Индийский танк Arjun Mk. II оказался слишком тяжелым для дорог и мостов

Индийский танк Arjun Mk.

Разработка Arjun ведется в Индии с начала 1990-х годов. Изначально военные планировали приобрести более двух тысяч новых танков, чтобы постепенно заменить ими устаревающие советские и российские Т-72 разных модификаций. Однако в 2011 году выяснилось, что бортовое оборудование Arjun и его трансмиссия не достаточно надежны. В частности, тепловизионная система наблюдения танка днем «ослеплялась» собственной перегретой на солнце броней машины. Мощности двигателя же оказалось недостаточно для тяжелой машины.В том же 2011 году началась разработка улучшенной версии Arjun, а индийские военные приобрели у России основные боевые танки Т-90.Впрочем, между министерством обороны Индии и Организацией оборонных исследований и разработок была достигнута договоренность о крупной закупке танков Arjun Mk. II после завершения программы их разработки. Возросшей массой Arjun Mk. II обязан усиленному бронированию башни и корпуса, в котором используются тяжелые устаревшие сплавы.По данным индийских военных, из-за большой массы новый танк не может передвигаться по обычным дорогам и мостам страны, поскольку они его просто не выдержат. В случае масштабного военного конфликта с Пакистаном, с которым Индия ведет споры относительно территориальной принадлежности Кашмира, это помешает быстрой переброске военной техники. Кроме того, из-за большой массы Arjun Mk. II не сможет быстро передвигаться по пустыне.В настоящее время на вооружении сухопутных войск Индии стоят 124 танка Arjun первой версии. Эти машины длиной 10,2 метра с пушкой вперед, шириной 3,8 метра и высотой 2,3 метра могут развивать скорость по шоссе до 70 километров в час. Запас хода машин по шоссе составляет 360 километров. Боевая масса танков составляет 62 тонны. Arjun вооружены нарезными пушками калибра 120 миллиметров, а также пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра.Для сравнения, Т-72М1, стоящие на вооружении Индии, имеют в длину 9,5 метра с пушкой вперед, в ширину — 3,4 метра и в высоту — 2,2 метра. Машина боевой массой 42 тонны способна развивать скорость по шоссе до 50 километров в час, а запас ее хода составляет около 400 километров. Т-72М1 вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, а также двумя пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра. Сухопутные войска Индии располагают 1950 такими танками.