки она может собрать до 40 % всего плавучего мусора в акватории Тихого океана, без вреда для ихтиофауны. Обычно для очистки океанов предлагаются мелко заглубленные сети, с различной величиной ячейки. Но какой бы ни была сеть, в нее со 100-процентной вероятностью будут попадать и морские животные, обреченные на верную смерть.



Бойан Слат же и его команда в качестве барьера предлагают использовать боновые заграждения, заглубленные на половину сечения, что позволит задерживать и собирать не только мусор, плавающий на самой поверхности воды, но и часть пластика, флотирующего близко к поверхности, и при этом никоим образом не мешать жизни морских обитателей. В настоящее время опытная установка, состоящая из заграждения длиной 2000 метров и автоматической платформы для сбора мусора проходит испытания у побережья Японии и уже успела доказать свою эффективность.



Частичное заглубление позволяет боновым заграждениям двигаться по поверхности воды в несколько медленнее, чем пластиковому мусору, таким образом, он улавливается без дополнительных энергозатрат. Промышленная установка будет иметь боновые заграждения протяженностью около 100 километров и несколько автоматических платформ для сбора мусора, состоящих из конвейерной ленты и контейнера для отходов. Питание электродвигателей конвейера будет осуществляться за счет солнечных панелей, установленных на крыше платформ.