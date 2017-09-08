Гайд по майнингу: Всё, что нужно знать о добыче криптовалют

Вы уже наверняка знаете, что покупка — не единственный способ получить криптовалюту. Все больше людей обращаются к майнингу, что неудивительно, если учесть взлет стоимости биткоина (Bitcoin) в 2017 году. Некоторые альткоины тоже значительно подорожали. В последнее время темпы роста эфира (CRC: ETH-USD.CRC) несколько замедлились, при этом многих впечатлил весенний скачок его цены. Всего за шесть месяцев валюта подорожала в 50 раз.
Майнинг начал считаться простым и быстрым способом получения дохода, который не требует специальных навыков и глубоких знаний. Но действительно ли все так просто? Рассказываем об основах майнинга, его типах и способах реализации.
Майнинг: Что это
На заре развития криптовалют существовало несколько фундаментальных проблем. Эмиссия — одна из них. Как известно, все криптовалюты основаны на идее максимальной децентрализации и предполагают отсутствие «центрального банка», или единого органа, отвечающего за выпуск и контроль валюты.
На первый взгляд, некий аналог центрального банка необходим для эмиссии, однако весь смысл существования криптовалюты теряется, если в системе появляется единый наблюдательный орган. В этом случае цифровые валюты превращаются в некое подобие классических денег (с сопутствующими недостатками). Решением стал перенос функций эмиссионного органа на майнеров — рядовых участников системы.
Важную роль в развитии криптовалют сыграла проблема проверки, связанная с необходимостью поддерживать работу всей сети и устанавливать подлинность каждой транзакции. Понятно, что существование единого центра, отвечающего за транзакции, противоречит принципам децентрализации (иначе он получил бы слишком большую власть и мог бы вмешаться в работу системы). Однако за процесс проверки транзакций кто-то должен отвечать. Более того, он должен быть децентрализован.
Эта потребность и составляет основу проблемы проверки — второй концептуальной особенности криптовалютной системы. Решением снова стал майнинг: вычислительные мощности майнеров используются для проверки и подтверждения транзакций. При этом мотивирующим фактором выступает вознаграждение.
Риски
Майнинг переживает бум — люди, совсем недавно не имевшие ничего общего с миром криптовалют, становятся активными добытчиками. Однако от их внимания часто ускользают риски, связанные со спецификой процесса. Следует понимать, что невозможно заранее предсказать прибыльность майнинга. Она зависит от таких факторов, как цена и общая вычислительная мощность сети.
Курсы криптовалют очень волатильны — они могут резко меняться без каких-либо условий, на которые можно было бы заранее отреагировать. Начинающий майнер должен учитывать риск негативного изменения котировок, из-за которого расходы на оборудование могут не окупиться — полученная в ходе добычи криптовалюта будет стоить гораздо меньше, чем ожидалось. Резкий обвал цен (flash crash) могут вызвать следующие причины:
Кроме того, начинающие майнеры должны учитывать, что размер вознаграждения (полученного за равные промежутки времени на одном и том же оборудовании) может меняться и зависит от сложности, обратно пропорциональной общей вычислительной мощности сети.
Ажиотаж вокруг добычи криптовалют стал настолько высоким, что некоторые готовы продать квартиры, дома, машины и вложить вырученные деньги в оборудование, будучи полностью уверенными в будущих доходах. Однако следует помнить, что чем больше людей вовлечено в «золотую лихорадку» майнинга, тем меньший доход получает каждый из них (при условии, что обменный курс остается прежним).
Типы майнинга
С технической точки зрения различают несколько типов майнинга в зависимости от конфигурации и стоимости оборудования, подключенного к сети:
В первом типе майнинга задействован центральный процессор обычного ПК. Сейчас он устарел из-за низкой эффективности по сравнению с более современными подходами. Добыча с помощью CPU не приносит прибыли с 2010 года, когда ему на смену пришел майнинг с помощью видеокарт.
Майнинг с помощью GPU основан на вычислениях, выполняемых видеокартами. Он дает высокую скорость благодаря их способности проводить параллельные вычисления и решать несколько задач одновременно (это свойство очень ценно для майнинга).
Переход на добычу с помощью GPU стал настоящим прорывом по сравнению с CPU-майнингом. Видеокарта способна вычислять значительно больше хешей, чем центральный процессор. Кроме того, появилась возможность размещать четыре карты на одной материнской плате (позднее их число возросло до шести, а теоретический предел равен восьми), что позволило пользователям создавать относительно дешевые майнинг-фермы из видеокарт.
Еще один тип добычи основан на интегральных схемах специального назначения (ASIC). Они предназначены для выполнения только одной задачи (и ориентированы на добычу только одной валюты, чаще всего биткоинов) и не подходят для любительского использования. Однако ASIC гораздо эффективнее центрального процессора — разница в производительности устройств одного ценового уровня может достигать тысяч процентов.
Узкая специализация ASIC-систем подразумевает не только плюсы, но и минусы: обычно они ограничиваются добычей единственной криптовалюты и не способны переключаться на ее аналоги (кроме того, не все цифровые валюты подходят для ASIC-майнинга).
В случае обвала курса криптовалюты продать ASIC-системы будет гораздо сложнее, чем GPU — на вторичном рынке попросту не будет желающих их купить, в то время как графические карты можно продать любителям компьютерных игр.
Майнинг также подразделяется на типы в зависимости от числа участников. Существуют три основных способа:
Стоит отметить, что этот тип подходит только для новых криптовалют, где для расчетов пока не требуется большая вычислительная мощность. В этом случае поиск блоков производится майнером самостоятельно на своем оборудовании. Главное преимущество — майнер оставляет себе все добытые монеты. Но есть и существенный недостаток — поиск блоков может занять довольно много времени. Все зависит от сложности вычислений и удачи (при условии, что оборудование майнера сможет решить задачу быстрее, чем компьютеры конкурентов).
Самый популярный способ. В этом случае большое число независимых майнеров объединяются в пулы для вычисления блоков, а прибыль распределяется между каждым участником в зависимости от его вклада (вычислительной мощности).
Совместная добыча более надежна, чем самостоятельная, поскольку всем участникам гарантирована часть прибыли независимо от того, кто из них сгенерировал следующий блок.
В то же время криптосообщество с недоверием относится к большим объединениям, поскольку есть риск накопления более половины вычислительной мощности в одном пуле. В этом случае он получит возможность совершать мошеннические манипуляции и подтверждать фиктивные транзакции, полностью поставив под контроль соответствующую криптовалюту.
Самый спорный способ. С одной стороны, майнеру не нужно тратить деньги на покупку, настройку, обслуживание оборудования и электроэнергию (это особенно актуально в регионах с ее высокой стоимостью, именно поэтому большинство майнинг-центров располагаются в странах с дешевым электричеством, например, в Таиланде).
В первых двух типах за оборудованием следит сам майнер. При облачной добыче компьютеры могут располагаться на другом конце света, и майнеру только остается поверить обещаниям поставщика услуги. Следует помнить: нет никаких гарантий, что поставщики будут сознательно выполнять свои обязательства, и майнер получит вознаграждение за вычисленные блоки.
Майнинг по-прежнему остается привлекательным, однако нужно учитывать все риски.
Обдуманно выбирайте криптовалюту, просчитывайте стратегию добычи. Присоединяйтесь только к надежным пулам с проверенной репутацией. Не доверяйте деньги сомнительным поставщикам услуг, если их деятельность не подтверждена многолетним опытом и положительными отзывами. Участвуйте в тематических форумах и следите за обсуждениями реальных методов добычи и отраслевыми проблемами, влияющими на курс. Помните о рисках и будьте готовы к колебанию котировок или снижению прибыльности из-за увеличения сложности. Будьте реалистом, и вы преуспеете.
Майнинг: Что это
На заре развития криптовалют существовало несколько фундаментальных проблем. Эмиссия — одна из них. Как известно, все криптовалюты основаны на идее максимальной децентрализации и предполагают отсутствие «центрального банка», или единого органа, отвечающего за выпуск и контроль валюты.
На первый взгляд, некий аналог центрального банка необходим для эмиссии, однако весь смысл существования криптовалюты теряется, если в системе появляется единый наблюдательный орган. В этом случае цифровые валюты превращаются в некое подобие классических денег (с сопутствующими недостатками). Решением стал перенос функций эмиссионного органа на майнеров — рядовых участников системы.
Важную роль в развитии криптовалют сыграла проблема проверки, связанная с необходимостью поддерживать работу всей сети и устанавливать подлинность каждой транзакции. Понятно, что существование единого центра, отвечающего за транзакции, противоречит принципам децентрализации (иначе он получил бы слишком большую власть и мог бы вмешаться в работу системы). Однако за процесс проверки транзакций кто-то должен отвечать. Более того, он должен быть децентрализован.
Эта потребность и составляет основу проблемы проверки — второй концептуальной особенности криптовалютной системы. Решением снова стал майнинг: вычислительные мощности майнеров используются для проверки и подтверждения транзакций. При этом мотивирующим фактором выступает вознаграждение.
Риски
Майнинг переживает бум — люди, совсем недавно не имевшие ничего общего с миром криптовалют, становятся активными добытчиками. Однако от их внимания часто ускользают риски, связанные со спецификой процесса. Следует понимать, что невозможно заранее предсказать прибыльность майнинга. Она зависит от таких факторов, как цена и общая вычислительная мощность сети.
Курсы криптовалют очень волатильны — они могут резко меняться без каких-либо условий, на которые можно было бы заранее отреагировать. Начинающий майнер должен учитывать риск негативного изменения котировок, из-за которого расходы на оборудование могут не окупиться — полученная в ходе добычи криптовалюта будет стоить гораздо меньше, чем ожидалось. Резкий обвал цен (flash crash) могут вызвать следующие причины:
- Уязвимость в программном коде криптовалюты. Ею могут воспользоваться хакеры, подорвав доверие к определенной валюте и, соответственно, спрос на нее (а чем меньше спрос, тем ниже цена);
- Высокая неравномерность распределения криптовалюты в обществе. Значительный обвал стоимости может произойти в случае, если некий криптомонополист внезапно решит продать все свои накопления. Это приведет к избыточному предложению на рынке и падению цен;
- Действия государственных органов и международных организаций, направленные на запрет или ограничение анонимного использования криптовалюты. Подобные решения могут ударить по репутации валюты и создать негативный имидж, уменьшив число желающих ее купить.
Кроме того, начинающие майнеры должны учитывать, что размер вознаграждения (полученного за равные промежутки времени на одном и том же оборудовании) может меняться и зависит от сложности, обратно пропорциональной общей вычислительной мощности сети.
Ажиотаж вокруг добычи криптовалют стал настолько высоким, что некоторые готовы продать квартиры, дома, машины и вложить вырученные деньги в оборудование, будучи полностью уверенными в будущих доходах. Однако следует помнить, что чем больше людей вовлечено в «золотую лихорадку» майнинга, тем меньший доход получает каждый из них (при условии, что обменный курс остается прежним).
Типы майнинга
С технической точки зрения различают несколько типов майнинга в зависимости от конфигурации и стоимости оборудования, подключенного к сети:
- С помощью центрального процессора (CPU);
- С помощью графических карт (GPU);
- С помощью интегральных схем специального назначения (ASIC).
В первом типе майнинга задействован центральный процессор обычного ПК. Сейчас он устарел из-за низкой эффективности по сравнению с более современными подходами. Добыча с помощью CPU не приносит прибыли с 2010 года, когда ему на смену пришел майнинг с помощью видеокарт.
Майнинг с помощью GPU основан на вычислениях, выполняемых видеокартами. Он дает высокую скорость благодаря их способности проводить параллельные вычисления и решать несколько задач одновременно (это свойство очень ценно для майнинга).
Переход на добычу с помощью GPU стал настоящим прорывом по сравнению с CPU-майнингом. Видеокарта способна вычислять значительно больше хешей, чем центральный процессор. Кроме того, появилась возможность размещать четыре карты на одной материнской плате (позднее их число возросло до шести, а теоретический предел равен восьми), что позволило пользователям создавать относительно дешевые майнинг-фермы из видеокарт.
Еще один тип добычи основан на интегральных схемах специального назначения (ASIC). Они предназначены для выполнения только одной задачи (и ориентированы на добычу только одной валюты, чаще всего биткоинов) и не подходят для любительского использования. Однако ASIC гораздо эффективнее центрального процессора — разница в производительности устройств одного ценового уровня может достигать тысяч процентов.
Узкая специализация ASIC-систем подразумевает не только плюсы, но и минусы: обычно они ограничиваются добычей единственной криптовалюты и не способны переключаться на ее аналоги (кроме того, не все цифровые валюты подходят для ASIC-майнинга).
В случае обвала курса криптовалюты продать ASIC-системы будет гораздо сложнее, чем GPU — на вторичном рынке попросту не будет желающих их купить, в то время как графические карты можно продать любителям компьютерных игр.
Майнинг также подразделяется на типы в зависимости от числа участников. Существуют три основных способа:
- Самостоятельный;
- Совместный;
- Облачный.
Самостоятельный майнинг
Стоит отметить, что этот тип подходит только для новых криптовалют, где для расчетов пока не требуется большая вычислительная мощность. В этом случае поиск блоков производится майнером самостоятельно на своем оборудовании. Главное преимущество — майнер оставляет себе все добытые монеты. Но есть и существенный недостаток — поиск блоков может занять довольно много времени. Все зависит от сложности вычислений и удачи (при условии, что оборудование майнера сможет решить задачу быстрее, чем компьютеры конкурентов).
Совместный майнинг
Самый популярный способ. В этом случае большое число независимых майнеров объединяются в пулы для вычисления блоков, а прибыль распределяется между каждым участником в зависимости от его вклада (вычислительной мощности).
Совместная добыча более надежна, чем самостоятельная, поскольку всем участникам гарантирована часть прибыли независимо от того, кто из них сгенерировал следующий блок.
В то же время криптосообщество с недоверием относится к большим объединениям, поскольку есть риск накопления более половины вычислительной мощности в одном пуле. В этом случае он получит возможность совершать мошеннические манипуляции и подтверждать фиктивные транзакции, полностью поставив под контроль соответствующую криптовалюту.
Облачный майнинг
Самый спорный способ. С одной стороны, майнеру не нужно тратить деньги на покупку, настройку, обслуживание оборудования и электроэнергию (это особенно актуально в регионах с ее высокой стоимостью, именно поэтому большинство майнинг-центров располагаются в странах с дешевым электричеством, например, в Таиланде).
В первых двух типах за оборудованием следит сам майнер. При облачной добыче компьютеры могут располагаться на другом конце света, и майнеру только остается поверить обещаниям поставщика услуги. Следует помнить: нет никаких гарантий, что поставщики будут сознательно выполнять свои обязательства, и майнер получит вознаграждение за вычисленные блоки.
Майнинг по-прежнему остается привлекательным, однако нужно учитывать все риски.
Обдуманно выбирайте криптовалюту, просчитывайте стратегию добычи. Присоединяйтесь только к надежным пулам с проверенной репутацией. Не доверяйте деньги сомнительным поставщикам услуг, если их деятельность не подтверждена многолетним опытом и положительными отзывами. Участвуйте в тематических форумах и следите за обсуждениями реальных методов добычи и отраслевыми проблемами, влияющими на курс. Помните о рисках и будьте готовы к колебанию котировок или снижению прибыльности из-за увеличения сложности. Будьте реалистом, и вы преуспеете.
Подготовила Тая Арянова