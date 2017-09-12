Китай создал нарушающий законы физики двигатель

Китайские ученые разработали и собрали уникальный двигатель, принцип работы которого нарушает законы физики.

Двигатель EmDrive был показан в эфире китайских телеканалов, внешне устройство напоминает перевернутое ведро, однако другие технические характеристики изобретения разработчики предпочли оставить в секрете.



По данным РЕН ТВ, двигатель состоит из генерирующего микроволны магнетрона и резонатора, который способен накапливать энергию их колебаний.



Как сообщает телерадиокомпания «Мир», необычная конструкция способна преобразовывать излучение в тягу, что позволяет преодолевать огромные пространства в сжатые сроки.



Предполагается, что ученые из КНР в ближайшее время проведут испытания EmDrive в условиях открытого космоса.



Ранее государственное космическое управление КНР призвало Россию, США и Китай усилить сотрудничество и координацию в сфере исследования внеземного пространства. Как сообщал портал iz.ru, генсек организации Тянь Юйлун призвал страны объединиться, чтобы «продвинуться еще дальше и подняться намного выше».