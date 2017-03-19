Самая энергоэффективная светодиодная лампа создана в Гонконге

Специалисты Лаборатории высокоточных машинных технологий совместно со студентами Гонконгского политехнического университета разработали самую энергоэффективную светодиодную лампу. Её световая отдача составляет 129 лм/Вт, что в полтора раза превышает отдачу традиционных LED ламп. Специалисты Лаборатории высокоточных машинных технологий совместно со студентами Гонконгского политехнического университета разработали самую энергоэффективную светодиодную лампу. Её световая отдача составляет 129 лм/Вт, что в полтора раза превышает отдачу традиционных LED ламп.

Эффективность разработанной лампы проверена экспериментами. При использовании в течение года 8 часов в сутки лампа со световой отдачей 1 300 лм (примерно соответствует 100 Вт обычной лампы накаливания) потребила энергии на 4,2 доллара. Обычная светодиодная лампа в аналогичных условиях потребила энергии почти на 6 долларов. Выбросы углекислого газа составили 22 и 31 кг соответственно. Кроме того, срок работы новой лампы составляет 50 000 часов, что вдвое превышает ресурс существующих аналогов.



Светодиодные лампы быстро завоёвывают рынок из-за своей экономичности и долгого срока работы. Тем не менее, высокая стоимость и малый угол свечения пока препятствуют их продвижению. Гонконгские учёные решили и эту проблему. Угол свечения их лампы составляет 300 градусов. К другим достоинствам лампы следует отнести естественность света, пониженный уровень ультрафиолетового излучения, и отсутствие вредных химикатов – лампа на 80% состоит из перерабатываемых материалов.



Вот основные новаторские решения, позволившие создать сверхэкономичную лампу:



1. Использование алюминия в качестве материала для подложки. Алюминий успешно заменил керамику и сапфиры, что не только удешевило лампы, но и продлило срок их работы.



2. Монтаж маломощных чипов на обеих сторонах подложки. В разработанной в Гонконге лампе мощные чипы заменены на большое количество чипов малой мощности. Таким образом уменьшилась потребляемая энергия и увеличился угол свечения.



3. Лампы изготавливаются способом литья под давлением. В отличие от нынешних светодиодных источников света, изготавливаемых в виде полусферы, они имеют больший угол свечения.



4. Упрощённый переход с переменного на постоянный ток укоротил электрические цепи и уменьшил количество необходимых компонентов, что удешевило производство ламп.



После успешного тестирования прототипа компания подала заявку на патент своей технологии. Следующим шагом станет получение всех необходимых разрешающих сертификатов, и затем инновационная LED-лампа поступит на рынок.