Лёгкость и мощь: В России разработан полностью алюминиевый двигатель

Специалисты Новосибирского технического университета (НГТУ) представили уникальную разработку – авиационный двигатель, все компоненты которого выполнены из сверхлёгкого алюминия. Примечательно, что данный материал был использован даже в тех частях мотора, которые подвергаются наиболее сильным нагрузкам.

Первые наземные испытания полностью алюминиевого двигателя состоялись 19 января 2018 года на базе аэродрома Мочище в Новосибирской области. В разработке мотора, название которого пока не уточняется, принимали участие выпускники НГТУ, которые создали свою наукоёмкую компанию «ЗК-Мотор». Весь коллектив разработчиков – аспиранты и магистранты университета, профессионально владеющие навыками конструирования летательных аппаратов.



Всего за 4 года команда из пяти инженеров добилась выдающихся результатов: зародившаяся идея быстро переросла в грандиозный проект, который открывает новые перспективы для гражданской авиации малого типа. Новый сверхлёгкий двигатель значительно дешевле в производстве, легче своих «одноклассников» на 50 килограмм и значительно мощнее. Заявленный ресурс мотора ничуть не ниже двигателей из стали и составляет, по меньшей мере, 2 000 часов.



Впоследствии двигатель пройдёт сертификацию и будет устанавливаться на самолёты Як-52, которые используются для пилотов в профильных учебно-тренировочных классах ДОСААФ, а также в частных и коммерческих воздушных судах малого типа.



Алюминий и ранее использовался в авиационных и автомобильных двигателях, однако детали, принимающие на себя высокие нагрузки, выполнялись ранее из стали. Специалистам НГТУ удалось заменить их благодаря использованию особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), применяемой под чутким контролем Института неорганической химии СО РАН. Отмечается, что первые самолёты с данным мотором будут покорять небосвод уже в этом году.