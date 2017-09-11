Китай запретит автомобили с двигателем внутреннего сгорания

Подготовила Тая Арянова

По его словам, точная дата введения запрета уже обсуждается в правительстве. Как заявил Гобинь, запрет автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, улучшит окружающую среду и подтолкнет развитие китайской автопромышленности.Лю Чжицзя, представитель Chery Automobile Co., крупнейшего китайского экспортера легковых автомобилей, заявил, что запрет может быть введен после 2040 года. По его словам, такому большому рынку, как китайский, нужно время на подготовку.С 2040 года Франция и Великобритания также запретят производство бензиновых и дизельных автомобилей. Известно, что другие страны, в том числе Германия, Норвегия, Нидерланды, также рассматривают возможность подобного ограничения.В 2016 году в Китае было произведено 28 млн автомобилей, в том числе 500 тыс. электромобилей. На фоне новости подскочили котировки китайских производителей электромобилей, в том числе BYD, а также крупного производителя литиевых батарей Jiangxi Ganfeng Lithium. Многие иностранные компании уже выпускают или собираются выпускать электромобили в Китае, в том числе Mercedes-Benz, Volvo, Audi (XETRA: NSU), Ford и Tesla (NASDAQ: TSLA).