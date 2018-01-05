Искусственный остров с мощнейшими ветропарками планирует построить Голландия в Северном

Искусственный остров с мощнейшими ветропарками TenneT, один из крупнейших в Голландии поставщиков электроэнергии, планирует построить в Северном море «остров ветровых парков», который будет служить оперативным центром для сети близлежащих оффшорных электростанций с мощностями, намного большими, чем любые существующие ветроэнергетические объекты. TenneT, один из крупнейших в Голландии поставщиков электроэнергии, планирует построить в Северном море «остров ветровых парков», который будет служить оперативным центром для сети близлежащих оффшорных электростанций с мощностями, намного большими, чем любые существующие ветроэнергетические объекты.

План, пребывающий на заключительных этапах проектирования, предполагает строительство искусственного острова площадью 5-6 квадратных километров на песчаной отмели Доггер-Банка, расположенной в 125 км от восточного побережья Англии.



Энергогенерирующий хаб будет передавать электричество по подводному кабелю в Великобританию и Нидерланды, а позднее к нему планируется подключить Бельгию, Германию и Данию.



TenneT поделился результатами недавнего исследования, согласно которому такая система может быть на миллиарды евро дешевле, чем обычные ветровые парки с инфраструктурой, включающей транснациональные силовые кабеля.



Инновационный проект призван поддержать стремление отрасли сделать оффшорную ветроэнергетику дешевле, поскольку турбины вытесняются все дальше и дальше от побережья на более неудобные и дорогостоящие места, в то время как прибрежные территории практически полностью заняты.



«Крайне важно, чтобы ветровая энергетика продолжила путь снижения издержек, - отмечает Роб ван дер Хаг, управляющий оффшорным подразделением TenneT. - Логично, что мы смотрим на районы, расположенные дальше от берега».



Более подробный план с просчетами рентабельности нидерландская компания обещает выпустить в течение 2018 года в форме дорожной карты. Если все сложится удачно, остров сможет начать функционировать в 2027 году. Предварительная оценочная стоимость проекта составляет 1,5 млрд евро.