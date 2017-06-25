В Германии показали электромобиль нового поколения

Новый проект небольшого стартапа из Мюнхена может перевернуть весь рынок автомобильных перевозок. Городской электромобиль по цене обычного автомобиля с ДВС – кто не мечтал о таком транспортном средстве, которое обладало бы всеми плюсами традиционных машин, но при этом не загрязняло бы воздух. Новый проект небольшого стартапа из Мюнхена может перевернуть весь рынок автомобильных перевозок. Городской электромобиль по цене обычного автомобиля с ДВС – кто не мечтал о таком транспортном средстве, которое обладало бы всеми плюсами традиционных машин, но при этом не загрязняло бы воздух.

До сих пор производителям не удавалось вывести на рынок подобную модель, однако уже в ближайшем будущем компания Sono Motors может представить автомобиль, который совершит настоящую революцию. Речь об автомобиле Sion, который представляет собой небольшой электрокар для города. Пока что эта машина существует только в виде прототипа, но её перспективы выглядят более чем интересно. Что же такого особенного в этом автомобиле? К примеру, запас хода. В зависимости от версии Sion способен преодолеть от 120 до 250 километров на одной зарядке.



Но самое главное, что кузов автомобиля покрыт солнечными панелями, благодаря которым подзарядка аккумуляторов происходит постоянно в светлое время суток. Только на одной электроэнергии, полученной от солнца, Sion может проехать до 30 километров, что вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. Еще одной интересной особенностью концепта Sion является интерьер автомобиля, а точнее – система фильтрации воздуха. Дело в том, что для этой цели немцы используют специальный… исландский мох!



Как поясняют создатели проекта, он представляет собой естественный фильтр, который ничуть не уступает искусственным аналогам. Мох размещен на передней панели в районе воздуховодов, и способен не только очищать воздух, поступающий в автомобиль, но и подсушивать его, поглощая частички воды. Кроме того, электромобиль можно будет использовать не только по прямому назначению, но и в качестве мобильной зарядной станции. Например, это будет актуально для любителей отдыха на природе, которые смогут использовать Sion в качестве источника электроэнергии.



Но, пожалуй, самым интересным козырем электромобиля Sion является его цена. Создатели обещают, что в базовой версии автомобиль будет стоить 12 000 евро.