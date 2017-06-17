NASA показало испытания марсианского робота-гуманоида

Этот робот был создан инженерами центра Джонсона для отправки на Марс. Он получил имя "Валькирия" (Valkyrie). Высота робота составляет 1,9 метров, масса – 125 килограммов. Он оснащен многочисленными датчиками, а также камерой и лидаром в голове.Сообщается, что робот был спроектирован в центре Джонсона, а алгоритм управления и программное обеспечение созданы в институте IHMC Robotics.На "Валькирии" установлены около 200 датчиков по всему корпусу. Программное обеспечение позволяет роботу оценивать получаемую с них информацию и выбирать наиболее плоскую поверхность для следующего шага.Работы по совершенствованию "Валькирии" еще продолжаются и создатели аппарата полагают, что робот существенно поможет в исследовании Марса.