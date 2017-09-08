10 вещей, которые вам нужно знать о Android 8 Oreo

Android O, Android Oreo, Android 8 – давно уже на слуху у многих обладателей Android устройств. Наконец появилась последняя версия своей мобильной платформы Google, и у нас есть 10 горячих вещей, которые вам нужно знать об этом.



Хотите узнать больше? Вот все, что вам нужно знать о Android Oreo Android O, Android Oreo, Android 8 – давно уже на слуху у многих обладателей Android устройств. Наконец появилась последняя версия своей мобильной платформы Google, и у нас есть 10 горячих вещей, которые вам нужно знать об этом.Хотите узнать больше? Вот все, что вам нужно знать о Android Oreo

«O» означает Oreo





Мы уже знали, что эта версия программного обеспечения Google будет называться Android 8, но вопросы остались за сладким удовольствием, которое поисковый гигант будет выбирать при переходе с Android O на полное имя.



Oreo был самым популярным выбором перед объявлением названия.



Дата выхода Android Oreo



Давайте посмотрим правде в глаза, что вы действительно хотите знать, когда Android Oreo будет доступен на ваше устройство Android.



Google начнет выпускать обновление 21 августа 2017 года, а те из вас, у кого есть Google Pixel, Pixel XL, Pixel C или даже Nexus 6P или Nexus 5X, могут ожидать, что почти мгновенно после выхода новой версии Android появится сообщение об обновлении на вашей панели уведомлений.



Тем не менее тем, у кого есть устройства Android от таких компаний, как Sony, Samsung, LG, HTC, Huawei, Honor, OnePlus, Motorola и т.д. вероятнее всего придется подождать несколько недель или даже месяцев.



Почему так долго? Ну, в отличии от устройств Pixel и Nexus, которые создаются для Google, другие производители добавляют свои собственные приложения к Android, что требует от них повторной разработки каждого нового выпуска программного обеспечения, прежде чем они смогут его обновить. Это требует времени, а иногда и долгого времени.



Великолепная многозадачность для видео



Вы можете смотреть фильм или оставаться в видеочате, используя другие приложения.



Это может быть не совсем новая функция, так как это было реализовано еще в Samsung Galaxy S3 и Galaxy S4, но теперь режим Picture-in-Picture внедряется в основу Android.



Это означает, что вы сможете вывести видеоэкран (например, YouTube или видеочат) из своего приложения и на меньшую панель на экране, что позволит вам продолжать использовать свой телефон, не отрывая глаз от действия.



Однако, в отличие от реализации iOS, точки в значках приложений не дают вам подсчета количества уведомлений, которые у вас есть — вам придется долго настаивать на получении этой информации.



Google вводит точки уведомлений в приложениях Oreo, что позволяет вам быстро увидеть, что происходит, не открывая приложение, или не прокручивайте панель уведомлений.



Они работают так же, как всплывающие окна Apple с поддержкой 3D Touch, и дают вам информацию об уведомлениях, которые у вас есть.



Маленький цветной круг появится в правом верхнем углу значка приложения, чтобы вы знали, что есть уведомления для этого конкретного приложения, и нажатие отобразит всплывающее окно, показывая вам больше информации.



Работает в два раза быстрее



Google проделал огромную работу, дабы сделать Android 8 самой быстрой итерацией своей мобильной платформы.



Фактически, Google утверждает, что Android Oreo сможет загружать приложения и загружаться в два раза быстрее, чем Android Nougat.



Мы особенно надеемся, что это повышение улучшит производительность на более дешевых устройствах, что потенциально даст им новую жизнь.



Время работы батареи



Это единственное, что наверняка понравится всем пользователям Android — простому, бесплатному обновлению программного обеспечения, которое улучшит время автономной работы своего устройства.



Это не первый случай, когда Google заявляет, что новое обновление обеспечит улучшенную производительность батареи.



Google говорит, что Android Oreo умнее, когда речь заходит о том, чтобы приложения запускались в фоновом режиме, уменьшая количество энергии и памяти, которые они используют, и оставляя больше для использования в задачах, которые вы сейчас выполняете.



Больше смайликов



Невозможно уйти от того факта, что смайлики прочно укоренились в наших повседневных коммуникациях и Google делает все возможное для последних дополнений постоянно расширяющейся библиотеки смайликов в Android Oreo.



Android обычно отстает от iOS, когда речь заходит о представлении пользователям самых свежих смайлов, поэтому включение последних плодов выражений, животных и объектов — таких, как бросок, фея, русалка, жираф и волшебник — скорее всего, понравится пользователям. Всего насчитывается более 60 новых смайликов.



Google также перепроектирует весь свой каталог смайлов- так что следите за новым внешним видом, когда Android 8 установится на ваше устройство



Значки приложений Funky



Как видно из вышеприведенной анимации, значки приложений могут оживать, когда вы взаимодействуете с ними, или просматриваете экраны домашних страниц, и, хотя это не изменит мир, это потенциально приятная функция.



Google использует свое машинное обучение по-разному в Oreo, и одна из этих областей также является одной из самых простых функций. Скопировать и вставить собирается стать умным.



Выделите номер телефона, и Android Oreo предложит приложение «Телефон», выберите адрес электронной почты, и он предложит ссылку на Gmail, а уличные адреса могут предоставить вам быструю ссылку на Карты Google.



Это должно упростить и ускорить использование вашего устройства.



Найдите скрытый Android O … Осьминог



Откройте настройки, чтобы найти скрытого осьминога!



Google всегда включает в себя несколько пасхальных яиц в своих выпусках Android, которые вы можете найти и Android 8 этому не исключение. Откройте «Настройки»> «Система»> «О телефоне» и нажмите несколько раз в строке «Версия Android», чтобы войти в раздел «Пасхальное яйцо».



Сначала вам будет представлен логотип Android O. Два раза тапните, а затем долго нажимайте на логотип, чтобы запустить осьминога. Затем вы можете перетащить маленького твитера вокруг экрана, наслаждаясь его головой в форме пасхального яйца и его восьмеркой (это все-таки Android 8). Глупо? Конечно. Весело? Да