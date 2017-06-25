Индия запускает грандиозный проект по созданию “солнечных” поездов

Компания «Индийские железные дороги» (Indian Railways) пошли на смелый эксперимент, который в перспективе может серьезно снизить их зависимость от ископаемого топлива. Четвертая по величине железнодорожная сеть в мире планирует установить солнечные батареи на крышах всех своих пассажирских вагонов.

Indian Railways объявили тендер на установку гибких солнечных панелей на 250 своих поездах, которые должны будут снабжать электричеством внутренние энергосети вагонов. Кроме того, компания-победитель тендера должна будет установить в вагонах дополнительные батареи для аккумулирования получаемой с крыш энергии.



На начальном этапе реализации проекта такими системами будет оборудовано шесть поездов. Эти составы выйдут на линии и течение двух месяцев Индийские железные дороги будут оценивать эффективность данной схемы энергоснабжения. Если результаты тестов окажутся положительными, компания инциирует полномасштабную реализацию проекта.



Отметим, что Indian Railways получила правительственный мандат на массовое внедрение экологически чистых источников энергии. А в недавнем докладе ООН говорится, что Индийские железные дороги могут к 2025 году покрывать 25% энергетических потребностей за счет возобновляемых источников (ВИЭ), сообщает ресурс Clean Technica.



В свою очередь регулятор Council on Energy, Environment and Water (CEEW) полагает, что все ВИЭ-проекты (а их в настоящее время уже несколько) индийских железнодорожников дадут им 5 ГВт дополнительной энергии. В частности, согласно исследованию CEEW, 1,1 ГВт дадут солнечные батареи на крышах вагонов, а еще 3,9 ГВт — «наземные» проекты компании.



В частности, недавно министр финансов Арум Яитли объявил, что солярные панели будут установлены также на крышах 7 тыс железнодорожных вокзалов и станций по всей Индии. Это принесет в энергетическую «копилку» Индийских железных дорог еще 1 ГВт. Причем к настоящему времени работы по установке батарей уже завершены на 300 станциях, а в ближайшем будущем панели установят уже на 2 тыс станций.