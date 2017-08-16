Во всем виноват Маск: Кто похоронил газовую революцию на авторынке

Это была революционная идея: перевести миллионы грузовиков, автобусов и других коммерческих машин в США с бензина и дизельного топлива на природный газ.
В 2008 году это предложение энергетического магната Томаса Буна Пикенса привлекло внимание. Производство нефти в США падало, и крупнейший в мире потребитель топлива становился все более зависимым от иностранной нефти. Цена на нефть подскочила до рекордной отметки около $150 за баррель, а природный газ был сравнительно дешев. Пикенс с партнерами основал компанию по производству газозаправочных станций Clean Energy Fuels Corp., надеясь заработать на переходе с нефти на газ. Тогда его компания была оценена в 1,8 млрд долларов.
Но произошла другая революция. Новые технологии бурения стали причиной нефтяного бума в США, а кроме того, стремительно набрали популярность электромобили. Десять лет назад Tesla (NASDAQ: TSLA) была стартапом, не выпустившим ни одной машины, а сейчас число заявок на Model 3 приближается к полумиллиону — в 2015 году по американским дорогам ездило в 20 раз меньше автомобилей на газе.
Акции Clean Energy Fuels с 2012 года подешевели на 90%, и компания признает, что природный газ может занимать только узкую нишу на рынке топлива.
Сейчас у Эндрю Литлфэйра, главного исполнительного директора Clean Energy Fuels, нет уверенности, что в США возможно широкое использование легковых автомобилей на природном газе, учитывая то, какая инфраструктура нужна для этого. Он говорит: «Есть много причин, по которым было бы целесообразно вернуться к этому, но я не готов сказать, что это произойдет».
Пикенс, который 50 лет назад заработал состояние на рискованных проектах в области разведки нефтяных месторождений, возлагал большие надежды на природный газ, потому что, по его мнению, объемы добычи нефти достигли пика. В своих выступлениях, интервью в СМИ и на встречах с политиками, в том числе тогдашним президентом США Бараком Обамой, Пикенс говорил, что тяжелые грузовики и коммерческий транспорт должны работать на природном газе. Он утверждал, что США могут снизить зависимость от импорта нефти, используя больше ветряной и солнечной энергии.
Сланцевый бум
В 2011 году добыча нефти в США стала расти благодаря сланцевому буму. Три года спустя цены на нефть, дизельное топливо и бензин начали падать. Хотя природный газ стал основным топливом американских электростанций, вытеснив уголь, наличие более дешевых альтернатив снизило его привлекательность на рынке топлива для транспорта.
В апреле 2017-го (это последний месяц, за который доступны данные Министерства энергетики США), сжиженный природный газ продавался за $2,52 за эквивалент галлона дизельного топлива, по сравнению с $2,55 за галлон самого дизеля. Это вряд ли выгодно, учитывая оценку аналитика Raymond James Financial Павла Молчанова, который считает, что грузовики, работающие на СПГ, стоят на 30−50 тысяч долларов дороже, чем их аналоги, работающие на дизеле.
Несмотря на то, что природный газ по-прежнему дешев — во вторник на торгах в Нью-Йорке он продавался по $2,97 за 1 млн британских тепловых единиц — это топливо не подходит для транспортных средств, говорит аналитик Bloomberg New Energy Finance Салим Морси. По его словам, «бензин и дизель, несомненно, являются самыми дешевыми видами топлива с учетом общей стоимости владения машиной, но по мере того, как технологии развиваются, а батареи дешевеют», количество электромобилей, по крайней мере, удвоится.
По данным властей, с 2008 и 2015 годы количество электромобилей в США почти утроилось. С 2012 года Tesla представила три модели, другие автопроизводители тоже выходят на рынок. Так, Volvo заявила, что с 2019-го она будет выпускать только электромобили и гибриды. BMW (XETRA: BMW) разрабатывает электромобиль с функцией автопилота, который станет флагманским автомобилем компании вместо автомобиля 7 серии в 2021 году.
Рыночная доля машин на природном газе сжалась. Chesapeake Energy Corp., один из крупнейших производителей газа в США, в 2013 году уволила команду, разрабатывавшую транспортные средства. В 2015-м Honda Motor (NYSE: HMC) прекратила выпуск популярного седана Civic на природном газе.
В прошлом году, когда цены на нефть переживали длительный спад, Пикенс продал около 4 млн акций Newport Beach, управлявшей более 500 газозаправочных станций по всей стране. Эта компания подешевела, в то время как акции Tesla в июне поставили рекорд.
Однако Литлфэйр видит возможности для роста, особенно на рынке муниципального транспорта, борящегося за снижение выбросов и сокращение эксплуатационных расходов. В августе Dallas Area Rapid Transit, в чьем автопарке 537 автобусов и 123 шаттла, работающих на газе, расширила контракт с Clean Energy Fuels на эксплуатацию и техническое обслуживание. Аналогичные контракты с компанией есть у властей нескольких городов Калифорнии, включая Лос-Анджелес и Фресно.
Мало станций
Компании, включая AT&T Inc. и Ryder System, используют природный газ как топливо для грузовиков, которые совершают короткие поездки и каждый день возвращаются в один и тот же автопарк. Неразвитая инфраструктура препятствует более широкому их использованию. В США насчитывается 1828 газозаправочных станций природного газа, при этом обычных заправок в 70 раз больше, а зарядных станций для электромобилей — в 38 раз.
По данным Национальной лаборатории по возобновляемым источникам энергии, строительство газовой заправки может стоить 1,8 млн долларов. Электромобили могут заряжаться от розетки.
По словам Ли Класкова, старшего аналитика по транспорту и логистике в Bloomberg Intelligence, развитая инфраструктура для машин на сжиженном газе была бы достаточно дорогой, и, чтобы их использование имело смысл, экономия на топливе должна была бы быть огромной.
Но произошла другая революция. Новые технологии бурения стали причиной нефтяного бума в США, а кроме того, стремительно набрали популярность электромобили. Десять лет назад Tesla (NASDAQ: TSLA) была стартапом, не выпустившим ни одной машины, а сейчас число заявок на Model 3 приближается к полумиллиону — в 2015 году по американским дорогам ездило в 20 раз меньше автомобилей на газе.
Акции Clean Energy Fuels с 2012 года подешевели на 90%, и компания признает, что природный газ может занимать только узкую нишу на рынке топлива.
Сейчас у Эндрю Литлфэйра, главного исполнительного директора Clean Energy Fuels, нет уверенности, что в США возможно широкое использование легковых автомобилей на природном газе, учитывая то, какая инфраструктура нужна для этого. Он говорит: «Есть много причин, по которым было бы целесообразно вернуться к этому, но я не готов сказать, что это произойдет».
Пикенс, который 50 лет назад заработал состояние на рискованных проектах в области разведки нефтяных месторождений, возлагал большие надежды на природный газ, потому что, по его мнению, объемы добычи нефти достигли пика. В своих выступлениях, интервью в СМИ и на встречах с политиками, в том числе тогдашним президентом США Бараком Обамой, Пикенс говорил, что тяжелые грузовики и коммерческий транспорт должны работать на природном газе. Он утверждал, что США могут снизить зависимость от импорта нефти, используя больше ветряной и солнечной энергии.
Сланцевый бум
В 2011 году добыча нефти в США стала расти благодаря сланцевому буму. Три года спустя цены на нефть, дизельное топливо и бензин начали падать. Хотя природный газ стал основным топливом американских электростанций, вытеснив уголь, наличие более дешевых альтернатив снизило его привлекательность на рынке топлива для транспорта.
В апреле 2017-го (это последний месяц, за который доступны данные Министерства энергетики США), сжиженный природный газ продавался за $2,52 за эквивалент галлона дизельного топлива, по сравнению с $2,55 за галлон самого дизеля. Это вряд ли выгодно, учитывая оценку аналитика Raymond James Financial Павла Молчанова, который считает, что грузовики, работающие на СПГ, стоят на 30−50 тысяч долларов дороже, чем их аналоги, работающие на дизеле.
Несмотря на то, что природный газ по-прежнему дешев — во вторник на торгах в Нью-Йорке он продавался по $2,97 за 1 млн британских тепловых единиц — это топливо не подходит для транспортных средств, говорит аналитик Bloomberg New Energy Finance Салим Морси. По его словам, «бензин и дизель, несомненно, являются самыми дешевыми видами топлива с учетом общей стоимости владения машиной, но по мере того, как технологии развиваются, а батареи дешевеют», количество электромобилей, по крайней мере, удвоится.
По данным властей, с 2008 и 2015 годы количество электромобилей в США почти утроилось. С 2012 года Tesla представила три модели, другие автопроизводители тоже выходят на рынок. Так, Volvo заявила, что с 2019-го она будет выпускать только электромобили и гибриды. BMW (XETRA: BMW) разрабатывает электромобиль с функцией автопилота, который станет флагманским автомобилем компании вместо автомобиля 7 серии в 2021 году.
Рыночная доля машин на природном газе сжалась. Chesapeake Energy Corp., один из крупнейших производителей газа в США, в 2013 году уволила команду, разрабатывавшую транспортные средства. В 2015-м Honda Motor (NYSE: HMC) прекратила выпуск популярного седана Civic на природном газе.
В прошлом году, когда цены на нефть переживали длительный спад, Пикенс продал около 4 млн акций Newport Beach, управлявшей более 500 газозаправочных станций по всей стране. Эта компания подешевела, в то время как акции Tesla в июне поставили рекорд.
Однако Литлфэйр видит возможности для роста, особенно на рынке муниципального транспорта, борящегося за снижение выбросов и сокращение эксплуатационных расходов. В августе Dallas Area Rapid Transit, в чьем автопарке 537 автобусов и 123 шаттла, работающих на газе, расширила контракт с Clean Energy Fuels на эксплуатацию и техническое обслуживание. Аналогичные контракты с компанией есть у властей нескольких городов Калифорнии, включая Лос-Анджелес и Фресно.
Мало станций
Компании, включая AT&T Inc. и Ryder System, используют природный газ как топливо для грузовиков, которые совершают короткие поездки и каждый день возвращаются в один и тот же автопарк. Неразвитая инфраструктура препятствует более широкому их использованию. В США насчитывается 1828 газозаправочных станций природного газа, при этом обычных заправок в 70 раз больше, а зарядных станций для электромобилей — в 38 раз.
По данным Национальной лаборатории по возобновляемым источникам энергии, строительство газовой заправки может стоить 1,8 млн долларов. Электромобили могут заряжаться от розетки.
По словам Ли Класкова, старшего аналитика по транспорту и логистике в Bloomberg Intelligence, развитая инфраструктура для машин на сжиженном газе была бы достаточно дорогой, и, чтобы их использование имело смысл, экономия на топливе должна была бы быть огромной.
Подготовила Лиза Добкина