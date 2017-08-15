Tesla завершила установку первых солнечных крыш

Tesla завершила установку первых крыш Solar Roof, которые используют интегрированные солнечные батареи для сбора энергии. Инновационная кровля была впервые представлена в прошлом году и имеет внешний вид, неотличимый от традиционных кровельных материалов, являя собой эстетически привлекательный вариант для потребителей, которые не желают использовать обычные солнечные панели. Tesla завершила установку первых крыш Solar Roof, которые используют интегрированные солнечные батареи для сбора энергии. Инновационная кровля была впервые представлена в прошлом году и имеет внешний вид, неотличимый от традиционных кровельных материалов, являя собой эстетически привлекательный вариант для потребителей, которые не желают использовать обычные солнечные панели.

Монтаж первых систем был проведен на домах сотрудников Tesla – таким же образом компания распространяет первые экземпляры электромобилей Model 3. Частично это вознаграждение за их вклад в огромные усилия, связанные с выходом этих вещей на рынок, но это также, вероятно, стратегическое решение, которое позволяет Tesla тестировать и контролировать свои новые продукты на ранней стадии производства.



Tesla начала прием предварительных заказов на Solar Roof в мае текущего года. Компания предлагает гарантию на весь срок службы дома, на котором она установлена, или «на бесконечность, в зависимости от того, что наступит раньше». Немногим позднее выяснилось, что спрос на энергогенериющую кровлю значительно превысил возможности производственных мощностей американской компании.



Согласно информации Tesla, средняя стоимость квадратного фута солнечной крыши составит $21,8 ($235 за квадратный метр), но это для тех случаев, когда не все плитки кровли будут оснащены солнечными панелями. Для оптимального эффекта компания предлагает комбинировать черепицу с интегрированными фотоэлементами ($42 за фут2) с обычными плитками (11 за фут2). Причем внешне черепица с солнечными панелями будет выглядеть как обычная: с земли разница не вооруженным глазом не будет заметна вообще.



Для того чтобы сделать предзаказ на солнечную крышу Tesla нужно внести депозит в размере $1000, который можно будет вернуть в любое время до окончательного оформления покупки. В США установка первых солнечных крыш начнется этим летом, а за пределами страны – в следующем году.