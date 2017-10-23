США полностью перейдут с зернового биотоплива на водорослевое

Американское Министерство энергетики объявило, что вложит почти 1,5 млн долларов в проект по получению биотоплива из гавайской морской водоросли. На эти средства будут созданы две морские фермы, где водоросли будут специально культивировать.

Они расположатся в Тихом океане неподалеку от Гонолулу. На фермах будут тестироваться различные методики выращивания и сбора водорослей в поисках наиболее эффективных. Этот проект является составной частью программы Минэнерго по развитию морских возобновляемых источников энергии Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E).



Ранее Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) в Массачусетсе получил грант в сумме 5,7 млн долларов для развития индустрии культивирования морских водорослей. 3,7 млн долларов из этих средств пойдут на разработку программы разведения Ламинарии сахаристой (Saccharina latissima).



Специалисты института должны создать генномодифицированное растение, рост которого на 20% опережал бы дикорастущие виды. WHOI будет сотрудничать в этом проекте с Университетом Фэрбанкс (Аляска). Конечной целью исследователей является получение сырья для биотоплива себестоимостью в 100 долларов за метрическую тонну сухой массы.



Оставшиеся 2 млн долларов WHOI затратит на разработку автономной подводной системы наблюдения для этих огромных подводных ферм. Эта система должна быть способна работать в течение длительного времени без вмешательства операторов, отмечается в материале Oil Price.



Минэнерго предполагает, что в США потенциально может производиться в год около 300 млн тонн сырья из морской водоросли. Полученное из этого объема биотопливо обеспечит 10% ежегодного потребления топлива в стране.



В министерстве рассчитывают, что морские водоросли, выращиваемые в промышленных масштабах, смогут в будущем заменить заменить зерно в качестве основного источника биотоплива. Это стало бы настоящей революцией в производстве такого топлива, поскольку морские фермы не требуют ни синтетических удобрений, ни огромных площадей пахотных земель, ни пресной воды для полива.