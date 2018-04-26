Изобретен фильтр, который очищает морскую воду

Вода, проходящая через каналы очищается от загрязнений. После одной проведенной процедуры вода становится годной для питья. По словам специалистов, им удалось быстро получить питьевую воду, благодаря новой технологии.



При этом больших затрат не требуется. Для этого всего лишь нужно взять водяной насос, графен и мембранный фильтр. Технология может быть применима для фильтрации жидкости от отходов промышленности. Кроме этого, в планах разработка систем, которые будут использоваться для дома.



GraphAir представляет собой усовершенствованный фильтр для очищения. Изобретение считается одним из лучших и является популярной разработкой нового поколения. Изобретение является эффективным в своем роде и незаменимым для дома.