Tesla выпустила бюджетный электрокар

Его начальная цена составит 35 000 долларов (это чуть менее 2 миллионов рублей). При том что для Tesla это действительно самая недорогая модель (модели S и X стоят дороже $80 000), на рынке электрокаров есть и более бюджетные предложения — от Nissan (Nissan Leaf стоит около 30 тысяч долларов) и Chevrolet (ее электромобиль можно купить примерно за 34 тысячи). Его начальная цена составит 35 000 долларов (это чуть менее 2 миллионов рублей). При том что для Tesla это действительно самая недорогая модель (модели S и X стоят дороже $80 000), на рынке электрокаров есть и более бюджетные предложения — от Nissan (Nissan Leaf стоит около 30 тысяч долларов) и Chevrolet (ее электромобиль можно купить примерно за 34 тысячи).

В Tesla отмечают, что заряда батареи Model 3 будет хватать на 354 километра.



В эту пятницу первые 30 покупателей успели приобрести Model 3 — преимущественно это были работники Tesla. В дальнейшем компания планирует производить по 5 000 машин каждую неделю в 2017 году и по 10 000 — в 2018. Теперь Tesla, по словам Илона Маска, «предстоит пройти через 6 месяцев производственного ада».



На данный момент уже более полмиллиона покупателей заказали автомобиль. Маск заметил, что все, кто планирует сделать заказ сейчас, уже вряд ли получат электрокар до конца 2018 года.



На презентации Model 3 Маск подчеркнул, что в будущем большинство машин будет работать «на автопилоте». Так, каждая модель Tesla уже оснащена для этого необходимым программным обеспечением.