Полностью прозрачная солнечная батарея совершит переворот в индустрии ВИЭ

Исследователи Университета штата Мичиган сумели создать полностью прозрачную солнечную батарею, которую можно использовать в качестве оконного стекла. Причем производительность такой панели будет не намного ниже, чем у любой традиционной. Исследователи Университета штата Мичиган сумели создать полностью прозрачную солнечную батарею, которую можно использовать в качестве оконного стекла. Причем производительность такой панели будет не намного ниже, чем у любой традиционной.

“Прозрачные солнечные батареи перевернут индустрию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), – говорят Ричард Лант адъюнкт-профессор кафедры химического машиностроения и материаловедения. – Мы проанализировали их потенциал, и доказали, что такие панели смогут конкурировать по энергоотдаче с расположенными на крыше».



Таким образом, энергообеспеченность любого здания можно повысить в несколько раз, если заменить все стекла на такие батареи, отмечает Science Daily. Причем, это можно сделать не только в доме, но также в автомобиле и даже поставить такую панель в качестве защитного стекла на смартфон.



Основой для инновационной батареи Ричарда Ланта и его коллег в Университете Мичигана стал прозрачный люминесцентный солнечный концентратор, тонкий, но не хрупкий материал, по своей фактуре больше всего напоминающий пластмассу. При его изготовлении используются органические молекулы.



Этот материал способен поглощать солнечные свет невидимого для глаза спектра, причем создатели могут “настроить” концентратор как на прием инфракрасного излучения, так и ультрафиолетового. Правда, пока исследователи еще не занимались разработкой методики промышленного производства таких батарей, но уверены, что их изобретение имеет огромный коммерческий потенциал.



Правда, КПД прозрачной солнечной батареи — около 5%, в то время как у традиционных — от 15% до 18%. Однако в одних только Соединенных Штатах имеется от 5 млрд до 7 млрд квадратных метров стеклянных поверхностей. И если все они будут заменены на прозрачные панели, это в совокупности обеспечит 40% энергопотребления США.