Jaguar показал футуристический электрокар будущего (+видео)

Компания представила концепт автомобиля, оснащенного рулем с искусственным интеллектом.
Компания Jaguar презентовала концепт беспилотного электромобиля будущего Jaguar FUTURE-TYPE, оснащенный рулем с искусственным интеллектом, передает Business Insider.
Компания Jaguar презентовала концепт беспилотного электромобиля будущего Jaguar FUTURE-TYPE, оснащенный рулем с искусственным интеллектом, передает Business Insider.
"FUTURE-TYPE дает нам представление о том, какие возможности откроют для нас автомобили в будущем. Это наше видение того, как премиальный бренд будет продолжать оставаться желанным в новую цифровую эпоху", - отметил Ян Каллум, директор по дизайну Jaguar.
Издание сообщает, что "умный" руль автомобиля будет использоваться в качестве цифрового компаньона, который будет вычислять расписание своего хозяина. Активация его будет доступна при помощи специальных голосовых команд.
Предполагается, что Jaguar FUTURE-TYPE будет способен коммуницировать с другими автомобилями о дорожной ситуации и сможет избегать аварий, а также пробок.
Производитель пока не берется называть даже приблизительные характеристики электромобиля.
Издание сообщает, что "умный" руль автомобиля будет использоваться в качестве цифрового компаньона, который будет вычислять расписание своего хозяина. Активация его будет доступна при помощи специальных голосовых команд.
Предполагается, что Jaguar FUTURE-TYPE будет способен коммуницировать с другими автомобилями о дорожной ситуации и сможет избегать аварий, а также пробок.
Производитель пока не берется называть даже приблизительные характеристики электромобиля.