Tesla уже начала производство батарей для электрокара Model 3

Завод Gigafactory в Лас-Вегасе является важной частью амбициозного плана компании Tesla по достижению ежегодного выпуска более 500 000 электромобилей к 2018 году. Хотя первоначально Tesla ставила задачу достичь этого показателя к 2020 году, в начале этого года компания Элона Маска решила ускорить процесс и добиться выполнения поставленной задачи на два года раньше намеченного срока.

Автор: Владимир Мироненко

Что касается того, как Gigafactory вписывается в выполнение этой задачи, то здесь всё предельно ясно. Для производства автомобилей в тех масштабах, которые наметила Tesla, ей потребуется значительное количество батарей. В связи с этим Gigafactory в конечном итоге должен будет добиться значительного прироста производства батарей, что приведёт к увеличению текущего уровня выпуска литий-ионных батарей во всем мире в два раза.Технический директор Tesla Motors Джей Би Штробель (JB Straubel) недавно подтвердил, что компания уже приступила к производству литий-ионных батарей для новой модели электрокара Model 3, выпуск которой начнётся в следующем месяце. Об этом он рассказал на мероприятии Energy Fair Ассоциации возобновляемой энергетики Среднего Запада США (Midwest Renewable Energy Association, MREA), прошедшем в минувшие выходные в Висконсине.Как сообщает ресурс Electrek, Штраубель сказал, что компания «прямо сейчас» запускает производственные линии для новых аккумуляторных батарей Model 3 и готовится к тому, чтобы наращивать их по мере необходимости для производства нового автомобиля.