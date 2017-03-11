Пуск Falcon Heavy состоится не раньше конца года (видео)

В аренде у SpaceX есть еще одна пусковая площадка на мысе Канаверал. Площадка №40 находится на ремонте после аварии в сентябре 2016 года, когда ракета Falcon 9 взорвалась во время заправки второй ступени перед статическими огневыми испытаниями, уничтожив часть оборудования стартового комплекса и полезную нагрузку – израильский спутник связи AMOS-6. После этого события пуски Falcon 9 были приостановлены на 4,5 месяца, и SpaceX окончательно выбилась из графика полетов, что даже начало приводить к потере клиентов. Как пишет NasaSpaceFlight, согласно внутренним планам SpaceX, площадка №40 может быть подготовлена к эксплуатации в августе 2017 года.В этом году SpaceX должна выполнить три миссии, имеющие для компании ключевое значение: первый полет ракеты Falcon 9 с использованной первой ступенью, первый пуск ракеты Falcon Heavy (также с двумя б/у боковыми модулями) и первый запуск нового корабля Dragon 2, предназначенного для доставки астронавтов на МКС.Многоразовая версия Falcon 9 впервые будет использована при запуске спутника связи SES-10, который – пока что предварительно – назначен на 27 марта. До недавнего времени представители SpaceX говорили, что Falcon Heavy отправится в свой первый полет в середине 2017 года, однако теперь планы изменились. SpaceX не хочет рисковать стартовой площадкой 39А, откуда должна полететь Falcon Heavy, пока не готова площадка №40. Кроме того, модернизация площадки для проведения с нее пусков Falcon Heavy займет «не менее 60 дней». Если начать эту работу сейчас, коммерчески миссии на Falcon 9 придется приостановить, что для компании недопустимо. В связи с этим подготовка к пуску сверхтяжелой ракеты начнется только после введения в строй площадки №40, т. е. не раньше августа.В результате пуск Falcon Heavy в самом оптимистичном случае сможет состояться в октябре. Любые сложности и задержки будут сдвигать дату пуска, а в ноябре-декабре в планах SpaceX стоит первый запуск корабля Dragon 2. Учитывая плотное расписание программы создания пилотируемого корабля и отсутствие полезной нагрузки для первой Falcon Heavy, несомненно, запуск Dragon 2 получит приоритет. В результате полет Falcon Heavy имеет все шансы сдвинуться на начало 2018 года.Критичного влияния на планы SpaceX эта задержка не окажет. Собственно, именно этим она и объясняется: уже много лет первый полет Falcon Heavy откладывается из-за того, что срочной необходимости в ней нет. С этой ракетой связаны довольно большие ожидания, но не в самой близкой перспективе. Ее планируется использовать для запуска в полет вокруг Луны корабля Dragon 2 с космическими туристами в конце следующего года или позже. До этого времени ракета успеет осуществить не менее двух полетов. Также Falcon Heavy будет использована для запуска марсианской исследовательской миссии Red Dragon в 2020 году.В ближайшие месяцы первоочередной задачей SpaceX остается выход на стабильные пуски ракет два раза в месяц. Учитывая, что площадка 39А после своей первой миссии в середине февраля не получила серьезных повреждений и на данный момент готова к новым пускам, в этом нет ничего невозможного. Ближайшая миссия, запуск коммуникационного спутника EchoStar 23, должна состояться 14 марта, последующая, т. е. упомянутый выше SES-10 – в конце текущего месяца. На апрель запланировано два пуска, не включая миссию CRS-11 по снабжению МКС. Ее график пока не определен.