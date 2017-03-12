В Украине приступили к разработке летающего военного бронетрансформера

Разработка украинских специалистов в виде будущего летающего военного бронетрансформера была представлена в виде 3-D проекта на выставке вооружения IDEX 2017 в Абу-Даби ОАЭ в конце февраля 2017 года.
IDEX 2017 является престижной международной выставкой оружия и военной техники, проводимой в Эмиратах в конце зимы-начале весны каждого года, передает Меганаука.ком со ссылкой на Диалог.уа.
На выставке украинские участники представили новую разработку летающего трансформера E-LSFV, по сути, являющегося бронемашиной с элементами квадрокоптера, которую показали широкой публике только сейчас. Целью создания данного прототипа является возможность сделать специальные боевые отряды более мобильными и маневренными.
Предполагается, что экипаж данного летающего бронеавтомобиля будет составлять максимум 6 человек. Машина оснащена защитной бронепанелью в днище, а на крыше расположен гигантский квадрокоптер, который легко может быть демонтирован экипажем при желании. Скептики считают слабой частью данного прототипа то, что модель планируется использовать полностью на электропитании, поскольку такие модели, как показывает практика, передвигаются медленнее и не выдерживают длительного километража. Стоит отметить, что приятной особенностью данной разработки является возможность ее дистанционного управления.
Существует реальная возможность того, что данная талантливая разработка так ею и останется и не будет воплощена в жизнь. Всему виной – недостаток финансирования, отмечают разработчики.
На выставке украинские участники представили новую разработку летающего трансформера E-LSFV, по сути, являющегося бронемашиной с элементами квадрокоптера, которую показали широкой публике только сейчас. Целью создания данного прототипа является возможность сделать специальные боевые отряды более мобильными и маневренными.
Предполагается, что экипаж данного летающего бронеавтомобиля будет составлять максимум 6 человек. Машина оснащена защитной бронепанелью в днище, а на крыше расположен гигантский квадрокоптер, который легко может быть демонтирован экипажем при желании. Скептики считают слабой частью данного прототипа то, что модель планируется использовать полностью на электропитании, поскольку такие модели, как показывает практика, передвигаются медленнее и не выдерживают длительного километража. Стоит отметить, что приятной особенностью данной разработки является возможность ее дистанционного управления.
Существует реальная возможность того, что данная талантливая разработка так ею и останется и не будет воплощена в жизнь. Всему виной – недостаток финансирования, отмечают разработчики.