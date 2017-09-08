Гайд по майнингу: Всё, что нужно знать о добыче криптовалют

Майнинг: Что это

Риски

Уязвимость в программном коде криптовалюты. Ею могут воспользоваться хакеры, подорвав доверие к определенной валюте и, соответственно, спрос на нее (а чем меньше спрос, тем ниже цена);



Высокая неравномерность распределения криптовалюты в обществе. Значительный обвал стоимости может произойти в случае, если некий криптомонополист внезапно решит продать все свои накопления. Это приведет к избыточному предложению на рынке и падению цен;



Действия государственных органов и международных организаций, направленные на запрет или ограничение анонимного использования криптовалюты. Подобные решения могут ударить по репутации валюты и создать негативный имидж, уменьшив число желающих ее купить.

Типы майнинга

С помощью центрального процессора (CPU);



С помощью графических карт (GPU);



С помощью интегральных схем специального назначения (ASIC).



Самостоятельный;



Совместный;



Облачный.



Самостоятельный майнинг

Совместный майнинг

Облачный майнинг

Майнинг начал считаться простым и быстрым способом получения дохода, который не требует специальных навыков и глубоких знаний. Но действительно ли все так просто? Рассказываем об основах майнинга, его типах и способах реализации.На заре раз­ви­тия крип­то­ва­лют су­ще­ство­ва­ло несколь­ко фун­да­мен­таль­ных про­блем.— одна из них. Как из­вест­но, все крип­то­ва­лю­ты ос­но­ва­ны на идее мак­си­маль­ной де­цен­тра­ли­за­ции и пред­по­ла­га­ют от­сут­ствие «цен­траль­но­го банка», или еди­но­го ор­га­на, от­ве­ча­ю­ще­го за вы­пуск и кон­троль ва­лю­ты.На пер­вый взгляд, некий ана­лог цен­траль­но­го банка необ­хо­дим для эмис­сии, од­на­ко весь смысл су­ще­ство­ва­ния крип­то­ва­лю­ты те­ря­ет­ся, если в си­сте­ме по­яв­ля­ет­ся еди­ный на­блю­да­тель­ный орган. В этом слу­чае циф­ро­вые ва­лю­ты пре­вра­ща­ют­ся в некое по­до­бие клас­си­че­ских денег (с со­пут­ству­ю­щи­ми недо­стат­ка­ми). Ре­ше­ни­ем стал пе­ре­нос функ­ций эмис­си­он­но­го ор­га­на на май­не­ров — ря­до­вых участ­ни­ков си­сте­мы.Важ­ную роль в раз­ви­тии крип­то­ва­лют сыг­ра­ла про­бле­ма про­вер­ки, свя­зан­ная с необ­хо­ди­мо­стью под­дер­жи­вать ра­бо­ту всей сети и уста­нав­ли­вать под­лин­ность каж­дой тран­зак­ции. По­нят­но, что су­ще­ство­ва­ние еди­но­го цен­тра, от­ве­ча­ю­ще­го за тран­зак­ции, про­ти­во­ре­чит прин­ци­пам де­цен­тра­ли­за­ции (иначе он по­лу­чил бы слиш­ком боль­шую власть и мог бы вме­шать­ся в ра­бо­ту си­сте­мы). Од­на­ко за про­цесс про­вер­ки тран­зак­ций кто-то дол­жен от­ве­чать. Более того, он дол­жен быть де­цен­тра­ли­зо­ван.Эта по­треб­ность и со­став­ля­ет ос­но­ву— вто­рой кон­цеп­ту­аль­ной осо­бен­но­сти крип­то­ва­лют­ной си­сте­мы. Ре­ше­ни­ем снова стал май­нинг: вы­чис­ли­тель­ные мощ­но­сти май­не­ров ис­поль­зу­ют­ся для про­вер­ки и под­твер­жде­ния тран­зак­ций. При этом мо­ти­ви­ру­ю­щим фак­то­ром вы­сту­па­ет воз­на­граж­де­ние.Май­нинг пе­ре­жи­ва­ет бум — люди, со­всем недав­но не имев­шие ни­че­го об­ще­го с миром крип­то­ва­лют, ста­но­вят­ся ак­тив­ны­ми до­быт­чи­ка­ми. Од­на­ко от их вни­ма­ния часто усколь­за­ют риски, свя­зан­ные со спе­ци­фи­кой про­цес­са. Сле­ду­ет по­ни­мать, что невоз­мож­но за­ра­нее пред­ска­зать при­быль­ность май­нин­га. Она за­ви­сит от таких фак­то­ров, какКурсы крип­то­ва­лют очень во­ла­тиль­ны — они могут резко ме­нять­ся без ка­ких-ли­бо усло­вий, на ко­то­рые можно было бы за­ра­нее от­ре­а­ги­ро­вать. На­чи­на­ю­щий май­нер дол­жен учи­ты­вать риск нега­тив­но­го из­ме­не­ния ко­ти­ро­вок, из-за ко­то­ро­го рас­хо­ды на обо­ру­до­ва­ние могут не оку­пить­ся — по­лу­чен­ная в ходе до­бы­чи крип­то­ва­лю­та будет сто­ить го­раз­до мень­ше, чем ожи­да­лось. Рез­кий обвал цен (flash crash) могут вы­звать сле­ду­ю­щие при­чи­ны:Кроме того, на­чи­на­ю­щие май­не­ры долж­ны учи­ты­вать, что раз­мер воз­на­граж­де­ния (по­лу­чен­но­го за рав­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни на одном и том же обо­ру­до­ва­нии) может ме­нять­ся и за­ви­сит от слож­но­сти, об­рат­но про­пор­ци­о­наль­ной общей вы­чис­ли­тель­ной мощ­но­сти сети.Ажи­о­таж во­круг до­бы­чи крип­то­ва­лют стал на­столь­ко вы­со­ким, что неко­то­рые го­то­вы про­дать квар­ти­ры, дома, ма­ши­ны и вло­жить вы­ру­чен­ные день­ги в обо­ру­до­ва­ние, бу­дучи пол­но­стью уве­рен­ны­ми в бу­ду­щих до­хо­дах. Од­на­ко сле­ду­ет пом­нить, что чем боль­ше людей во­вле­че­но в «зо­ло­тую ли­хо­рад­ку» май­нин­га, тем мень­ший доход по­лу­ча­ет каж­дый из них (при усло­вии, что об­мен­ный курс оста­ет­ся преж­ним).С тех­ни­че­ской точки зре­ния раз­ли­ча­ют несколь­ко типов май­нин­га в за­ви­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции и сто­и­мо­сти обо­ру­до­ва­ния, под­клю­чен­но­го к сети:В первом типе майнинга задействован центральный процессор обычного ПК. Сейчас он устарел из-за низкой эффективности по сравнению с более современными подходами. Добыча с помощьюне приносит прибыли с 2010 года, когда ему на смену пришел майнинг с помощью видеокарт.Майнинг с помощьюоснован на вычислениях, выполняемых видеокартами. Он дает высокую скорость благодаря их способности проводить параллельные вычисления и решать несколько задач одновременно (это свойство очень ценно для майнинга).Переход на добычу с помощью GPU стал настоящим прорывом по сравнению с CPU-майнингом. Видеокарта способна вычислять значительно больше хешей, чем центральный процессор. Кроме того, появилась возможность размещать четыре карты на одной материнской плате (позднее их число возросло до шести, а теоретический предел равен восьми), что позволило пользователям создавать относительно дешевые майнинг-фермы из видеокарт.Еще один тип добычи основан на интегральных схемах специального назначения (). Они предназначены для выполнения только одной задачи (и ориентированы на добычу только одной валюты, чаще всего биткоинов) и не подходят для любительского использования. Однако ASIC гораздо эффективнее центрального процессора — разница в производительности устройств одного ценового уровня может достигать тысяч процентов.Узкая специализация ASIC-систем подразумевает не только плюсы, но и минусы: обычно они ограничиваются добычей единственной криптовалюты и не способны переключаться на ее аналоги (кроме того, не все цифровые валюты подходят для ASIC-майнинга).В случае обвала курса криптовалюты продать ASIC-системы будет гораздо сложнее, чем GPU — на вторичном рынке попросту не будет желающих их купить, в то время как графические карты можно продать любителям компьютерных игр.Майнинг также подразделяется на типы в зависимости от числа участников. Существуют три основных способа:Стоит отметить, что этот тип подходит только для новых криптовалют, где для расчетов пока не требуется большая вычислительная мощность. В этом случае поиск блоков производится майнером самостоятельно на своем оборудовании. Главное преимущество — майнер оставляет себе все добытые монеты. Но есть и существенный недостаток — поиск блоков может занять довольно много времени. Все зависит от сложности вычислений и удачи (при условии, что оборудование майнера сможет решить задачу быстрее, чем компьютеры конкурентов).Самый популярный способ. В этом случае большое число независимых майнеров объединяются в пулы для вычисления блоков, а прибыль распределяется между каждым участником в зависимости от его вклада (вычислительной мощности).Совместная добыча более надежна, чем самостоятельная, поскольку всем участникам гарантирована часть прибыли независимо от того, кто из них сгенерировал следующий блок.В то же время криптосообщество с недоверием относится к большим объединениям, поскольку есть риск накопления более половины вычислительной мощности в одном пуле. В этом случае он получит возможность совершать мошеннические манипуляции и подтверждать фиктивные транзакции, полностью поставив под контроль соответствующую криптовалюту.Самый спорный способ. С одной стороны, майнеру не нужно тратить деньги на покупку, настройку, обслуживание оборудования и электроэнергию (это особенно актуально в регионах с ее высокой стоимостью, именно поэтому большинство майнинг-центров располагаются в странах с дешевым электричеством, например, в Таиланде).В первых двух типах за оборудованием следит сам майнер. При облачной добыче компьютеры могут располагаться на другом конце света, и майнеру только остается поверить обещаниям поставщика услуги. Следует помнить: нет никаких гарантий, что поставщики будут сознательно выполнять свои обязательства, и майнер получит вознаграждение за вычисленные блоки.Майнинг по-прежнему остается привлекательным, однако нужно учитывать все риски.Обдуманно выбирайте криптовалюту, просчитывайте стратегию добычи. Присоединяйтесь только к надежным пулам с проверенной репутацией. Не доверяйте деньги сомнительным поставщикам услуг, если их деятельность не подтверждена многолетним опытом и положительными отзывами. Участвуйте в тематических форумах и следите за обсуждениями реальных методов добычи и отраслевыми проблемами, влияющими на курс. Помните о рисках и будьте готовы к колебанию котировок или снижению прибыльности из-за увеличения сложности. Будьте реалистом, и вы преуспеете.

Подготовила Тая Арянова