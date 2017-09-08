Гайд по майнингу: Всё, что нужно знать о добыче криптовалют
Автор: Mega
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Категория: Технологии
Дата: Вчера, 17:16
Гайд по майнингу: Всё, что нужно знать о добыче криптовалют
Гайд по майнингу: Всё, что нужно знать о добыче криптовалютВы уже наверняка знаете, что покупка — не единственный способ получить криптовалюту. Все больше людей обращаются к майнингу, что неудивительно, если учесть взлет стоимости биткоина (Bitcoin) в 2017 году. Некоторые альткоины тоже значительно подорожали. В последнее время темпы роста эфира (CRC: ETH-USD.CRC) несколько замедлились, при этом многих впечатлил весенний скачок его цены. Всего за шесть месяцев валюта подорожала в 50 раз.
Майнинг начал считаться простым и быстрым способом получения дохода, который не требует специальных навыков и глубоких знаний. Но действительно ли все так просто? Рассказываем об основах майнинга, его типах и способах реализации.

Майнинг: Что это

На заре раз­ви­тия крип­то­ва­лют су­ще­ство­ва­ло несколь­ко фун­да­мен­таль­ных про­блем. Эмис­сия — одна из них. Как из­вест­но, все крип­то­ва­лю­ты ос­но­ва­ны на идее мак­си­маль­ной де­цен­тра­ли­за­ции и пред­по­ла­га­ют от­сут­ствие «цен­траль­но­го банка», или еди­но­го ор­га­на, от­ве­ча­ю­ще­го за вы­пуск и кон­троль ва­лю­ты.

На пер­вый взгляд, некий ана­лог цен­траль­но­го банка необ­хо­дим для эмис­сии, од­на­ко весь смысл су­ще­ство­ва­ния крип­то­ва­лю­ты те­ря­ет­ся, если в си­сте­ме по­яв­ля­ет­ся еди­ный на­блю­да­тель­ный орган. В этом слу­чае циф­ро­вые ва­лю­ты пре­вра­ща­ют­ся в некое по­до­бие клас­си­че­ских денег (с со­пут­ству­ю­щи­ми недо­стат­ка­ми). Ре­ше­ни­ем стал пе­ре­нос функ­ций эмис­си­он­но­го ор­га­на на май­не­ров — ря­до­вых участ­ни­ков си­сте­мы.

Важ­ную роль в раз­ви­тии крип­то­ва­лют сыг­ра­ла про­бле­ма про­вер­ки, свя­зан­ная с необ­хо­ди­мо­стью под­дер­жи­вать ра­бо­ту всей сети и уста­нав­ли­вать под­лин­ность каж­дой тран­зак­ции. По­нят­но, что су­ще­ство­ва­ние еди­но­го цен­тра, от­ве­ча­ю­ще­го за тран­зак­ции, про­ти­во­ре­чит прин­ци­пам де­цен­тра­ли­за­ции (иначе он по­лу­чил бы слиш­ком боль­шую власть и мог бы вме­шать­ся в ра­бо­ту си­сте­мы). Од­на­ко за про­цесс про­вер­ки тран­зак­ций кто-то дол­жен от­ве­чать. Более того, он дол­жен быть де­цен­тра­ли­зо­ван.

Эта по­треб­ность и со­став­ля­ет ос­но­ву про­бле­мы про­вер­ки — вто­рой кон­цеп­ту­аль­ной осо­бен­но­сти крип­то­ва­лют­ной си­сте­мы. Ре­ше­ни­ем снова стал май­нинг: вы­чис­ли­тель­ные мощ­но­сти май­не­ров ис­поль­зу­ют­ся для про­вер­ки и под­твер­жде­ния тран­зак­ций. При этом мо­ти­ви­ру­ю­щим фак­то­ром вы­сту­па­ет воз­на­граж­де­ние.

Риски

Май­нинг пе­ре­жи­ва­ет бум — люди, со­всем недав­но не имев­шие ни­че­го об­ще­го с миром крип­то­ва­лют, ста­но­вят­ся ак­тив­ны­ми до­быт­чи­ка­ми. Од­на­ко от их вни­ма­ния часто усколь­за­ют риски, свя­зан­ные со спе­ци­фи­кой про­цес­са. Сле­ду­ет по­ни­мать, что невоз­мож­но за­ра­нее пред­ска­зать при­быль­ность май­нин­га. Она за­ви­сит от таких фак­то­ров, как цена и общая вы­чис­ли­тель­ная мощ­ность сети.

Курсы крип­то­ва­лют очень во­ла­тиль­ны — они могут резко ме­нять­ся без ка­ких-ли­бо усло­вий, на ко­то­рые можно было бы за­ра­нее от­ре­а­ги­ро­вать. На­чи­на­ю­щий май­нер дол­жен учи­ты­вать риск нега­тив­но­го из­ме­не­ния ко­ти­ро­вок, из-за ко­то­ро­го рас­хо­ды на обо­ру­до­ва­ние могут не оку­пить­ся — по­лу­чен­ная в ходе до­бы­чи крип­то­ва­лю­та будет сто­ить го­раз­до мень­ше, чем ожи­да­лось. Рез­кий обвал цен (flash crash) могут вы­звать сле­ду­ю­щие при­чи­ны:
  • Уязвимость в программном коде криптовалюты. Ею могут воспользоваться хакеры, подорвав доверие к определенной валюте и, соответственно, спрос на нее (а чем меньше спрос, тем ниже цена);
  • Высокая неравномерность распределения криптовалюты в обществе. Значительный обвал стоимости может произойти в случае, если некий криптомонополист внезапно решит продать все свои накопления. Это приведет к избыточному предложению на рынке и падению цен;
  • Действия государственных органов и международных организаций, направленные на запрет или ограничение анонимного использования криптовалюты. Подобные решения могут ударить по репутации валюты и создать негативный имидж, уменьшив число желающих ее купить.


Кроме того, на­чи­на­ю­щие май­не­ры долж­ны учи­ты­вать, что раз­мер воз­на­граж­де­ния (по­лу­чен­но­го за рав­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни на одном и том же обо­ру­до­ва­нии) может ме­нять­ся и за­ви­сит от слож­но­сти, об­рат­но про­пор­ци­о­наль­ной общей вы­чис­ли­тель­ной мощ­но­сти сети.

Ажи­о­таж во­круг до­бы­чи крип­то­ва­лют стал на­столь­ко вы­со­ким, что неко­то­рые го­то­вы про­дать квар­ти­ры, дома, ма­ши­ны и вло­жить вы­ру­чен­ные день­ги в обо­ру­до­ва­ние, бу­дучи пол­но­стью уве­рен­ны­ми в бу­ду­щих до­хо­дах. Од­на­ко сле­ду­ет пом­нить, что чем боль­ше людей во­вле­че­но в «зо­ло­тую ли­хо­рад­ку» май­нин­га, тем мень­ший доход по­лу­ча­ет каж­дый из них (при усло­вии, что об­мен­ный курс оста­ет­ся преж­ним).

Типы майнинга
Гайд по майнингу: Всё, что нужно знать о добыче криптовалют


С тех­ни­че­ской точки зре­ния раз­ли­ча­ют несколь­ко типов май­нин­га в за­ви­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции и сто­и­мо­сти обо­ру­до­ва­ния, под­клю­чен­но­го к сети:
  • С помощью центрального процессора (CPU);
  • С помощью графических карт (GPU);
  • С помощью интегральных схем специального назначения (ASIC).

В первом типе майнинга задействован центральный процессор обычного ПК. Сейчас он устарел из-за низкой эффективности по сравнению с более современными подходами. Добыча с помощью CPU не приносит прибыли с 2010 года, когда ему на смену пришел майнинг с помощью видеокарт.

Майнинг с помощью GPU основан на вычислениях, выполняемых видеокартами. Он дает высокую скорость благодаря их способности проводить параллельные вычисления и решать несколько задач одновременно (это свойство очень ценно для майнинга).

Переход на добычу с помощью GPU стал настоящим прорывом по сравнению с CPU-майнингом. Видеокарта способна вычислять значительно больше хешей, чем центральный процессор. Кроме того, появилась возможность размещать четыре карты на одной материнской плате (позднее их число возросло до шести, а теоретический предел равен восьми), что позволило пользователям создавать относительно дешевые майнинг-фермы из видеокарт.

Еще один тип добычи основан на интегральных схемах специального назначения (ASIC). Они предназначены для выполнения только одной задачи (и ориентированы на добычу только одной валюты, чаще всего биткоинов) и не подходят для любительского использования. Однако ASIC гораздо эффективнее центрального процессора — разница в производительности устройств одного ценового уровня может достигать тысяч процентов.

Узкая специализация ASIC-систем подразумевает не только плюсы, но и минусы: обычно они ограничиваются добычей единственной криптовалюты и не способны переключаться на ее аналоги (кроме того, не все цифровые валюты подходят для ASIC-майнинга).

В случае обвала курса криптовалюты продать ASIC-системы будет гораздо сложнее, чем GPU — на вторичном рынке попросту не будет желающих их купить, в то время как графические карты можно продать любителям компьютерных игр.

Майнинг также подразделяется на типы в зависимости от числа участников. Существуют три основных способа:
  • Самостоятельный;

  • Совместный;

  • Облачный.


Самостоятельный майнинг



Стоит отметить, что этот тип подходит только для новых криптовалют, где для расчетов пока не требуется большая вычислительная мощность. В этом случае поиск блоков производится майнером самостоятельно на своем оборудовании. Главное преимущество — майнер оставляет себе все добытые монеты. Но есть и существенный недостаток — поиск блоков может занять довольно много времени. Все зависит от сложности вычислений и удачи (при условии, что оборудование майнера сможет решить задачу быстрее, чем компьютеры конкурентов).

Совместный майнинг



Самый популярный способ. В этом случае большое число независимых майнеров объединяются в пулы для вычисления блоков, а прибыль распределяется между каждым участником в зависимости от его вклада (вычислительной мощности).

Совместная добыча более надежна, чем самостоятельная, поскольку всем участникам гарантирована часть прибыли независимо от того, кто из них сгенерировал следующий блок.

В то же время криптосообщество с недоверием относится к большим объединениям, поскольку есть риск накопления более половины вычислительной мощности в одном пуле. В этом случае он получит возможность совершать мошеннические манипуляции и подтверждать фиктивные транзакции, полностью поставив под контроль соответствующую криптовалюту.

Облачный майнинг



Самый спорный способ. С одной стороны, майнеру не нужно тратить деньги на покупку, настройку, обслуживание оборудования и электроэнергию (это особенно актуально в регионах с ее высокой стоимостью, именно поэтому большинство майнинг-центров располагаются в странах с дешевым электричеством, например, в Таиланде).

В первых двух типах за оборудованием следит сам майнер. При облачной добыче компьютеры могут располагаться на другом конце света, и майнеру только остается поверить обещаниям поставщика услуги. Следует помнить: нет никаких гарантий, что поставщики будут сознательно выполнять свои обязательства, и майнер получит вознаграждение за вычисленные блоки.

Майнинг по-прежнему остается привлекательным, однако нужно учитывать все риски.

Обдуманно выбирайте криптовалюту, просчитывайте стратегию добычи. Присоединяйтесь только к надежным пулам с проверенной репутацией. Не доверяйте деньги сомнительным поставщикам услуг, если их деятельность не подтверждена многолетним опытом и положительными отзывами. Участвуйте в тематических форумах и следите за обсуждениями реальных методов добычи и отраслевыми проблемами, влияющими на курс. Помните о рисках и будьте готовы к колебанию котировок или снижению прибыльности из-за увеличения сложности. Будьте реалистом, и вы преуспеете.

Подготовила Тая Арянова

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Категория: Технологии
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