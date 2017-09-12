Китай создал нарушающий законы физики двигатель
Автор: Mega
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Категория: Технологии, Наука и Космос
Дата: 12-09-2017, 09:54
Китай создал нарушающий законы физики двигатель
Китай создал нарушающий законы физики двигательКитайские ученые разработали и собрали уникальный двигатель, принцип работы которого нарушает законы физики.
Двигатель EmDrive был показан в эфире китайских телеканалов, внешне устройство напоминает перевернутое ведро, однако другие технические характеристики изобретения разработчики предпочли оставить в секрете.

По данным РЕН ТВ, двигатель состоит из генерирующего микроволны магнетрона и резонатора, который способен накапливать энергию их колебаний.

Как сообщает телерадиокомпания «Мир», необычная конструкция способна преобразовывать излучение в тягу, что позволяет преодолевать огромные пространства в сжатые сроки.

Предполагается, что ученые из КНР в ближайшее время проведут испытания EmDrive в условиях открытого космоса.

Ранее государственное космическое управление КНР призвало Россию, США и Китай усилить сотрудничество и координацию в сфере исследования внеземного пространства. Как сообщал портал iz.ru, генсек организации Тянь Юйлун призвал страны объединиться, чтобы «продвинуться еще дальше и подняться намного выше».

Просмотров: 348
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