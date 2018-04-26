Японцы изобрели солнечные батареи, которые крепятся на одежду

Им свойственна невысокая себестоимость и в дальнейшем спрос на технологию значительно вырастет. Пока устройство находится на стадии разработки. Еще многое нужно установить для их работы. Кислород и вода негативно воздействуют на батареи.



Эту проблему планируют решить в течение двух лет. Специалисты в поисках новых открытий, которые дадут толчок к появлению новых изобретений. Устройства, разрабатываемые специалистами из Японии успешно используются во многих сферах.



Каждый год они представляют новейшие разработки, которые широко применяются ведущими, зарубежными компаниями. Для своих разработок они применяют инновационные технологии, которые являются популярными.



Специалисты оценивают свои изобретения, как одни из лучших. Сюда же можно отнести недавние разработки. В дальнейшем ожидается появление новых устройств для тех или иных областей деятельности человека.