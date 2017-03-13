Человеческие кости вдохновили инженеров на создание суперстали

суперсталь

Практически у любого материала есть свой ограниченный срок службы. Со временем даже сталь, известная своими выдающимися прочностными характеристиками, "устаёт", теряет нужные свойства и разрушается. Инженеры давно трудятся над созданием металла, конструкции из которого были бы максимально безопасными. Недавно учёным из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с коллегами из Германии и Японии удалось создать сверхпрочную сталь.