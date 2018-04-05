На Украине планируют в 2019 году начать строительство Hyperloop

«Сначала Национальная академия наук предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One и других компаний», — заявил он в эфире телеканала «Еспресо».



По его словам, к тестовому строительству площадки специалисты планируют перейти уже в 2019 году.



Он отметил, что Hyperloop — большой проект, требующий «много усилий, много координации».



Ранее генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн рассказал RT об инвестициях в проект создания вакуумного поезда.