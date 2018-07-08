Голландский студент решил проблему океанского мусора

Он изобрел установку, которая за 10 лет сможет собрать почти половину всего пластика, плавающего в Тихом океане.
20-летний студент из Голландии Бойан Слат придумал недорогой, но при этом весьма эффективный способ очистки Мирового океана от пластикового мусора. Уже подсчитано, что установка, созданная по его чертежам, за 10 лет сможет собрать до 40 процентов плавучих отходов в Тихом океане.
20-летний студент из Голландии Бойан Слат придумал недорогой, но при этом весьма эффективный способ очистки Мирового океана от пластикового мусора. Уже подсчитано, что установка, созданная по его чертежам, за 10 лет сможет собрать до 40 процентов плавучих отходов в Тихом океане.
То, что в Тихом океане дрейфует огромный континент из примерно 200 миллионов тонн пластиковых отходов, известно давно. А вот что с ним делать, никто в мире не знал. Все варианты решения этой сложнейшей экологической проблемы неизменно отбраковывались из-за невероятно высоких издержек. И вот спасение, кажется, пришло.
Несмотря на юный возраст, Слат смог предложить удивительно зрелую идею, удовлетворяющую двум взаимоисключающим условиям. С одной стороны, себестоимость сбора одного килограмма отходов с поверхности Мирового океана не будет превышать 5 евро, что на порядок меньше, чем всех конкурирующих проектов. С другой – по расчетам, за десять лет работы промышленной установки она может собрать до 40 % всего плавучего мусора в акватории Тихого океана, без вреда для ихтиофауны. Обычно для очистки океанов предлагаются мелко заглубленные сети, с различной величиной ячейки. Но какой бы ни была сеть, в нее со 100-процентной вероятностью будут попадать и морские животные, обреченные на верную смерть.
Бойан Слат же и его команда в качестве барьера предлагают использовать боновые заграждения, заглубленные на половину сечения, что позволит задерживать и собирать не только мусор, плавающий на самой поверхности воды, но и часть пластика, флотирующего близко к поверхности, и при этом никоим образом не мешать жизни морских обитателей. В настоящее время опытная установка, состоящая из заграждения длиной 2000 метров и автоматической платформы для сбора мусора проходит испытания у побережья Японии и уже успела доказать свою эффективность.
Частичное заглубление позволяет боновым заграждениям двигаться по поверхности воды в несколько медленнее, чем пластиковому мусору, таким образом, он улавливается без дополнительных энергозатрат. Промышленная установка будет иметь боновые заграждения протяженностью около 100 километров и несколько автоматических платформ для сбора мусора, состоящих из конвейерной ленты и контейнера для отходов. Питание электродвигателей конвейера будет осуществляться за счет солнечных панелей, установленных на крыше платформ.
Несмотря на юный возраст, Слат смог предложить удивительно зрелую идею, удовлетворяющую двум взаимоисключающим условиям. С одной стороны, себестоимость сбора одного килограмма отходов с поверхности Мирового океана не будет превышать 5 евро, что на порядок меньше, чем всех конкурирующих проектов. С другой – по расчетам, за десять лет работы промышленной установки она может собрать до 40 % всего плавучего мусора в акватории Тихого океана, без вреда для ихтиофауны. Обычно для очистки океанов предлагаются мелко заглубленные сети, с различной величиной ячейки. Но какой бы ни была сеть, в нее со 100-процентной вероятностью будут попадать и морские животные, обреченные на верную смерть.
Бойан Слат же и его команда в качестве барьера предлагают использовать боновые заграждения, заглубленные на половину сечения, что позволит задерживать и собирать не только мусор, плавающий на самой поверхности воды, но и часть пластика, флотирующего близко к поверхности, и при этом никоим образом не мешать жизни морских обитателей. В настоящее время опытная установка, состоящая из заграждения длиной 2000 метров и автоматической платформы для сбора мусора проходит испытания у побережья Японии и уже успела доказать свою эффективность.
Частичное заглубление позволяет боновым заграждениям двигаться по поверхности воды в несколько медленнее, чем пластиковому мусору, таким образом, он улавливается без дополнительных энергозатрат. Промышленная установка будет иметь боновые заграждения протяженностью около 100 километров и несколько автоматических платформ для сбора мусора, состоящих из конвейерной ленты и контейнера для отходов. Питание электродвигателей конвейера будет осуществляться за счет солнечных панелей, установленных на крыше платформ.