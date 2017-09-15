Создана система кондиционирования, не требующая электричества для своей работы

Проведенные испытания системы "пассивного охлаждения" показали, что вода в этой системе может быть охлаждена до температуры, на 3-5 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды. Взяв за основу собранные экспериментальные данные, исследователи из Стэнфорда создали математическую модель охлаждаемого здания, находящегося в месте с сухим и горячим климатом, соответствующим климату в районе Лас-Вегаса. Экономия электроэнергии за счет использования системы пассивного охлаждения составила 14.3 МВт*ч в течение одного летнего месяца, что соответствует 21-процентной экономии от общего количества затрачиваемой на кондиционирование энергии.Согласно имеющимся данным, на охлаждение и кондиционирование тратится около 15 процентов от электроэнергии, вырабатываемой на всем земном шаре, а к 2050 году общее количество затрачиваемой на кондиционирование энергии увеличится еще в 10 раз. Поэтому, даже 20-процентная экономия энергии приведет к экономии огромных сумм денег и существенному снижению количества выброса в атмосферу парниковых газов.В настоящее время исследователи из Стэндфордского университета основали новую компанию под названием SkyCool Systems, которая будет заниматься дальнейшее работой и коммерциализацией технологии пассивного охлаждения. Новая система будет разрабатываться с прицелом на ее легкую интеграцию в существующие системы кондиционирования воздуха различных типов и производителей, включая и системы охлаждения информационных центров, где экономия энергии играет одну из главных ролей.