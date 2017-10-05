Toshiba представила супербатарею для электромобиля

Когда заходит речь о новинках в технологии изготовления батарей для электромобилей, обычно фигурируют марки Samsung, Panasonic, LG Chem или Tesla. А вот бренд Toshiba почти не упоминается, поскольку после презентации своего инновационного аккумулятора SСiB в 2008 году корпорация не афишировала новые разработки. Когда заходит речь о новинках в технологии изготовления батарей для электромобилей, обычно фигурируют марки Samsung, Panasonic, LG Chem или Tesla. А вот бренд Toshiba почти не упоминается, поскольку после презентации своего инновационного аккумулятора SСiB в 2008 году корпорация не афишировала новые разработки.

И вот теперь Toshiba разом наверстала упущенное. Корпорация представила новую версию литий-ионной батареи SСiB, которая перезаряжается намного быстрее, чем любой другой конкурирующий аккумулятор. И происходит это благодаря аноду нового типа, отмечает ресурс Clean Technica.



Еще в той, первоначальной, версии SсiB анод был не классическим графитосодержащим, а основанным на литиевом оксиде титана (LTO). Такой сплав существенно улучшил работу батареи при низких температурах, повысил ее удельную мощность и срок годности.



Новая же версия аккумулятора имеет анод из ниобиевого оксида титана, что еще сильнее сказалось на его характеристиках. Следующее поколение SCiB Toshiba сохраняет 90% своей емкости даже после 5 тыс зарядных циклов. При этом новая батарея обладает чрезвычайно высокой энергетической плотностью и невероятно быстро заряжается.



Toshiba утверждает, что этот аккумулятор после 6 минут зарядки даст более 300 километров пробега. Таким результатом действительно пока не может похвастаться ни один производитель электромобилей, включая Tesla. Правда, для достижения этого эффекта само зарядное устройство должно выдавать очень большую мощность, и какую именно, корпорация не уточняет.



В настоящее время большая часть электромобильных зарядников выдает 50 кВт, новые Tesla Superchargers — 135 кВт, а европейская ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) недавно объявила о выпуске заряжающего устройства мощностью до 350 кВт. По всей видимости, в Toshiba имеют в виду последний вариант.



«У SCiB следующего поколения огромный потенциал, – говорит доктор Озаму Ори, директор исследовательского центра корпорации Toshiba. – Это не эволюция, это революция, полностью меняющая правила игры. Мы продолжим совершенствовать нашу новую батарею и рассчитываем начать ее промышленное производство в 2019 бюджетном году».