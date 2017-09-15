Создана система кондиционирования, не требующая электричества для своей работы
Автор: Mega
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Категория: Технологии
Дата: Вчера, 17:23
Создана система кондиционирования, не требующая электричества для своей работы
Создана система кондиционирования, не требующая электричества для своей работыИсследователи из Стэндфордского университета разработали высокотехнологичную оптическую поверхность, на основе которой создана система кондиционирования, почти не требующая электрической энергии для своей работы. В качестве теплоносителя в этой системе используется вода, которая проходит через теплообменники, размещенные под оптической поверхностью. Эти поверхности, за счет структуры поверхности, отражают более 97 процентов энергии падающих на них солнечных лучей, одновременно рассеивая в окружающую среду тепловую энергию, переносимую водой. И такой подход позволяет резко снизить количество энергии, требующейся на кондиционирование внутренних помещений зданий.
Проведенные испытания системы "пассивного охлаждения" показали, что вода в этой системе может быть охлаждена до температуры, на 3-5 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды. Взяв за основу собранные экспериментальные данные, исследователи из Стэнфорда создали математическую модель охлаждаемого здания, находящегося в месте с сухим и горячим климатом, соответствующим климату в районе Лас-Вегаса. Экономия электроэнергии за счет использования системы пассивного охлаждения составила 14.3 МВт*ч в течение одного летнего месяца, что соответствует 21-процентной экономии от общего количества затрачиваемой на кондиционирование энергии.

Создана система кондиционирования, не требующая электричества для своей работы


Согласно имеющимся данным, на охлаждение и кондиционирование тратится около 15 процентов от электроэнергии, вырабатываемой на всем земном шаре, а к 2050 году общее количество затрачиваемой на кондиционирование энергии увеличится еще в 10 раз. Поэтому, даже 20-процентная экономия энергии приведет к экономии огромных сумм денег и существенному снижению количества выброса в атмосферу парниковых газов.

В настоящее время исследователи из Стэндфордского университета основали новую компанию под названием SkyCool Systems, которая будет заниматься дальнейшее работой и коммерциализацией технологии пассивного охлаждения. Новая система будет разрабатываться с прицелом на ее легкую интеграцию в существующие системы кондиционирования воздуха различных типов и производителей, включая и системы охлаждения информационных центров, где экономия энергии играет одну из главных ролей.

Просмотров: 17
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Категория: Технологии
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