В Индии сделали ставку на солнечную энергетику

В настоящее время в Индии общая мощность солнечных установок достигла 10 ГВт, заявил министр энергетики страны Пиюша Гойала, отметив при этом, что этот показатель увеличится до 20 ГВт менее чем за полтора года.

«10 марта текущего года мощность индийских солнечных установок преодолела отметку в 10 ГВт, что в четыре раза больше, чем еще три года назад. В ближайшие 15 месяцев этот показатель превысит 20 ГВт», — сообщает The Financial Express, цитируя Министерство энергетики Индии, которое ссылается на заявление Пиюша Гойала.



В прошлом году в Индии общая мощность солнечных установок достигала 6 ГВт, однако сегодня суммарные мощности в стране выросли еще на 4 ГВт. Такой темп роста стал самым быстрым за все время развития индийской солнечной энергетики. Стратегический план Индии, «Национальная солнечная миссия», предполагает, что к марту 2020 года в стране солнечная генерация вырастет до 100 ГВт.



Не так давно в рамках стратегии «Национальная солнечная миссия» Министерство новых и возобновляемых источников энергии страны одобрило вторую фазу возведения солнечных электростанций. Она включает в себя строительство парков, общая мощность которых составит 20 ГВт. Осенью 2016 года в индийском штате Тамилнад начала работу одна из крупнейших в мире солнечных электростанций на 648 МВт.



Пока лидером в области производства солнечной генерации выступает Китай, где в прошлом году общая мощность всех солнечных электростанций достигла 77,42 ГВт, что практически в два раза больше, чем было в 2015 году (увеличение на 34,24 ГВт).