Jaguar показал футуристический электрокар будущего (+видео)

"FUTURE-TYPE дает нам представление о том, какие возможности откроют для нас автомобили в будущем. Это наше видение того, как премиальный бренд будет продолжать оставаться желанным в новую цифровую эпоху", - отметил Ян Каллум, директор по дизайну Jaguar.Издание сообщает, что "умный" руль автомобиля будет использоваться в качестве цифрового компаньона, который будет вычислять расписание своего хозяина. Активация его будет доступна при помощи специальных голосовых команд.Предполагается, что Jaguar FUTURE-TYPE будет способен коммуницировать с другими автомобилями о дорожной ситуации и сможет избегать аварий, а также пробок.Производитель пока не берется называть даже приблизительные характеристики электромобиля.