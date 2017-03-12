В Китае запустят в эксплуатацию первую партию трамваев на водороде

CRRC Qingdao Sifang Co является дочерней компанией корпорации China Railway Rolling Stock Corp (CRRC) — крупнейшего производителя подвижного состава в Китае.

Первый в мире трамвай

Китай отстаёт

Производитель трамваев — китайская фирма CRRC Qingdao Sifang выпустит восемь трамваев на водороде по первому заключённому контракту. Для их работы в стране проложена первая демонстрационная линия общей протяжённостью 17,4 км. Вдоль неё будут расположены 20 станций.Проект реализуется в два этапа. На первой стадии на линии будут работать только 8 трамваев, развивающих скорость до 70 км/ч. Каждый трамвай состоит из трёх вагонов, в которых с комфортом могут проехать до 285 человек. Кроме того, вагоны сконструированы таким образом, что их пол расположен всего в 37,8 сантиметрах от рельсов, что исключает необходимость платформы для посадки пассажиров.С учётом протяжённости трамвайной линии, трамваю достаточно одной заправки для трёх полных круговых поездок, говорит главный инженер Sifang Company Лян Йанинь. На полную заправку трамвая уходит всего три минуты, и состав требует лишь несколько заправок в течение дня. По словам учёных, расходы на его обслуживание также весьма невелики.Водородный трамвай является экологически чистым видом транспорта. Единственным его отходом является вода. Однако недостатком водородных двигателей является их дороговизна и наличие мощных аккумуляторов, общая масса которых может быть значительной. Как результат, общий вес транспортного средства увеличивается.Правительство Китая принимает ряд мер для улучшения экологии, поскольку почти 90% городов Китая не соответствуют безопасным нормативам чистоты воздуха (по данным министерства охраны окружающей среды).Первый в мире трамвай на водороде Китай создал в 2015 году, после чего он проходил тестирование. В марте 2015 года «Синьхуа» заявила, что Китай первый в мире использовал топливные элементы на рельсовом транспорте.По заявлению производителя, в проекте «водородного» трамвая использовались различные мировые передовые технологии, машина оснащена прекрасной трансмиссией, быстро набирает скорость, надёжна в эксплуатации, не требует значительных эксплуатационных расходов, совершает плавные повороты. Ударобезопасность трамвая отвечает требованиям мировых стандартов EN15227.Летом 2014 года китайская CSR Sifang и чешская Škoda подписали контракт о лицензии на технологии по производству низкопольных трамваев типа ForCity (Škoda 15T) для продаж на внутреннем рынке Китая. Первый трамвай был изготовлен в январе 2015 года и прошёл испытания. Некоторые специалисты полагают, что «водородный» трамвай был построен на базе Škoda 15T.Несмотря на заявление ведущей газеты КНР, Китай всё же опоздал стать первопроходцем в использовании топливных водородных элементов в рельсовом транспорте.Первые разработки водородных поездов представила Япония в 2004 году. Ежегодно с 2005 года в разных городах мира проводятся конференции по использованию водородных двигателей на рельсовом транспорте. Сейчас к массовому производству поездов на водороде готовится Германия. Первый поезд должен отправиться в путь в конце 2017 года.Массового использования водородных двигателей на железнодорожном транспорте не зафиксировано, однако в автомобильной промышленности наблюдается прогресс в этом направлении. Среди компаний, которые производят такие автомобили на водороде числятся Toyota, Honda и Hyundai. Разработкой автомобилей на водородном топливе занимаются также Daimler, Audi, BMW, Ford, Nissan и другие.