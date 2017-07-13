SpaceX построит 20 ракет "Falcon 9" в 2017 году

В течение 2017 года частная космическая компания Илона Маска планирует произвести 20 новых ракет «Falcon 9», предназначенных для многоразовых запусков. Пока SpaceX дорабатывает дизайн обновленной ракеты-носителя и в ближайшее время собирается выпустить финальную версию Block 5. В течение 2017 года частная космическая компания Илона Маска планирует произвести 20 новых ракет «Falcon 9», предназначенных для многоразовых запусков. Пока SpaceX дорабатывает дизайн обновленной ракеты-носителя и в ближайшее время собирается выпустить финальную версию Block 5.

До конца этого года дизайн ракет многоразового пользования «Falcon 9» усовершенствуют два раза. На данный момент SpaceX использует модификацию Block 3, но в ближайшие месяцы перейдет на модель Block 4. До конца года будет выпущена финальная вариация ракеты Block 5. Об этих планах рассказала президент компании Гвинн Шотвэлл (Gwynne Shotwell) в радиопередаче The Space Show.



Главное отличие модификаций — это способность выдерживать повторные запуски. Используемая сейчас версия Block 3 может совершить не более 2-3 миссий, а финальная версия Block 5 позволит запускать «Falcon 9» более 10 раз. Также Block 5 не нуждается в восстановлении, поэтому после полета ракету не придется чинить — достаточно будет только провести инспекцию. Для SpaceX этот факт играет решающую роль, так как в будущем компания собирается повторно запускать «Falcon 9» спустя 24 часа после посадки.



Хотя Block 5 станет финальной версией «Falcon 9», компания допускает, что в будущем ракету-носитель дополнят двигателем Raptor на жидком метане, предназначенным для полетов на Марс. Разработка Raptor пока ведется, но двигатель уже прошел несколько этапов испытаний.



Всего за 2017 год компания собирается выпустить более 20 ракет-носителей. При этом, как заметила Шотвэлл, еще три года назад SpaceX выпускала не более 3 ракет в год.