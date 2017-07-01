Китай вышел в мировые лидеры развития солнечной энергетики

Китай развивает возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и, в частности, солнечную энергетику экстенсивным путем. Поднебесная на пару с враждебным ей Тайванем производит 60% всех солнечных панелей на планете. По темпам роста генерации на основе фотовольтаики тоже нет равных КНР, отмечают авторы статьи на сайте Британской службы новостей BBC. Китай развивает возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и, в частности, солнечную энергетику экстенсивным путем. Поднебесная на пару с враждебным ей Тайванем производит 60% всех солнечных панелей на планете. По темпам роста генерации на основе фотовольтаики тоже нет равных КНР, отмечают авторы статьи на сайте Британской службы новостей BBC.

Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что суммарная мощность солнечных батарей, установленных в Китае за 2016 год, превысила 34 ГВт. Это почти половина всех добавочных мощностей, произведенных в прошлом году. Только за первый квартал 2017 года Китай добавил в свою сеть еще 8 ГВт, вырабатываемых на основе ВИЭ.



Кроме того, именно КНР теперь удерживает мировой рекорд по величине объектов солнечной генерации. Элетростанция «Лунъянся», занявшая площадь 30 квадратных километров, — вообще крупнейшая на планете. Плавучая солнечная ферма в провинции Аньхой считается самой большой в своем классе.



Кстати, электростанция в Аньхое построена на месте заброшенной угольной шахты. Что символично, ведь Китай стремится заместить генерацией из ВИЭ как раз угольную энергетику, от которой так сильно страдает качество воздуха по всей стране.



Однако пока до успеха на этом поприще далеко. Текущее производство китайских солнечных электростанций покрывает лишь 1% от общей потребности в электричестве. Доля работающих на угле ТЭС в энергобалансе страны по-прежнему составляет угрожающие 66%.



Национальная энергетическая администрация КНР страстно желает изменить эту пропорцию. Разработана программа, рассчитанная до 2050 года, согласно которой к середине столетия Китай будет получать из ВИЭ 86% необходимой электроэнергии. Причем солнечные энергетические установки обеспечат треть этой доли.



Но путь к заветной цели будет тернист, считает сотрудник Центра энергетической и финансовой политики Стэнфордского университета Джеффри Бал. По мнению эксперта, Китай уже столкнулся с различными болезнями роста.



Например, не всегда эффективны государственные субсидии на развитие ВИЭ. Были случаи, когда повышенный «зеленый тариф», по которому могут сдавать мощности в сеть компании – производители солнечной энергии, оплачивался с опозданием. Кстати, объемы таких субсидий власти недавно урезали.



Не все в порядке и с территориальной структурой энергетического хозяйства. Большинство крупных солнечных электростанций располагаются в малонаселенных местностях на западе Китая, вдали от промышленных и административных центров типа Пекина или Шанхая. Надо бы строить линии электропередач, но не всегда на это находят деньги. В результате происходит искусственное «сокращение» мощностей, когда какая-нибудь солнечная элетростанция рассчитана на 20 МВт, а покупателей может найти только на 15.



“В провинциях с самым мощным производством солнечной энергии масштаб “сокращений” составляет около 30%, а в некоторых случаях намного выше 30%. Это из ряда вон выходящие показатели и настоящая проблема”, — сетует Бал.



Короче говоря, способность Китая реализовать свой амбициозный план пока под вопросом. Но высокий потенциал страны в солнечной энергетике не подвергается сомнению.