Во всем виноват Маск: Кто похоронил газовую революцию на авторынке

Сланцевый бум

Мало станций

Подготовила Лиза Добкина

В 2008 году это предложение энергетического магната Томаса Буна Пикенса привлекло внимание. Производство нефти в США падало, и крупнейший в мире потребитель топлива становился все более зависимым от иностранной нефти. Цена на нефть подскочила до рекордной отметки около $150 за баррель, а природный газ был сравнительно дешев. Пикенс с партнерами основал компанию по производству газозаправочных станций Clean Energy Fuels Corp., надеясь заработать на переходе с нефти на газ. Тогда его компания была оценена в 1,8 млрд долларов.Но произошла другая революция. Новые технологии бурения стали причиной нефтяного бума в США, а кроме того, стремительно набрали популярность электромобили. Десять лет назад Tesla (NASDAQ: TSLA) была стартапом, не выпустившим ни одной машины, а сейчас число заявок на Model 3 приближается к полумиллиону — в 2015 году по американским дорогам ездило в 20 раз меньше автомобилей на газе.Акции Clean Energy Fuels с 2012 года подешевели на 90%, и компания признает, что природный газ может занимать только узкую нишу на рынке топлива.Сейчас у Эндрю Литлфэйра, главного исполнительного директора Clean Energy Fuels, нет уверенности, что в США возможно широкое использование легковых автомобилей на природном газе, учитывая то, какая инфраструктура нужна для этого. Он говорит: «Есть много причин, по которым было бы целесообразно вернуться к этому, но я не готов сказать, что это произойдет».Пикенс, который 50 лет назад заработал состояние на рискованных проектах в области разведки нефтяных месторождений, возлагал большие надежды на природный газ, потому что, по его мнению, объемы добычи нефти достигли пика. В своих выступлениях, интервью в СМИ и на встречах с политиками, в том числе тогдашним президентом США Бараком Обамой, Пикенс говорил, что тяжелые грузовики и коммерческий транспорт должны работать на природном газе. Он утверждал, что США могут снизить зависимость от импорта нефти, используя больше ветряной и солнечной энергии.В 2011 году добыча нефти в США стала расти благодаря сланцевому буму. Три года спустя цены на нефть, дизельное топливо и бензин начали падать. Хотя природный газ стал основным топливом американских электростанций, вытеснив уголь, наличие более дешевых альтернатив снизило его привлекательность на рынке топлива для транспорта.В апреле 2017-го (это последний месяц, за который доступны данные Министерства энергетики США), сжиженный природный газ продавался за $2,52 за эквивалент галлона дизельного топлива, по сравнению с $2,55 за галлон самого дизеля. Это вряд ли выгодно, учитывая оценку аналитика Raymond James Financial Павла Молчанова, который считает, что грузовики, работающие на СПГ, стоят на 30−50 тысяч долларов дороже, чем их аналоги, работающие на дизеле.Несмотря на то, что природный газ по-прежнему дешев — во вторник на торгах в Нью-Йорке он продавался по $2,97 за 1 млн британских тепловых единиц — это топливо не подходит для транспортных средств, говорит аналитик Bloomberg New Energy Finance Салим Морси. По его словам, «бензин и дизель, несомненно, являются самыми дешевыми видами топлива с учетом общей стоимости владения машиной, но по мере того, как технологии развиваются, а батареи дешевеют», количество электромобилей, по крайней мере, удвоится.По данным властей, с 2008 и 2015 годы количество электромобилей в США почти утроилось. С 2012 года Tesla представила три модели, другие автопроизводители тоже выходят на рынок. Так, Volvo заявила, что с 2019-го она будет выпускать только электромобили и гибриды. BMW (XETRA: BMW) разрабатывает электромобиль с функцией автопилота, который станет флагманским автомобилем компании вместо автомобиля 7 серии в 2021 году.Рыночная доля машин на природном газе сжалась. Chesapeake Energy Corp., один из крупнейших производителей газа в США, в 2013 году уволила команду, разрабатывавшую транспортные средства. В 2015-м Honda Motor (NYSE: HMC) прекратила выпуск популярного седана Civic на природном газе.В прошлом году, когда цены на нефть переживали длительный спад, Пикенс продал около 4 млн акций Newport Beach, управлявшей более 500 газозаправочных станций по всей стране. Эта компания подешевела, в то время как акции Tesla в июне поставили рекорд.Однако Литлфэйр видит возможности для роста, особенно на рынке муниципального транспорта, борящегося за снижение выбросов и сокращение эксплуатационных расходов. В августе Dallas Area Rapid Transit, в чьем автопарке 537 автобусов и 123 шаттла, работающих на газе, расширила контракт с Clean Energy Fuels на эксплуатацию и техническое обслуживание. Аналогичные контракты с компанией есть у властей нескольких городов Калифорнии, включая Лос-Анджелес и Фресно.Компании, включая AT&T Inc. и Ryder System, используют природный газ как топливо для грузовиков, которые совершают короткие поездки и каждый день возвращаются в один и тот же автопарк. Неразвитая инфраструктура препятствует более широкому их использованию. В США насчитывается 1828 газозаправочных станций природного газа, при этом обычных заправок в 70 раз больше, а зарядных станций для электромобилей — в 38 раз.По данным Национальной лаборатории по возобновляемым источникам энергии, строительство газовой заправки может стоить 1,8 млн долларов. Электромобили могут заряжаться от розетки.По словам Ли Класкова, старшего аналитика по транспорту и логистике в Bloomberg Intelligence, развитая инфраструктура для машин на сжиженном газе была бы достаточно дорогой, и, чтобы их использование имело смысл, экономия на топливе должна была бы быть огромной.